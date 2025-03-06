港鐵去年多賺逾1倍，金澤培：暫不考慮股東注資或出售資產應付投資需求

港鐵(00066)公布，截至2024年12月31日止全年純利157.72億元，按年升1.03倍，勝市場預期；派末期息0.89元，按年持平。全年派息合共每股1.31元，按年亦相同。期內收入600.11億元，升5.3%，同樣高於預期。港鐵未來10年資本開支高達1650億元，行政總裁金澤培在業績發布會上表示，港鐵未來進入投資高峰期，但基於現金流需求每年不同，集團會考慮不同方法融資，強調短期內未有計劃出售資產、或透過股東注資。

（柳英傑攝）

去年基本業務利潤升1.75倍，香港客運服務利潤升38%

集團於2024年的經常性業務利潤為72.1億元，按年增68.4%，利潤增加主要是由於乘客量回升，令香港車務營運業務改善，加上集團於2024年並無需就瑞典業務作出特殊虧損撥備，令該項業務的財務表現有所改善。港鐵期內基本業務利潤為174.75億元，按年升1.75倍，物業發展利潤為102.65億元，按年升3.9倍。香港客運服務利潤按年升38.4%至37.1億元。

2024年，香港車務營運的總收入按年增加14.3%至230.13億元，令未計利息、財務開支及稅項前和已計及支付予九廣鐵路公司的每年非定額付款後的虧損大幅減少至6300萬元。有關業績主要來自本地鐵路服務及過境服務的貢獻，其中於2023年1月和2月才陸續恢復運作的過境服務實現全年營運，而高速鐵路（香港段）的表現亦合乎預期。

2024年，來自香港車站商務活動的總收入增加4.4%至53.43億元，主要因為車站零售業務的租金收入上升。

2024年，物業租賃業務收入按年增加5.9%至50.76億元，主要來自公司兩個新商場，即2023年下半年開業的「圍方」及「THESOUTHSIDE」的額外貢獻，以及計入損益表的租金寬減攤銷下降。

金澤培：暫不考慮股東注資、出售資產

被問會否需要發債支撐未來財務開支時，金澤培表示，集團會做好長遠的財務規劃，審慎理財，又指融資的方法有很多種，集團在不同的時間對現金流的需求都不相同，未來會因應需求用適當的方法融資，但強調短期內未有計劃出售資產、或透過股東注資。

集團去年純利大增一倍，惟派息水平維持不變。他指出，純利大增主要受惠於鐵路項目發展項目入帳，但強調物業發展的利潤為一次性，並每年都會變化，而未來將迎來投資高峰期，所以對於資源的分配很審慎，考慮到現金流的需要，以及整個市場及經濟的方向，所以決定維持同樣的派息。

推出東涌東站及屯門車站上蓋地皮招標，涉2440伙

物業供應方面，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，未來12個月內招標推出兩幅地皮招標，包括東涌東站以及新的屯門16區車站上蓋物業第一期，共可興建2440伙單位。至於售樓方面，則需要視乎工程進度和預售樓花同意書批出的情況，估計今年天榮站、黃竹坑站上蓋、康城站及油塘通風樓項目有條件可以推出，涉及逾5000伙單位。

樓市方面，他指出，樓市走勢仍受供應及市場信心影響，隨著經濟復甦及金融市場漸趨蓬勃，相信樓市會比較「穩陣」。

撰文：經濟通採訪組

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