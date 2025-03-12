國泰去年多賺1%至99億增派息，林紹波：香港快運長遠可恢復盈利

國泰航空(00293)公布，去年股東應佔溢利按年升1%至98.88億元，較市場勝預期的81.3億元為佳，派發第二次中期息每股0.49元，按年增14%，全年股息增逾6成至0.69元。國泰航空行政總裁林紹波於記者會上表示，今年機票票價料續正常化，其中，短途客運票價去年已趨正常化；長途客運運力將於今年增加，因此票價會逐步正常化。至於旗下香港快運去年轉蝕4億元，他指影響快運業績的因素較短期，長遠有信心快運可恢復盈利。

（許英略攝）

客運收益升12%，香港快運轉蝕4億元

期內收益總額1043.71億元，按年升10.5%，其中客運收益625.95億元，按年增加11.9%，平均每日載客按年增加26.9%，惟收益率下跌11.8%至67.3仙；貨運收益240億元，增加8.3%，收益率則上升2.9%至2.82元。

其全資擁有的低成本航空公司香港快運轉盈為虧，虧損4億元，2023年則錄溢利4.33億元。公司稱，短期營運問題影響盈利表現，全年平均有5架空中巴士A320neo型飛機因涉及整個業界的普惠發動機問題而停飛，為飛機使用率及營運效率帶來影響。有關情況進一步惡化，因為在區內可運載量增加下短途市場票價迅速正常化，導致收益率壓力增加。

華民航空溢利上升至8.07億元，按年增3.7%；來自聯屬公司的業績（延遲3個月確認）按年有所改善。由於民航市場復甦，加上機隊效率提升和實施了更嚴格的成本管理，國航(00753)(滬:601111)財務業績有所改善。

今年客運航點逾100個，檢視地緣政治對貨運影響

國泰航空主席賀以禮表示，國泰航空和香港快運的客運航點數目將在2025年內突破全球100個，又指對貨運方面仍然滿懷信心，業務實力將隨三跑道系統創造的機遇而增強，而且集團正審慎監察目前地緣政治局勢對航空貨運的潛在影響。他續指，未來數年將繼續視升級為1000億元投資一部分，新增最先進和具燃油效益的飛機，以擴大機隊和使機隊現代化，以助集團於2050年實現淨零碳排放的目標。

向員工發逾10周薪酬作花紅，目標今年再增四千人

林紹波表示，集團重建之旅圓滿結束。為了支持重建計劃，集團破紀錄於去年新增聘及培訓了約7000新員工。集團的整體員工人數現已超過3萬人，並正繼續壯大全球團隊，計劃在今年底前將員工人數進一步增加最多4000人至合共約3.4萬人。他又指，去年以酬情花紅及利潤分享計劃方式向員工發放了合共逾十星期的合資格酬金。

料今年長途票價趨正常化，快運長遠料轉賺

（資料圖片）

林紹波指，今年機票票價料續正常化，其中，短途客運票價去年已趨正常化；長途客運方面，運力將於今年增加，因此票價會逐步正常化。國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩指出，雖然長途客運因運力增加會令收益率下跌，但公司對此已有所預期。

快運長遠有能力錄盈利

國泰全資擁有的低成本航空公司香港快運於去年轉蝕4億元，由於面對發動機問題而出現停飛情況，且收益率跌幅較大達20%。林紹波指出，發動機問題屬短期影響，且去年快運飛機使用率增加10%，單位成本降低逾10%，可見作為低成本航空公司而言競爭力加強。他稱長遠而言，快運有能力錄得盈利。

加機場離境稅特別影響兩類旅客

國泰集團目標於年內覆蓋100個航點，當中新增6個航點，有5個位於海外，鑑於現時長途客運情況仍未完全復常，劉凱詩則回應指，長途客運需求仍然強勁，且對此看法正面。

新一份《財政預算案》稱自今年10月起，飛機乘客離境稅將自現行120元調升至200元。被問及對公司影響，劉凱詩特別指出，政策對香港市民及旅客有影響之外，亦影響大灣區旅客是否選擇以香港作離境出發點決定，甚或乎國際長途旅客是否選擇香港為中途站影響。她稱，政策對不同客人均有所影響，公司續向政府反映意見，以維持香港競爭力。

美國總統特朗普上場後，對多國實施關稅，影響物流業表現，賀以禮指出，國際貿易雖受地緣政治影響，但相信公司營運具韌性，因此有機會進行轉移及以多元化方式分散市場。劉凱詩補充指，團隊會密切監察貨運情況，一旦某區域需求改變，可靈活地將其網絡及航班轉移去其他地方，且一直確保貨運貨源多元化。

未有回應頭等艙「真空期」疑問

國泰現預期，2027年或之後才會接收21架已訂的波音777-9客機，較早前預期延遲兩年。國泰營運及航空服務總裁則麥皓雲指出，交付問題應已過去。

不過，隨著集團逐步更新全線波音777-300ER客機，取消唯一的配置頭等艙，且需待波音777-9客機所引入新頭等艙設計，被問及國泰會否出現「頭等艙」真空期，麥皓雲則未就此回應。

撰文：經濟通採訪組

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