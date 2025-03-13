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開市Go | 特朗普點名反制歐盟、美CPI溫和、阿里發布大模型

13/03/2025

要聞盤點

 

1、在特朗普關稅政策不確定性的影響下，美股持續下跌。特朗普的鋼鐵和鋁關稅於周三生效，此舉擴大美國的貿易戰範圍。加拿大宣布，由周四(13日)起對約300億加元(約合208億美元)美國商品加徵25%關稅。而歐盟委員會亦宣布，將從下月1日起對價值260億歐元（約合283億美)的美國商品徵收關稅。道指收市報跌82點，或0.20%，報41350點；標普500指數升27點，或0.49%，報5599點；納指升212點，或1.22%，報17648點。金龍中國指數下跌97點，小鵬汽車和萬國數據對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時03分升202點。

 

2、美國2月消費物價指數按月升0.2%，創四個月來最低及低於市場預期，市場預計聯儲局將於6月再減息。

 

3、特朗普表示將對歐盟關稅反制作出回應，並抨擊愛爾蘭對美貿易順差，重申對等關稅威脅，全球貿易戰進一步升級。

 

4、普京據悉可能對停火談判採取「拖字訣」，以確保己方條件最大化，或要求停止向烏克蘭供應武器作為停火條件之一。

 

5、中國官員稱美國因芬太尼問題對中國輸美商品加徵關稅破壞禁毒合作，呼籲華盛頓停止對華「訛詐」。

 

6、美國本財年迄今預算赤字創同期新高，因國會推進減稅方案進展緩慢，據悉特朗普將與參議院財政委員會會面。

 

7、英特爾任命業界老將陳立武為新CEO以扭轉頹勢，英特爾股價盤後大漲，英偉達股價收市升6.4%。

 

8、摩根士丹利在最新報告中稱，隨著關稅衝擊、房地產走弱以及持續低物價環境，中國經濟增速或將從今年二季度開始再度走弱，名義國內生產總值(GDP)同比增速或將下滑至4%以下。

 

9、萬科香港大埔上然周六首輪銷售228伙，消息指截至周三晚上8時收逾6600票，超購逾27倍。

 

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