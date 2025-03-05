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恒指升超過500點，人大開幕李強發表工作報告提多項提振措

05/03/2025

恒指升超過500點，人大開幕李強發表工作報告提多項提振措

　　人大今早開幕，國務院總理李強作政府工作報告，期間提到今年經濟增長目標繼續為5%，同時容許赤字率提升至4%，發行超長期特別國債、特別國債以及地方政府專項債都比去年有所上升。恒指高開近300點後升幅急擴，現升升509點或升2.2%，報23451，主板成交逾243億元。國企指數報8561，升194點或升2.3%。恒生科技指數報5701，升165點或升3%。

 

　　李強提到，今年發展主要預期國內生產總值增長5%左右，今年赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1個百分點。另外，一般公共預算支出規模29.7萬億元、比上年增加1.2萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元、比上年增加3000億元。擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元、比上年增加5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。今年合計新增政府債務總規模11.86萬億元、比上年增加2.9萬億元，財政支出強度明顯加大。

 

　　重磅科技股全線造好；美團(03690)升3.8%，報167.3元；騰訊(00700)升2.4%，報503元；阿里(09988)升2.1%，報130.5元；小米(01810)升4%，報52.55元。

 

長和甩手爭議性巴拿馬港口急飆兩成

 

　　另外據《路透》報道，安排3000億元人民幣超長期特別國債值支持消費品以舊換新，按年大增一倍，消費股造好；比亞迪(01211)升1.5%，報344元；理想汽車(02015)升3.2%，報111.7元；海爾智家(06690)升1.2%，報24.9元。

 

　　長和(00001)公布擬以代價142.12億美元出售包含最近捲入爭議的巴拿馬港口公司的和記港口80%股權，預計此交易將帶來超過190億美元（折合約1482億港元）的現金款項。長和今早高開15%後升幅急擴，升超過兩成，現升20.7%，報46.65元，創2023年5月以來新高。長和系跟漲；長江基建集團(01038)升2.6%，報54.15元；長實(01113)升3.9%，報34.9元；電能(00006)升1.9%，報53.15元。

 

撰文：經濟通市場組

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