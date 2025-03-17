  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

理想業績勝預期惟首季指引疲軟，股價急挫逾半成，仍獲大行力撐可趁機吸？

17/03/2025

　　理想汽車(02015)上周五(14日)收市後公布業績，去年第四季收入按年增6%至443億元人民幣，創季度新高，經調整盈利減少12%至40億元人民幣，亦勝預期，惟預料今年首季收入按年減少最多8.7%，將是其自港股上市以來首見。理想今早(17日)股價逆市急插逾半成，為表現最差藍籌，不過，集團績後仍獲多間大行力撐，其中摩通更給予目標價160元，可否趁機吸納？

 

理想業績符預期惟首季指引疲軟，股價急挫逾半成，仍獲大行力撐可趁機吸？

（理想汽車網頁截圖）


上季經調整純利按年跌12%收入增6%　毛利率跌至20.3%


　　理想汽車截至2024年12月31日止全年純利80.32億元人民幣，按年跌31.4%；每股基本盈利4.03元人民幣，不派末期息；經調整純利跌12%至106.6億元。期內收入1444.6億元人民幣，按年升16.6%。毛利率20.5%，按年跌1.7個百分點。全年汽車總交付量約50萬輛，按年增長33.1%。

 

　　集團去年第四季經調整純利40億元人民幣，按年減少12%；收入443億元人民幣，按年增加6.1%；毛利率20.3%，按年下跌3.2個百分點；季內汽車總交付量約15.87萬輛，按年增長20.4%。


首季交付量料按年增最多15.7%　收入料減少最多8.7%


　　對於今年第一季，理想汽車預計車輛交付量8.8萬至9.3萬輛，按年增長9.5%至15.7%；收入總額234億元至247億元人民幣，按年減少8.7%至3.5%。理想汽車首席財務官李鐵又預計，本季車輛毛利率為19%，較上季再跌約1百分點。另他提到，截至去年底止集團現金儲備達1128億元人民幣，未來將繼續致力於業務拓展和技術創新。


　　理想汽車董事兼首席執行官李想表示，理想汽車今年會發布兩款純電SUV i8和i6，預計將於7月和下半年發布，與去年L9、L8發布節奏類似。這樣的發布節奏可令下半年銷量表現較好，也為明年第一季儲存更多訂單。李想又宣布，正在研發下一代VLA(視覺、語言、行動)智駕大模型，目標是與i8車款同步發布。另集團已在哈薩克、杜拜、烏茲別克建立直營服務中心，今年會繼續擴大海外業務。

 

美銀：自由現金流強勁升目標價至125元　高盛：季績符預期

 

　　美銀證券發表研報指，理想汽車去年第四季銷售額為443億元人民幣，按年升6%，按季升3%。毛利率為20.3%，按年和按季分別下跌3.2個及1.3個百分點，低於該行預測21.6%。末季Non-GAAP純利錄40億元人民幣，按年下降10%，符合該行預測。考慮到業績表現，將其2025和2026年銷量預測分別下調4%和3%，並降低今明兩年毛利率預測。另下調其2025和2026年Non-GAAP盈利預測各7%。由於考慮到新的自由現金流預測，將其目標價由121元輕微調高至125元，重申「買入」評級，因為毛利率管理良好，且自由現金流強勁。

 

　　高盛稱，理想去年第四季業績符合預期，不過今年首季的收入及銷量指引差過該行及市場預期。公司會在今晚(17日)出席業績分析會議，該行預期投資者的問題主要聚焦市場往後的競爭環境、自動駕駛功能的進一步計劃及進度，以及對公司即將推出的純電動車(BEV)車型之策略等，予目標價137元，評級「買入」。


中金：對公司新車型及AI策略樂觀　維持目標價155元


　　中金表示，理想去年第四季業績因為銷量強勁及支出減少而勝市場預期，毛利率因為MEGA及其他車型訂單、免息計劃，以及產品組合所致的撥備而不如理想。在非通用會計準則方面，考慮到公司正大量生產電動車，降今年盈利預測11%至120億元人民幣，維持明年盈利預測。對公司的新車型及人工智能策略持樂觀態度，維持港股目標價155港元及美股目標價40美元，維持「跑贏大市」評級。


　　野村指，理想將於今年5月推出L系列改款車型，另外兩款純電動SUV車型則於今年7月及年末推出。集團近期交付仍存在不確定因素，但正為2026年的增長鋪路。因此，對集團輕微轉趨謹慎，預期今年交付61.35萬輛，意味按年增23%。將其今明兩年的收入預測分別下調16%和15%，汽車毛利率預測分別下調0.2及1.2個百分點。預期2024至27財年的收入年複合增長率為21%，盈利年複合增長率為23%，將其美股目標價由27美元上調至31美元，評級則由「買入」下調至「中性」。預期集團首季之後的銷售額及利潤率將持續改善，又相信隨著下半年推出新車型，明年增長料更可觀。


摩通：料汽車毛利率次季起持續改善　予目標價160元


　　摩通稱，理想上季業績勝預期約20%，主要是由於開支較預期低，同時汽車毛利率大致符合預期。理想今年除了將推出i8和i6，預計明年會推出i7和i9 SUV，又預計隨著AD升級版的產量提升，汽車毛利率將自今年第二季起持續改善，重申予集團「增持」評級，H股目標價160港元，續予美股目標價40美元。


　　瑞銀指，理想上季經營溢利按季升8%，按年增22%，銷量按季升4%，按年增20%，較市場預期高出11%。上季通用會計準則(GAAP)淨利潤為35億元人民幣，按季增長25%，較市場預期高出10%，其成本減省抵銷了汽車毛利率壓力。相信理想作為汽車領域的真正AI賦能生產商具吸引力，現價相當於預測今年市銷率約1倍，同業小鵬(09868)及蔚來(09866)分別為2.3倍及0.9倍，予其美股目標價40美元，評級「買入」。

 

曾永堅：受制競爭加劇兼車型欠亮點　短期或下試100元

 

　　椽盛資本投資總監曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，內地新能源車企始終擺脫不到價格戰，雖然銷量很多都有雙位數增長，其中理想汽車亦屬主流品牌，但今年面對行業競爭加劇。雖然中國新能源車滲透率有望進一步上升，但經過多年高增長或擴展後，在高基數下，滲透率或市場份額增幅一定會出現放緩。而內地汽車品牌眾多，旗下有各種不同型號，且每一兩年都有新型號推出，亦會加劇行業競爭，相信今年很多車企都進入生死存亡階段，理想能否成為其中可以留下來的五六大車企之一仍要觀望，而從其往後型號亮點來看，公司似乎在智駕技術方面較蝕底。若加上業績表現，理想汽車短期有機會反覆下試50天線約100元。

 

　　理想汽車半日跌6.01%收報106.4元，成交25.81億元。其他新能源車股普遍上升，比亞迪(01211)升0.93%報389.4元，小鵬升0.05%報92.15元，蔚來升4.08%報38.25元，惟零跑汽車(09863)跌2.5%報46.85元，小米(01810)則升1.76%報54.8元。

 

理想業績符預期惟首季指引疲軟，股價急挫逾半成，仍獲大行力撐可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》曾永堅分析，請按此

 

 

其他理想相關新聞：
麥格理降理想評級至中性，摩通看好小鵬目標升一倍
《中概異動》理想低開逾4%，去年按年少賺逾31%不派息
《汽車新勢力》比亞迪據報在南韓新增二手車業務

 

【你點睇？】陳智思認為應制訂指標，衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01753

兌吧

0.208

異動股

02359

藥明康德

65.450

異動股

00669

創科實業

95.650

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 41,694.16
    +205.97 (+0.496%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,649.14
    +10.20 (+0.181%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,700.39
    -53.69 (-0.302%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升373.931
變動率︰+4.122%
較港股︰+2.28%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升51.321
變動率︰+2.802%
較港股︰+2.54%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升541.258
變動率︰+2.366%
較港股︰+3.20%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升30.501
變動率︰+2.280%
較港股︰+0.50%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升100.755
變動率︰+7.392%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升14.250
變動率︰+7.143%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.500
變動率︰+6.383%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.460
變動率︰+4.757%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升25.905
變動率︰+7.713%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升8.415
變動率︰+5.319%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升13.765
變動率︰+5.237%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌234.360
變動率︰-6.249%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/03/2025 12:38 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/03/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/03/2025 12:38 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02359 藥明康德
  • 65.450
  • 00669 創科實業
  • 95.650
  • 00998 中信銀行
  • 6.220
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 57.060
  • 08283 中食民安（新）
  • 0.450
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 17.040
  • 目標︰$20.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.450
  • 目標︰$52.00
  • 01979 天寶集團
  • 1.970
  • 目標︰$2.30
  • 06690 海爾智家
  • 26.550
  • 目標︰$28.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 93.750
  • 目標︰$108.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 135.500
  • 00700 騰訊控股
  • 524.500
  • 00388 香港交易所
  • 365.600
  • 00001 長和
  • 46.550
  • 02318 中國平安
  • 50.050
報章貼士
  • 00829 神冠控股
  • 0.325
  • 目標︰--
  • 02097 蜜雪集團
  • 415.000
  • 目標︰--
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 169.000
  • 目標︰$180.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/03/2025 16:45  《盤後部署》政策加持恒指二萬四整固，買特步回報高於傳統收息股

17/03/2025 19:55  恒基地產創辦人李兆基今天黃昏離世，享年97歲

17/03/2025 20:54  【四叔辭世】恒地李兆基創立地產王國，交捧兩子分管中港業務

17/03/2025 19:49  港交所：香港結算續與監管機構合作，審視FINI運作流程

17/03/2025 17:10  滙豐下周舉辦全球投資峰會，歐央行前行長、蔡崇信及女股神等出席

17/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０５億元，買盈富基金沽中芯

17/03/2025 08:36  【大行炒Ｄ乜】麥格理降理想評級至中性，摩通看好小鵬目標升一倍

17/03/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１３，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

四叔辭世 | 恒地李兆基辭世享年97歲，創立地產王國被封「亞洲股神」，交捧兩子分管中港業務（圖集）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 食安黑幕反變宣傳，蜜雪冰城點解唔怕315？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業等增速勝預期，樓市跌幅續收窄，金融支持擴消費新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

AI時代的夾心階層：白領與藍領角色對調
人氣文章

生財有道

高息定存 | 一周高息合集，華僑6個月最高3.5厘，恒生7日享10厘
人氣文章

著數速遞

眼鏡88名牌開倉低至$100、$1換購眼鏡福袋，惠康美酒開倉低至四折，仲有額外八五折
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環日式禪意庭院！新開高級Omakase餐廳：薄切真鯛刺身、魚子醬海膽毛蟹與炸富山白蝦，時令食材滿載滋味
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

金鐘五星酒店中菜廳中國酒配對嘗味菜單：海洋風味鮑魚、避風塘虎蝦柳、澳洲和牛面頰燴關東遼參
人氣文章

Fashion

當機能遇上時尚：Cecilie Bahnsen、SKIMS聯乘運動品牌，重新定義戶外運動穿搭！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝 │ 香港1/4人患脂肪肝：30歲女士改變早餐組合，3個月減11磅成功改善健康 新文章
人氣文章
世界睡眠日 | 報復式補眠越睡越累？4大都市人常見習慣恐致失眠 | 「睡眠荷爾蒙」助你擊退失眠困擾
人氣文章
易經名家山今老人講舌頭與養生！舌頭紅中帶白最好？舌苔厚薄反映身體狀況？推介一款湯水改善脾胃
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 00:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/03/2025
四叔辭世 | 恒地李兆基辭世享年97歲，創立地產王國被封「亞洲股神」，交捧兩子分管中港業務（圖集）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處