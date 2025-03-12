滙豐:DeepSeek熱潮下環球新興市場基金增美團阿里等持倉

滙豐報告指出，DeepSeek的推出使得更多環球新興市場基金試圖增加對人工智能(AI)相關股票的敞口，這包括美團(03690)、阿里巴巴(09988)等。該行更新了近300家主動型環球新興市場基金的專有倉位數據，這些基金管理資產總額達5600億美元。





報告指出，由於內地股市上漲速度快於基金的新資金部署，2月低配中國的幅度進一步擴大，但DeepSeek概念股的倉位有所提高，例如2月基金持股量增幅最大的股票包括美團(03690)，金山軟件(03888)、㩦程(09961)、小米(01810)和阿里巴巴(09988)。





報告稱，在新興市場普遍上漲的情況下，基金難以降低對內地低配敞口，DeepSeek引發的漲勢加劇了這一困境。





報告指出，部分輪動資金來自內地，特別是通過減持對美國營收敞口較高的股票來實現，拼多多(US.PDD)和滔搏(06110)的基金持股量降幅最大。此外，資金來源也包括進一步減持三星電子等表現落後的科技股。

撰文：經濟通採訪組

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