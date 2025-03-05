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強積金 | 積金評級：2月人均賺6700元，中港股票回報逾一成

05/03/2025

強積金 | 積金評級：2月人均賺6700元，中港股票回報逾一成

 

　　強積金研究機構積金評級表示，儘管美國股市回調，強積金在今年初仍保持積極勢頭，2月份投資收益約2.44%，使年初至今的收益達約4.09%。按金額計算，2月份投資收益約321億元，即479萬名強積金成員每人平均約6700元，令年初至今投資收益上升至約529億元，即強積金成員每人平均約1.1萬元。

 

中港股票基金回報率約10.83%

 

　　中港股市在2月份領漲，中港股票基金單月回報率約10.83%，為該資產類別自強積金推出以來第十佳的單月回報。2月份本地股票基金跑贏美國股票基金約達13.53%，是自強積金推出以來本地股票基金跑贏美國股票基金的第三大表現差距。

 

強積金總資產創新高，人均逾28萬元

 

　　計入2月份供款後，2月底強積金總資產再創歷史新高，估算約1.352萬億元，較1月底增加約356億元，年初至今增加約607億元，是自強積金推出以來的最高總資產值，相當於每名成員平均賬戶結餘約28.2萬元，較1月底增加約7400元，年初至今增加約1.27萬元。

 

中港股票基金市佔率逾17%，為最大類別

 

　　積金評級主席叢川普表示，中港股票基金市佔率超過17%，是強積金最大的資產類別。在2024年以15.9%的全年回報率結束了連續3年的跌勢後，積金評級股票基金（香港及中國）指數在今年2月份上升10.83%。當本地股市造好時，強積金也隨之會造好，惠及479萬名強積金成員的大部分。

 

　　叢川普指出，強積金歷史數據顯示，成員可以對今年保持審慎樂觀，期待這會是好的一年。強積金過去有9次在1月和2月同時錄得正回報，其中6次全年均錄得正回報，平均全年回報率約14%，14%的全年回報率在強積金年度回報排行榜中排名第六。

 

撰文：經濟通採訪組

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