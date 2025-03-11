中國「貨車版Uber」滿幫傳考慮來港第二上市

被稱為「貨車版UBER」的內地企業滿幫集團正重新考慮在港第二上市。據《路透》引述滿幫首席財務官蔡翀表示，無論過去或現在，公司對於在港第二上市，最重要的考量都是要對沖美國風險，當中包括美國總裁特朗普上任後出現的各種政治風險。

蔡翀說，對沖美國風險是首要目標，其他如估值及流動性改善，也會是上市的加分項。

暫未有在港上市具體計劃

近期投資者對中國政府支持民企的期望及對於中國人工智能行業的樂觀情緒，帶動了香港科技巨擘的股價上升，刺激了這些公司的流動性及估值，而恒生科技指數年初至今已升逾3成。蔡翀稱，在這樣的背景下，滿幫將積極考慮及重新審視在港上市，但目前尚未有具體計劃。

滿幫最初曾計劃2022年在香港進行第二上市，惟同年12月在美國審計監督機構表示首次獲得全面檢查和調查中國公司的權利後，該公司取消了此計劃。滿幫背後的股東包括軟銀、騰訊(00700)等，公司於2021年在紐約證券交易所上市。

冷鏈業務最快明年上市

另外，蔡翀預計，滿幫集團今年營業收入將超過120億元(人民幣．下同)，訂單增長15%至20%，同時正加大對人工智能(AI)的投資，計劃在年底前發展全國性AI主導系統，以提高訂單完成率。

蔡翀表示，滿幫2023年分拆冷鏈業務，去年賺逾1億元的這個部分，即將完成最新一輪融資，以300億元的估值籌約2億元，日後也可能在內地或香港上市，「市值小的股份在香港通常難受注視，期望它上市時市值有10億美元或更高，也許冷鏈業務最快2026年或2027年才上市。

撰文：經濟通採訪組

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