業績股｜理想料下季收入倒退，車企價格戰負面影響浮現？
17/03/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 00:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/03/2025 16:40
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