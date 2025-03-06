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港股 | 午市前瞻 | 恒指乘風破浪突破兩萬四 專家指結束整固上望兩萬五

06/03/2025

　　美國總統特朗普宣布對加拿大及墨西哥進口汽車關稅推遲一個月徵收，市場憧憬更多關稅豁免，加上就業數據差過預期催生減息預期，美股扭轉弱勢反彈，中概股疊加多重因素爆升，帶動港股今早強勢出擊，恒生指數開報23987即逼近兩萬四，盤中隨即升幅擴大到超過500點，高見24262點，創2022年2月以來新高，恒指半日報24216，升622點或2.6%，主板成交近2168億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指乘風破浪突破兩萬四 專家指結束整固上望兩萬五

（資料圖片）

 

陳政深：恒指整固告一段落，上望25000點

 

　　關稅威脅緩和，港股氣氛回暖，恒指今日高開後一路向上，突破2月27日高位。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，目前的整固已告一段落，整體走勢轉向積極，科技股帶動恒指向上的動能充足，短線可上望25000點。支持位在24000點，由阻力變支持。

 

　　有分析認為，目前恒指升勢因憧憬中國有望同加拿大、墨西哥一樣獲美國放寬關稅規定而炒起，擔心市場憧憬落空可能會導致恒指回調。陳政深表示，恒指今天借勢上升，未來憧憬落空存在調整的可能。但他強調，關稅因素只是影響港股的氣氛，但對恒指重磅企業的直接影響不大，反而更應該擔心美國對中國科技企業的限制。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指乘風破浪突破兩萬四 專家指結束整固上望兩萬五

恒指高見24262點，刷新逾三年新高。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

下周一公布港股通調整結果，不建議炒作

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指乘風破浪突破兩萬四 專家指結束整固上望兩萬五

（互聯網圖片）

 

　　貝殼(02423)跑出，早盤最大升幅升9%，消息面上，有券商公司稱，貝殼已滿足進入港股通要求，有望在3月10日納入港股通，助力估值修復。市場懷疑是次升幅或在炒作入通。陳政深表示，貝殼的基本面確實符合納入港股通的條件，但是次上升未必單純炒作入港股通。他指出，從走勢上看，貝殼呈向上的旗型，走勢優。另外，貝殼在房地產行業也存在獨特性，並非單純開發商、代理商或物管公司，而是提供線上的物業綜合服務，在當前市場中，此類上市公司較少。在當前房地產見底的階段，此類股份的升幅自然較大，貝殼有望突破前頂73.5元。

 

　　有券商預測，有28隻個股有望納入港股通，包括華潤飲料(02460)、毛戈平(01318)，陳政深表示，上述兩隻股份存在納入港股通的可能。但不建議投資者單純因炒作入通而買入相關股票，要結合當下熱門概念部署。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指乘風破浪突破兩萬四 專家指結束整固上望兩萬五

貝殼找房股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

中概股還能升，看好騰訊和阿里

 

　隔晚中國金龍指數急升6.4%，帶動早盤一眾科技類股份走強。陳政深表示，因外資對內地經濟看法改善，資金回流部署相關股份，有望繼續造好相關科技股。中概股中，陳政深比較看好騰訊(00700)和阿里(09988)，認為人工智能應用將助力公司業務，帶動市場給予較高估值。他建議騰訊在510至520元買入，阿里在140元樓下買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指乘風破浪突破兩萬四 專家指結束整固上望兩萬五

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指乘風破浪突破兩萬四 專家指結束整固上望兩萬五

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

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