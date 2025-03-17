  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

業績股｜理想料下季收入倒退，車企價格戰負面影響浮現？

17/03/2025

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=J1J_POxhQ2Q

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01753

兌吧

0.208

異動股

02359

藥明康德

65.450

異動股

00669

創科實業

95.650

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 41,699.41
    +211.22 (+0.509%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,650.42
    +11.48 (+0.204%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,705.59
    -48.49 (-0.273%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升373.931
變動率︰+4.122%
較港股︰+2.28%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升51.321
變動率︰+2.802%
較港股︰+2.54%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升541.414
變動率︰+2.395%
較港股︰+3.22%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升30.501
變動率︰+2.280%
較港股︰+0.50%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升100.885
變動率︰+7.530%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升14.255
變動率︰+7.180%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.500
變動率︰+6.383%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.480
變動率︰+4.851%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升25.910
變動率︰+7.734%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升8.415
變動率︰+5.319%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升13.770
變動率︰+5.275%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌234.500
變動率︰-6.192%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/03/2025 12:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/03/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/03/2025 12:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02359 藥明康德
  • 65.450
  • 00669 創科實業
  • 95.650
  • 00998 中信銀行
  • 6.220
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 57.060
  • 08283 中食民安（新）
  • 0.450
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 17.040
  • 目標︰$20.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.450
  • 目標︰$52.00
  • 01979 天寶集團
  • 1.970
  • 目標︰$2.30
  • 06690 海爾智家
  • 26.550
  • 目標︰$28.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 93.750
  • 目標︰$108.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 135.500
  • 00700 騰訊控股
  • 524.500
  • 00388 香港交易所
  • 365.600
  • 00001 長和
  • 46.550
  • 02318 中國平安
  • 50.050
報章貼士
  • 00829 神冠控股
  • 0.325
  • 目標︰--
  • 02097 蜜雪集團
  • 415.000
  • 目標︰--
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 169.000
  • 目標︰$180.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/03/2025 16:45  《盤後部署》政策加持恒指二萬四整固，買特步回報高於傳統收息股

17/03/2025 19:55  恒基地產創辦人李兆基今天黃昏離世，享年97歲

17/03/2025 20:54  【四叔辭世】恒地李兆基創立地產王國，交捧兩子分管中港業務

17/03/2025 19:49  港交所：香港結算續與監管機構合作，審視FINI運作流程

17/03/2025 17:10  滙豐下周舉辦全球投資峰會，歐央行前行長、蔡崇信及女股神等出席

17/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０５億元，買盈富基金沽中芯

17/03/2025 08:36  【大行炒Ｄ乜】麥格理降理想評級至中性，摩通看好小鵬目標升一倍

17/03/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１３，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

四叔辭世 | 恒地李兆基辭世享年97歲，創立地產王國被封「亞洲股神」，交捧兩子分管中港業務（圖集）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 食安黑幕反變宣傳，蜜雪冰城點解唔怕315？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業等增速勝預期，樓市跌幅續收窄，金融支持擴消費新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

第18屆亞洲電影大獎｜劉青雲首度奪亞洲影帝，安慰「囝囝」失落新人獎，《破‧地獄》獲最佳原創音樂獎
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美國政府自製經濟衰退
人氣文章

智城物語．方展策

AI競賽新戰線！Meta擁抱自研晶片，Arm製作自家CPU，全球半導體市場面臨大洗牌？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

2025春夏鞋款趨勢：芭蕾舞鞋進化革新、厚底鞋王者回歸！盤點 Bottege Venetta、Gucci人氣好鞋子
人氣文章

港女講男．妮洛

經濟重擔都落在自己身上！不成熟的女友，是生活中的負累？
人氣文章

Art & Living

澳門藝術節2025：以英國大型舞台劇《少年Pi奇幻漂流》揭開序幕！日本音樂劇《魔女宅急便》首度海外公演
健康好人生 Health Channel
人氣文章
黑心食店 │ 內地連鎖快餐龍頭爆食安醜聞：翻用剩菜與發黑牛肉加色素
人氣文章
金賽綸逝世：24歲人生坎坷，雙親離異、母患抑鬱、遭欺凌最終走上絕路新文章
人氣文章
中國富二代留學英國博士生被控11項強姦罪，疑飲品落藥迷暈女生，估計逾50名受害者
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 00:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/03/2025
四叔辭世 | 恒地李兆基辭世享年97歲，創立地產王國被封「亞洲股神」，交捧兩子分管中港業務（圖集）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處