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泰晤士水務或面臨破產，傳尋求長建(01038)為潛在買家

12/03/2025

泰晤士水務或面臨破產，傳尋求長建為潛在買家

 

　　據《彭博》報道，陷入財困的泰晤士水務(Thames Water)在本周倫敦法院聆訊後，可能被政府納入特別管理，為此公司正尋求將長江基建(01038)列為潛在買家，協助公司解困。

 

　　報道指，泰晤士水務正面臨債務重組，一旦法院程序失敗，英國政府將透過特別管理制度(special adminstration regime, SAR)獲取公司管理權，即專門為重大服務的破產企業而設計，類似破產並臨時受國家監督程序。屆時買家將取決於法院指定的管理人和政府。

 

　　報道指出，儘管泰晤士水務高層認為，進入特別託管程序可能性不大，但要讓長建做好準備，是其應急計劃的一部分。不過，泰晤士水務發言人表示，公司未與長建合作制定任何形式的應急計劃，且公司正專注於推進重組計劃，目前正詳細評估多方提案。

 

　　知情人士稱，審議正在進行中，但不能保證一定可以達成協議。長建發言人未有即時回應傳聞。不過，報道引述一位發言人表示，英國政府正密切關注事態發展。另一方面，知情人士透露，持有泰晤士水務公司B級債券債權人集團亦願意收購泰晤士水務，其牽頭機構是另類信用投資者Polus Capital Management。

 

　　上月有消息指，長建已就收購泰晤士水務遞交不具約束力建議書。除長建外，有興趣者尚包括投資公司Covalis；法國蘇彝士集團(Suez Group)；私募股權投資機構KKR & Co及凱雷集團(Carlyle Group)等。

 

撰文：經濟通採訪組

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