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美股 | 美加關稅大戰升級，美股續受挫，道指再跌近500點

12/03/2025

美股 | 美加關稅大戰升級，美股續受挫，道指再跌近500點

 

　　美股三大指數周二（11日）收市報跌，美國總統特朗普突然宣布將對加拿大進口的鋼鐵和鋁額外徵收25%關稅，令總關稅率達50%，以報復安大略省對美國電力出口徵收25%稅款。（編按：於美股收市後，加拿大安大略省政府同意暫停對輸往美國三個州的電力徵收25%附加費。據報美國總統特朗普亦表示，不再計劃對加拿大鋼鋁加倍徵收關稅。 ）

 

　　道指收市報跌478.23點，或1.14%，報41433.48點；標普500指數跌42.49點，或0.76%，報5572.07點；納指跌32.23點，或0.18%，報17436.10點。

 

　　特朗普同時表示，如果加拿大不取消對乳製品和其他美國商品的關稅，他將在4月2日大幅提高對加拿大的其他關稅。與此同時，他又指正考慮削減對加拿大的50%關稅。

 

　　特斯拉周一（10日）急跌15%後，日內反彈回升，收市升3.8%；英偉達回升1.7%。甲骨文業績和展望均遜預期，拖累股價下跌3.1%。花旗下調蘋果今明兩年iPhone出貨量預測，蘋果股價日內下跌2.9%。波音公布2月交付量按年上升63%，收市報升約4%。

 

　　經濟數據方面，美國勞工部職位空缺與勞動力流動報告(JOLTS)公布1月份空缺職位數目，從修正後的751萬提高至774萬，高於市場預期的760萬個，顯示勞工需求穩定。

 

美元續承壓

 

　　市場對特朗普關稅言論引發美國經濟放緩憂慮日益加劇，投資者預期美國經濟可能陷入滯脹風險，或會迫使聯儲局再度減息，令美元近日承壓增加。美匯指數下跌0.54%，報103.337。

 

　　歐元兌美元升勢強勁，日內升0.89%，報1.0930，目前處於去年10月14日以來高位。日圓亦升至五個月高位，美元兌日圓跌0.01%，報147.26。

 

　　昨日金價一度跌至2880美元附近，但隨著避險需求回升及美元持續走弱，買盤增加，推動金價回升。紐約期金升0.95%，報每盎司2926.84美元。市場正觀察國際原油供需情況，紐約期油升0.85%，報每桶66.24美元；布蘭特期油升0.83%，報每桶69.86美元。

 

　　本周市場將關注周三（12日）公布的2月份消費者價格指數(CPI)和周四（13日）的2月生產者價格指數(PPI)報告。

 

撰文：經濟通國金組

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