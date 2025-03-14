港股 | 午市前瞻 | 恒指破前頂才能免除回吐風險 宜留意友邦撈底時機

美股指數期貨今早亞洲時段反彈，納指期貨彈近1%。港股連跌五日後今早高開190點，隨後內地有多項利好消息公布，人行重申擇機降準降息，內蒙古鼓勵生育政策，A股兩市急升，帶動港股升幅擴大，恒生指數半日報24047，升584點或2.5%，主板成交近1590億元。恒生中國企業指數報8908，升268點或3.1%。恒生科技指數報5904，升156點或2.7%。

(Shutterstock圖片)

葉尚志：下周重榜業績期對後市估值關鍵

內地再有重磅政策登場，呼和浩特率先大幅擴大生育補貼至一孩1萬、二孩5萬及三孩10萬，市場憧憬將有多地跟進刺激生育政策，今早港股A股齊齊造好，港股半日已升近600點，滬綜指半日升1.6%，深成指升2.1%。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指近期逢廿天線必彈，但最好盡快突破前頂，才能排除較大的回吐風險。

他指，近期不少重點股份或重磅股已累積一定升幅，估值已預先修復，目前市場正觀望相關重點股份是否值得現價估值，故下周的重磅股業績期至關重要，是市場釐定後市港股仍有升勢，還是已全面反映估值的重要時刻。但他提到，目前市場對業績期傾向正面，尤其近期港股日均成交額高居不下，反映積極性還在。他強調，只要日均成交額保持2000億元以上，則市況仍然正面。

友邦缺水難炒起，AI散水才有利撈底

友邦(01299)公布去年新業務價值增長18%至創新高的47.12億美元，純利按年大增82%達68.4億美元，末期息增一成派每股1.3098港元，同時開展新一輪16億美元股份回購。樣樣齊升，但股價早前先行炒起，半日股價回吐約2%穿10天線，低見60.15元。葉尚志指友邦股價上漲空間偏窄，主要由於外圍經濟偏弱，令公司投資收益難有大幅增長，同時股份並非目前市場焦點股份，油水不足難以推升股價。所幸業績不俗，令股價未至於進一步受壓；他預期友邦短線以炒波幅為主，於55元至65元間上落。他認為要等市場炒作AI熱潮散去，友邦的低估值誘因才會吸引資金撈底。

友邦股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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