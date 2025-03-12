關稅戰 | 引發經濟衰退憂慮銀行股捱沽，滙控續回購賺獲大行力撐可趁調整吸納

美國總統特朗普的關稅政策不確定持續引發市場不安，憂慮關稅戰引發經濟衰退，令滙控(00005)及渣打(02888)此類國際銀行股近日股價出現較大調整，昨日(11日)分別跌逾3%及5%，縱使特朗普撤回對加拿大鋼鋁加倍徵稅決定，滙控及渣打今早(12日)仍未止跌。不過，大摩仍表示看好兩隻股份，摩通更認為在關稅不確定情況下，滙控風險回報比渣打更吸引，予目標價108元。值得一提，滙控近日繼續密密回購，應可為股價帶來支持，或可趁調整部署吸納？

（資料圖片）

特朗普撤回對加拿大鋼鋁加倍徵稅決定 加國安省停徵電力附加費

特朗普關稅不確定性持續撼動市場，為了報復加拿大安大略省對輸美電力加徵25%附加稅，隔晚特朗普宣布將對來自加拿大的鋼鐵和鋁材進口再加徵25%關稅，從25%提高一倍至50%。他還要求加拿大取消對美國乳製品徵收「反美農民關稅」，又警告若加拿大不撤回其他關稅，將於4月2日大幅加徵加拿大汽車關稅。惟白宮貿易顧問納瓦羅後來表示，在美加談判後，特朗普不再計劃對加拿大鋼鋁加倍徵收關稅。而安省省長福特將於周四(13日)前往美國華盛頓與美國商務部長盧特尼克會面討論關稅事宜，並同意暫停對輸美電力徵收附加費。



另近日有報道指，特朗普當被問及是否預計今年會出現經濟衰退時，表示「討厭預測這樣的事情。這是一個轉型期，因為我們在做一件非常大的事情。」他並未有「實牙實齒」排除美國今年出現經濟衰退的可能性。他早前又表示，政府在關稅政策上不會考慮股市反應，強調關稅將使美國長遠而言繼續更強大。

美前財長薩默斯：經濟衰退機率接近一半 經濟政策適得其反

美國前財政部長薩默斯（AP）



美國前財政部長薩默斯周一(10日)在社交平台X表示：「幾個月前，我會說今年不太可能出現經濟衰退。現在發生衰退機率可能不是50/50，但卻愈來愈接近50/50。而這裏有一個核心原因，經濟政策完全適得其反。」他指，所有對關稅的強調以及所有模糊和不確定性，既冷卻需求，也導致價格上漲，又指美國正遭遇對通脹和經濟下滑的擔憂，以及對未來更多的不確定性，並形容「這拖慢了一切」。

薩默斯是美國全國經濟研究局(NBER)的副研究員。而美國經濟衰退，須由NBER來確認。NBER認為，若單純以連續兩個季度負增長作「衰退」定義過於簡單及帶誤導性，因此會綜合考慮衰退的幅度、擴散程度和持續性三個元素，才決定美國經濟衰退出現及完結的時間。

滙控昨在港斥2.5億元回購295萬股 在英斥2149萬英鎊回購254萬股

滙控公布，昨日在香港聯交所回購295.36萬股，每股價格介乎84.6元至86.25元，每股加權平均價約85.4739元，涉資約2.53億元。與此同時，滙控於英國回購253.92萬股，每股介乎8.351至8.541英鎊，加權平均價為8.4638英鎊，涉資2149.13萬英鎊。

滙控於上月19日公布去年業績時稱，擬展開最多20億美元的股份回購，預計於今年第一季業績公布前完成。而自2月20日開始回購以來，滙控已回購合共約7357.54萬股普通股，總代價約8.4億美元。

大摩：本港銀行股看好滙控渣打 股息及回購將支持股價

（資料圖片）

摩根士丹利近日發表亞太區金融行業報告，區內GDP增長放緩和美國利率的不確定性使該行對產業的看法保持一致，即仍看好股東總回報較高的新加坡及香港的銀行股，但對於對新興市場東盟區內的銀行股看法不太正面。該行料亞太區銀行今年第二季前景將由宏觀事件所主導，對於東盟銀行而言，爭論可能圍繞利率的影響(不確定的走勢使投資者專注於防禦性股票)，以及任何潛在關稅的影響可能會對中國內地產生直接影響(並進而影響香港)，以及對供應鏈向東盟的遷移產生影響。



在這種環境下，大摩預計新加坡銀行股將表現良好，如果採取措施振興新加坡股市，股權成本也可能降低，料新加坡交易所(SGX)或潛在受益。而相對於恒生(00011)及中銀香港(02388)，在本港上市的銀行股中，大摩看好滙控及渣打，因受惠股息、股票回購和持續的高股本回報率，將為此兩銀行的股價提供支持。大摩予滙控「增持」評級及目標價92.3元，予渣打「增持」評級及目標價128.3元。

摩通：關稅不確定下滙控風險回報更吸引 予目標價108元

摩通則指，投資者對滙控基本面關注度較低，當中包括重組等，討論主要集中在滙控能否實現進一步估值重評，以及相對於渣打的相對估值，該行的目標價預期滙豐將進一步重估至2025年預測市帳率1.3倍，但若與發達市場同業相比，該行分析顯示滙控估值可提升至1.5倍市帳率，認為渣打確實具備更佳增長軌跡，但滙控在盈利清晰度及股東回報方面更具優勢。考慮關稅結果的不確定性，該行認為滙控現階段風險回報更具吸引力，予目標價108元及「增持」評級。



摩通又指，滙控管理層表示組織架構調整使高管委員會成員從18人精簡至12人。基於規模因素，香港及英國作為獨立業務線運作以保持政策靈活性。零售戰略將更聚焦香港及英國市場，重點發展兩地的財富管理及中小企業務。

林嘉麒：滙控息率吸引中長線仍可吼 惟宜回至82元才買入

（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒指，滙控股價走勢本來很強，此前就算開始減息，兼大市未展升浪，其股價仍一直穩步向上，但今次可能要較小心，經濟衰退某程度上與全球相關，會令息率下調，甚至經濟活動有機會減少，對於滙控此類國際銀行來說，壞帳可能因而增加，雖然會是很久之後的事，但滙控股價已升了很長時間，可能會借勢調整，短期或持續調整一段時間，可能回試之前幾個星期的支持位近80、81元，但中長線仍可買入，因美國經濟衰退機會較小，而亞太區今年經濟活動應比去年有改善，且滙控有近8厘息，美國今年有機會減息兩三次共75點子，滙控息率就變得吸引，儘管其息差會受減息影響。總之，無論滙控及渣打在這段時間都可考慮低吸。



林嘉麒又補充指，以現時港股PE挨近11倍，滙控現價有8厘息，其實適合吸納，但應該未到最便宜時候，因美國衰退應會有些消息發酵，對其股價會有負面影響，應可低見82元甚至81元，到時才買會更安心。

滙控半日跌0.76%收報84.55元，連跌兩日，累計跌幅3.98%；渣打亦跌2.77%報112.3元，連跌4日，累計跌幅10.16%。其他本地銀行股表現各異，恒生跌1.3%報106.7元，中銀香港升0.51%報29.55元，東亞(00023)跌1.18%報11.72元，大新銀行(02356)跌1.54%報8.95元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

其他滙控相關新聞：

穆迪維持香港銀行業負面評級展望，資產風險及盈利壓力上升

許正宇：3.26再辦「裕澤香江」，3月底定為財富與投資盛薈周

滙豐范卓雲:中國股市仍具進一步重估空間，看好人工智能等主題

金管局：去年下半年銀行委託收數公司處理帳戶大增25%

滙豐控股發2035年到期兩項合共15億澳元次級無擔保票據

滙豐控股(00005) 昨在港斥2.5億回購295萬股

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情