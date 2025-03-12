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傳京東MALL覓舖攻港，香港申請京東秒送、達達等商標

12/03/2025

傳京東MALL覓舖攻港，香港申請京東秒送、達達等商標

　　市場消息指，內地電商兼家電巨頭京東(09618)正於香港選址開設京東自營線下超級體驗店「京東MALL」，估計與內地的「京東MALL」相同，主打售賣白色和黑色家電等，現正招聘員工。京東回覆查詢時稱，今年「京東MALL」會在全國範圍內陸續開新店，具體開店地區以官方通告為準。

 

　　本地傳媒引述消息報道，京東早於去年第四季已開始向本港電器零售同業高薪挖角，部署來港開設實體店。京東旗下京東產發去年購入沙田利豐中心全幢、相關公司亦進駐中環怡和大廈，為進軍香港市場作準備。

 

　　另外，在香港知識產權署發現，京東旗下的「北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司」在去年12月已在港申請「京東秒送」、「秒送」兩個商標，申請狀態分別是「申請已公布」及「已審查-已發出首份審查報告」。同時，京東旗下美國上市公司達達集團(DADA)亦透過旗下子公司「達疆網絡科技(上海)」在港申請了「DADA」及「達達」兩個商標。

 

　　現時達達負責經營京東外賣業務，亦推出了「達達秒送」及「京東秒送」兩個Apps，但京東回覆查詢時稱，京東秒送和外賣業務暫無在港發展的計劃；達達集團暫亦無相關計劃。

 

撰文：經濟通採訪組

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