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何小鵬：小鵬汽車未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣

11/03/2025

　　小鵬汽車(09868)創始人兼首席執行官何小鵬接受內地官方媒體《證券時報》訪問表示，小鵬汽車已在人形機器人產業深耕5年，未來可能還要做20年，再花500億元（人民幣．下同），甚至投入上千億元。從目前來看，小鵬汽車於人形機器人研發仍處於早期階段，投入會相對保守。

 

何小鵬：小鵬汽車未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣

小鵬汽車全棧自研的人形機器人IRON（小鵬汽車官網截圖）

 

　　他又指，人形機器人從L2級跨越到L3級別非常難，但強調中國的人形機器人及具身智慧目前的發展很像十幾年前中國新能源汽車的早期發展階段。他認為國家的政策、法規在前期的規劃、牽引、指導非常關鍵，並相信中國的具身智慧在5年到15年之間會出現像新能源汽車一樣巨大的產業，不僅在中國領先，而且會在全球領先。

 

小鵬汽車智能駕駛下半年可達L3級

 

　　何小鵬指出，智慧汽車在過去只是讓大家用得還可以，相對安全，但是其上限很低。在AI汽車領域，小鵬汽車在下半年就能做到L3級，然後再花幾年時間做到更高階。

 

　　他又指，未來10年，全球的新能源汽車市場或將達到10萬億元以上，迭加上AI，就是一個巨大的市場空間，並直言「AI汽車會在全球迎來一個類似iPhone4的時代」。

 

擬推出陸地航母發展低空經濟

 

何小鵬：小鵬汽車未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣

（小鵬汽車官網截圖）

 

　　低空經濟也是今年全國兩會上的大熱點。何小鵬表示小鵬汽車致力於從幾個角度發力低空板塊，第一步，推出分體式飛行汽車「陸地航母」，主要應用於限定場景的飛行體驗和公共服務領域。通過規模化量產和銷售，帶動低空飛行產業鏈和生態鏈的建設和完善，驗證飛行汽車的商業模式；第二步，推出高速長航程的eVTOL（電動垂直起降航空器）產品，解決典型場景下的空中交通問題，同步與低空飛行相關各方共同推動城市立體交通的建設；第三步，推出陸空一體式飛行汽車，真正實現門到門、點到點的城市3D立體交通。

 

　　何小鵬判斷，未來10到20年內，eVTOL市場可能達到汽車市場規模的5%，「儘管銷量佔比僅為5%，但由於飛行器的價格遠高於汽車，其收入規模可能佔汽車收入的15%到20%。」何小鵬認為，eVTOL是一個巨大的市場，蘊藏著萬億美元的機遇。

 

年內推兩款車進入香港右舵市場，4月於香港發布新產品

 

　　近年來，小鵬汽車在持續推進出海，成為新勢力車企中出海的標杆之一。何小鵬分享小鵬汽車在出海實踐中的體會。他指出，出海是一個非常長期的過程，特別是汽車的出海，有些市場可能需要花費20多年的時間進入。何小鵬認為，新勢力出海需要做扎實一些，如果條件不成熟就儘量輕資產，循序漸進。

 

　　他又指，如果在出海過程中半途而廢，按下終止鍵，反而會對企業構成傷害。基於此，小鵬汽車目前仍然在出海的初級階段。「在海外市場，最重要的是把團隊做好、流程做好、細節做好，先建服務再賣產品，而不是把產品賣出去但讓消費者服務無門。」

 

　　對於最近的出海計劃，何小鵬透露，今年小鵬汽車會有兩款車進入香港的右舵市場，包括小鵬G6和小鵬X9。同時，4月份小鵬汽車將在香港舉辦品牌活動，面向全球發布新產品。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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