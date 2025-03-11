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開市Go | 經濟憂慮重創美股，北水大掃貨，比特幣跌破8萬美元

11/03/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市大跌，由於擔心美國關稅政策和政府裁員將拖累美國經濟增長勢頭，虛擬貨幣等風險資產面臨壓力，令投資者避險情緒加劇，科技股領跌，納指下跌4%，創2022年9月以來最大單日跌幅。道指收市跌890點；標普跌155點；納指跌727點。金龍中國指數大跌289點，阿里巴巴和貝殼對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時02分跌132點。

 

2、特斯拉股價日內大跌15.4%，報222.15美元，創下逾四年來最大跌幅。市場關注多地爆發反馬斯克示威活動，同時瑞銀將特斯拉2025年第一季度交付預測下調至36.7萬輛，按年下降5%，並將目標股價下調至225美元。

 

3、北水周一淨買入港股超過296億元，創2016年底深港通啟動以來的紀錄新高，大力加倉阿里、騰訊。

 

4、《華爾街日報》報道，中美雙方計劃安排中國國家主席習近平於6月訪美；《南華早報》則稱美國總統特朗普可能最早於4月訪華。

 

5、紐約聯儲調查顯示，2月份美國消費者對財務狀況的悲觀情緒加深，短期通脹預期小幅上升，但長期通脹預期保持穩定。

 

6、美國與烏克蘭官員本周將在沙特阿拉伯會面，討論俄烏初步停火的時間和範圍。特朗普的中東問題特使表示，美烏有望本周達成協議，他計劃再次訪問莫斯科，可能與普京會面。

 

7、九龍倉置業(01997)主席吳天海在公司發布業績後表示，估計今年首季公司業務所在的實體市場仍會延續去年走勢，今年上半年難言樂觀，希望後續提振經濟措施能令為下半年實體市場帶來利好。

 

8、英國外賣平台巨頭Deliveroo宣布撤出香港市場，其運作將持續至4月7日。

 

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