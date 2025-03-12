  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

國泰去年多賺1%至99億增派息，林紹波：香港快運長遠可恢復盈利

12/03/2025

　　國泰航空(00293)公布，去年股東應佔溢利按年升1%至98.88億元，較市場勝預期的81.3億元為佳，派發第二次中期息每股0.49元，按年增14%，全年股息增逾6成至0.69元。國泰航空行政總裁林紹波於記者會上表示，今年機票票價料續正常化，其中，短途客運票價去年已趨正常化；長途客運運力將於今年增加，因此票價會逐步正常化。至於旗下香港快運去年轉蝕4億元，他指影響快運業績的因素較短期，長遠有信心快運可恢復盈利。

 

國泰去年多賺1%至99億增派息，林紹波：香港快運長遠可恢復盈利

（許英略攝）

 

客運收益升12%，香港快運轉蝕4億元

 

　　期內收益總額1043.71億元，按年升10.5%，其中客運收益625.95億元，按年增加11.9%，平均每日載客按年增加26.9%，惟收益率下跌11.8%至67.3仙；貨運收益240億元，增加8.3%，收益率則上升2.9%至2.82元。

 

　　其全資擁有的低成本航空公司香港快運轉盈為虧，虧損4億元，2023年則錄溢利4.33億元。公司稱，短期營運問題影響盈利表現，全年平均有5架空中巴士A320neo型飛機因涉及整個業界的普惠發動機問題而停飛，為飛機使用率及營運效率帶來影響。有關情況進一步惡化，因為在區內可運載量增加下短途市場票價迅速正常化，導致收益率壓力增加。

 

　　華民航空溢利上升至8.07億元，按年增3.7%；來自聯屬公司的業績（延遲3個月確認）按年有所改善。由於民航市場復甦，加上機隊效率提升和實施了更嚴格的成本管理，國航(00753)(滬:601111)財務業績有所改善。

 

今年客運航點逾100個，檢視地緣政治對貨運影響

 

　　國泰航空主席賀以禮表示，國泰航空和香港快運的客運航點數目將在2025年內突破全球100個，又指對貨運方面仍然滿懷信心，業務實力將隨三跑道系統創造的機遇而增強，而且集團正審慎監察目前地緣政治局勢對航空貨運的潛在影響。他續指，未來數年將繼續視升級為1000億元投資一部分，新增最先進和具燃油效益的飛機，以擴大機隊和使機隊現代化，以助集團於2050年實現淨零碳排放的目標。

 

向員工發逾10周薪酬作花紅，目標今年再增四千人

 

　　林紹波表示，集團重建之旅圓滿結束。為了支持重建計劃，集團破紀錄於去年新增聘及培訓了約7000新員工。集團的整體員工人數現已超過3萬人，並正繼續壯大全球團隊，計劃在今年底前將員工人數進一步增加最多4000人至合共約3.4萬人。他又指，去年以酬情花紅及利潤分享計劃方式向員工發放了合共逾十星期的合資格酬金。

 

料今年長途票價趨正常化，快運長遠料轉賺

 

國泰去年多賺1%至99億增派息，林紹波：香港快運長遠可恢復盈利

（資料圖片）

 

　　林紹波指，今年機票票價料續正常化，其中，短途客運票價去年已趨正常化；長途客運方面，運力將於今年增加，因此票價會逐步正常化。國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩指出，雖然長途客運因運力增加會令收益率下跌，但公司對此已有所預期。

 

快運長遠有能力錄盈利

 

　　國泰全資擁有的低成本航空公司香港快運於去年轉蝕4億元，由於面對發動機問題而出現停飛情況，且收益率跌幅較大達20%。林紹波指出，發動機問題屬短期影響，且去年快運飛機使用率增加10%，單位成本降低逾10%，可見作為低成本航空公司而言競爭力加強。他稱長遠而言，快運有能力錄得盈利。

 

加機場離境稅特別影響兩類旅客

 

　　國泰集團目標於年內覆蓋100個航點，當中新增6個航點，有5個位於海外，鑑於現時長途客運情況仍未完全復常，劉凱詩則回應指，長途客運需求仍然強勁，且對此看法正面。

 

　　新一份《財政預算案》稱自今年10月起，飛機乘客離境稅將自現行120元調升至200元。被問及對公司影響，劉凱詩特別指出，政策對香港市民及旅客有影響之外，亦影響大灣區旅客是否選擇以香港作離境出發點決定，甚或乎國際長途旅客是否選擇香港為中途站影響。她稱，政策對不同客人均有所影響，公司續向政府反映意見，以維持香港競爭力。

 

　　美國總統特朗普上場後，對多國實施關稅，影響物流業表現，賀以禮指出，國際貿易雖受地緣政治影響，但相信公司營運具韌性，因此有機會進行轉移及以多元化方式分散市場。劉凱詩補充指，團隊會密切監察貨運情況，一旦某區域需求改變，可靈活地將其網絡及航班轉移去其他地方，且一直確保貨運貨源多元化。

 

未有回應頭等艙「真空期」疑問

 

　　國泰現預期，2027年或之後才會接收21架已訂的波音777-9客機，較早前預期延遲兩年。國泰營運及航空服務總裁則麥皓雲指出，交付問題應已過去。

 

　　不過，隨著集團逐步更新全線波音777-300ER客機，取消唯一的配置頭等艙，且需待波音777-9客機所引入新頭等艙設計，被問及國泰會否出現「頭等艙」真空期，麥皓雲則未就此回應。

 

撰文：經濟通採訪組

 

樂本健【17週年開倉13 - 14/3】維柏健保健品低至$20！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02509

荃信生物－Ｂ

12.200

異動股

00669

創科實業

98.700

異動股

08161

醫匯集團

0.420

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,329.71
    -103.77 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,611.65
    +39.58 (+0.710%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,718.57
    +282.47 (+1.620%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升353.818
變動率︰+1.425%
較港股︰+1.26%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.469
變動率︰-0.896%
較港股︰-0.91%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.476
變動率︰-1.074%
較港股︰-0.98%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌510.527
變動率︰-1.925%
較港股︰-0.29%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌91.870
變動率︰-2.752%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.210
變動率︰-3.913%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌21.490
變動率︰-5.621%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌35.625
變動率︰-8.136%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升249.410
變動率︰+8.166%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升115.770
變動率︰+6.455%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升20.810
變動率︰+5.207%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升97.265
變動率︰+4.642%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/03/2025 10:27 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/03/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/03/2025 10:27 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02509 荃信生物－Ｂ
  • 12.200
  • 00669 創科實業
  • 98.700
  • 08161 醫匯集團
  • 0.420
  • 08612 維亮控股
  • 0.235
  • 02269 藥明生物
  • 23.600
股份推介
  • 06690 海爾智家
  • 25.450
  • 目標︰$28.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 95.250
  • 目標︰$108.00
  • 01318 毛戈平
  • 102.600
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 11.640
  • 目標︰$15.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.270
  • 目標︰$1.40
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.800
  • 00388 香港交易所
  • 349.400
  • 00142 第一太平
  • 4.950
  • 00001 長和
  • 49.350
  • 00700 騰訊控股
  • 512.000
報章貼士
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.200
  • 目標︰$12.50
  • 01876 百威亞太
  • 8.670
  • 目標︰$11.00
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 168.200
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/03/2025 16:52  《盤後部署》港股爭持後須盡快重上兩萬四，順豐炒派息揸得過

12/03/2025 16:46  國泰航空(00293)料長途票價趨正常化，香港快運長遠料轉賺

12/03/2025 13:15  【大國博弈】商務部約談沃爾瑪，因其為應對關稅促中國供應商降價

12/03/2025 12:03  國泰(293)全年純利升1%至98.88億元，派息0.49元

12/03/2025 10:24  《新股上市》傳內地電動車企阿維塔科技擬來港上市，籌資78億元

12/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過２６２億元，買盈富基金沽小鵬汽車

12/03/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】滙證升電力及光伏股目標，中信里昂升零跑目標三成

12/03/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８９，隔夜拆息較上日跌至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

國泰去年多賺1%至99億增派息，林紹波：香港快運長遠可恢復盈利新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 洪灝：形勢比想象嚴峻，炒作DS如淘金賣鏟子先賺錢（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 商務部約談沃爾瑪，深圳實施零售額增長獎勵，股匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

麥當勞App獨家優惠：$100四個飽餐／早餐，雞餐平均僅$32！3月14日限定$3.1香芋批
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜前瞻美國2月CPI數據 料美股短期續受壓？關稅政策對美元、加元影響
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案｜過去兩星期警方接獲490宗網購騙案！港女網上拍賣平台買名牌袋 損失超過$70,000
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

淺談阿育吠陀美容概念：強調身心靈平衡！5個小習慣從內到外調理養生
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

藥物影響性福！傷風感冒藥減低性慾、抗高血壓藥影響勃起功能？快樂荷爾蒙多巴胺也和性慾有關？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

承擔錯愛的後果：為這一課付上巨額學費！認清對方面目，總比婚後撕破臉皮好
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲茶養生 │ 綠茶解便秘口臭？中醫詳解各類茶葉功效與禁忌，1類茶任何體質都適合
人氣文章
抑鬱症 │前英皇歌手李日朗印度落髮出家 走出喪親陰霾，曾患抑鬱症
人氣文章
猝死風險 │ 醫生揭示80% 35歲以下猝死人士有一習慣，為身體造成8大害處並增加患癌症風險 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 22:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/03/2025
國泰去年多賺1%至99億增派息，林紹波：香港快運長遠可恢復盈利
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處