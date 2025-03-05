港股 | 國策淘金 | 政府工作報告新組合拳盼穩信心 專家睇好三板塊

十四屆全國人大三次會議今日上午開幕，國務院總理李強作政府工作報告，強調今年要突出重點、把握關鍵，並將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」擺在今年政府工作任務首位。政府工作報告內容涉及眾多方面，包括房地產、消費、基建、貨幣政策、財政政策等，相關板塊走強帶動恒指今日反覆向上，上試23636點，收市仍見23594，升652點或2.8%，主板成交近2587億元。

（Shuttlestock圖片）

內銀板塊跑出，中行(03988)全日升2.7%，報4.53元，工行(01398)全日升2.6%，報5.62元，建行(00939)全日升2.3%，報6.78元；基建股亦向上，中建材(03323)全日升7.8%，報4.3元，海螺水泥(00914)全日升6.6%，報22.75元，華潤建材科技(01313)全日升6.5%，報1.63元；內需板塊走強，海底撈(06862)全日升3.6%，報16.56元，農夫山泉(09633)全日升3.3%，報36.35元，蒙牛乳業(02319)全日升3.1%，報18.56元。

張智威：政府全方位課金顯示救市決心

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，是次政府工作報告涉及的內容相當全面，無論是實施適度寬鬆的貨幣政策、適時降準降息，亦或是提高赤字率、加大政府債務規模，都顯示了政府大力救經濟的決心，希望能穩住市場信心。他指出，是次內地政府資金投放的力度較去年全面提高，諸如超長期特別國債達1.3萬億元人民幣，地方政府專項債達4.4萬億元人民幣等，政府是「全方位」地課金。

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪則認為，是次政府工作報告的內容沒有太多的驚喜，GDP增長目標為5%、赤字率擬按4%安排、居民消費價格漲幅2%的數值在市場的預期之內，比較有亮點的還是針對金融、消費、內房相關的超長期國債。

救內房措施從一手房向二手房延伸

張智威表示，從政府工作報告指引的大方向來看，內房板塊及內銀板塊將極大受惠於政策支持。政府工作報告提出，持續用力推動房地產市場止跌回穩；加力實施城中村和危舊房改造；推進收購存量商品房；繼續做好保交房工作。他指出，是次政府工作報告特別提到「推進收購存量房」，反映中央政府的救內房措施從一手房向二手房延伸，同時，政府也提高了用於救內房的債券金額，反映政府正積極化解內房的債務危機。從銷售數據來看，張智威表示，內房似乎已有見底回穩跡象，例如2月份廣州新房成交量激增六成，預計未來房市將呈向好勢頭。對於內房板塊，他推薦中海外(00688)，14元買入，上望16.3元；華潤置地(01109)可於24.3元買入，上望27.5元。

五千億人幣補充內銀資本

至於內銀板塊，張智威表示，政府工作報告提到擬發行五千億元人民幣特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本，料造好內銀。他建議投資者留意建行(00939)，買入價6.5元，目標價7元。黃偉豪亦認同，內銀板塊將受惠於政策。他指出，內銀板塊本身股值吸引、股息率高，適合中長線持有等收息。投資者可以留意建行、工行(01398)，但難以給買入價和目標價。建議投資者分注買入，第一注現價買入，第二注等股價回落5%至8%買入。

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值得注意的是，政府工作報告中亦提到「適時降準降息」，或導致內銀淨息差收窄，進而使內銀承壓。對此，黃偉豪表示，消息對內銀確實有負面影響，但目前市場消化偏正面。原因是預期人行降息幅度不會太激進，而且降息一定程度上有利於增加貸款量，可用貸款量增加彌補淨息差收窄。

解決內捲將中長線造好內需板塊

此外，黃偉豪提到內需板塊將明顯受惠於中央政府的宏觀方向。政府工作報告明確，實施提振消費專項行動；多渠道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負；創新和豐富消費場景，加快數字、綠色、智能等新型消費發展；落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力。焦點政策落在超長期特別國債3000億元人民幣支持消費品以舊換新，較去年規模翻了一番。

黃偉豪指出，除了常見的提振內需政策，是次政府工作報告特別提到整治「內捲式」競爭，他預期，解決企業內捲問題將對內需板塊有實質利好，中長線看好內需板塊。他指出，從估值方面看，內需板塊的估值普遍處於過去五年的均值之下，潛在升幅大，短線可以炒作兩會相關的利好消息，中長線亦可以期待政策落地效果，建議投資者可留意安踏(02020)，目標價110元上方；海底撈(06862)，目標價20元上方。

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

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