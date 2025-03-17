理想業績勝預期惟首季指引疲軟，股價急挫逾半成，仍獲大行力撐可趁機吸？

理想汽車(02015)上周五(14日)收市後公布業績，去年第四季收入按年增6%至443億元人民幣，創季度新高，經調整盈利減少12%至40億元人民幣，亦勝預期，惟預料今年首季收入按年減少最多8.7%，將是其自港股上市以來首見。理想今早(17日)股價逆市急插逾半成，為表現最差藍籌，不過，集團績後仍獲多間大行力撐，其中摩通更給予目標價160元，可否趁機吸納？

（理想汽車網頁截圖）



上季經調整純利按年跌12%收入增6% 毛利率跌至20.3%



理想汽車截至2024年12月31日止全年純利80.32億元人民幣，按年跌31.4%；每股基本盈利4.03元人民幣，不派末期息；經調整純利跌12%至106.6億元。期內收入1444.6億元人民幣，按年升16.6%。毛利率20.5%，按年跌1.7個百分點。全年汽車總交付量約50萬輛，按年增長33.1%。

集團去年第四季經調整純利40億元人民幣，按年減少12%；收入443億元人民幣，按年增加6.1%；毛利率20.3%，按年下跌3.2個百分點；季內汽車總交付量約15.87萬輛，按年增長20.4%。



首季交付量料按年增最多15.7% 收入料減少最多8.7%



對於今年第一季，理想汽車預計車輛交付量8.8萬至9.3萬輛，按年增長9.5%至15.7%；收入總額234億元至247億元人民幣，按年減少8.7%至3.5%。理想汽車首席財務官李鐵又預計，本季車輛毛利率為19%，較上季再跌約1百分點。另他提到，截至去年底止集團現金儲備達1128億元人民幣，未來將繼續致力於業務拓展和技術創新。



理想汽車董事兼首席執行官李想表示，理想汽車今年會發布兩款純電SUV i8和i6，預計將於7月和下半年發布，與去年L9、L8發布節奏類似。這樣的發布節奏可令下半年銷量表現較好，也為明年第一季儲存更多訂單。李想又宣布，正在研發下一代VLA(視覺、語言、行動)智駕大模型，目標是與i8車款同步發布。另集團已在哈薩克、杜拜、烏茲別克建立直營服務中心，今年會繼續擴大海外業務。

美銀：自由現金流強勁升目標價至125元 高盛：季績符預期

美銀證券發表研報指，理想汽車去年第四季銷售額為443億元人民幣，按年升6%，按季升3%。毛利率為20.3%，按年和按季分別下跌3.2個及1.3個百分點，低於該行預測21.6%。末季Non-GAAP純利錄40億元人民幣，按年下降10%，符合該行預測。考慮到業績表現，將其2025和2026年銷量預測分別下調4%和3%，並降低今明兩年毛利率預測。另下調其2025和2026年Non-GAAP盈利預測各7%。由於考慮到新的自由現金流預測，將其目標價由121元輕微調高至125元，重申「買入」評級，因為毛利率管理良好，且自由現金流強勁。

高盛稱，理想去年第四季業績符合預期，不過今年首季的收入及銷量指引差過該行及市場預期。公司會在今晚(17日)出席業績分析會議，該行預期投資者的問題主要聚焦市場往後的競爭環境、自動駕駛功能的進一步計劃及進度，以及對公司即將推出的純電動車(BEV)車型之策略等，予目標價137元，評級「買入」。



中金：對公司新車型及AI策略樂觀 維持目標價155元



中金表示，理想去年第四季業績因為銷量強勁及支出減少而勝市場預期，毛利率因為MEGA及其他車型訂單、免息計劃，以及產品組合所致的撥備而不如理想。在非通用會計準則方面，考慮到公司正大量生產電動車，降今年盈利預測11%至120億元人民幣，維持明年盈利預測。對公司的新車型及人工智能策略持樂觀態度，維持港股目標價155港元及美股目標價40美元，維持「跑贏大市」評級。



野村指，理想將於今年5月推出L系列改款車型，另外兩款純電動SUV車型則於今年7月及年末推出。集團近期交付仍存在不確定因素，但正為2026年的增長鋪路。因此，對集團輕微轉趨謹慎，預期今年交付61.35萬輛，意味按年增23%。將其今明兩年的收入預測分別下調16%和15%，汽車毛利率預測分別下調0.2及1.2個百分點。預期2024至27財年的收入年複合增長率為21%，盈利年複合增長率為23%，將其美股目標價由27美元上調至31美元，評級則由「買入」下調至「中性」。預期集團首季之後的銷售額及利潤率將持續改善，又相信隨著下半年推出新車型，明年增長料更可觀。



摩通：料汽車毛利率次季起持續改善 予目標價160元



摩通稱，理想上季業績勝預期約20%，主要是由於開支較預期低，同時汽車毛利率大致符合預期。理想今年除了將推出i8和i6，預計明年會推出i7和i9 SUV，又預計隨著AD升級版的產量提升，汽車毛利率將自今年第二季起持續改善，重申予集團「增持」評級，H股目標價160港元，續予美股目標價40美元。



瑞銀指，理想上季經營溢利按季升8%，按年增22%，銷量按季升4%，按年增20%，較市場預期高出11%。上季通用會計準則(GAAP)淨利潤為35億元人民幣，按季增長25%，較市場預期高出10%，其成本減省抵銷了汽車毛利率壓力。相信理想作為汽車領域的真正AI賦能生產商具吸引力，現價相當於預測今年市銷率約1倍，同業小鵬(09868)及蔚來(09866)分別為2.3倍及0.9倍，予其美股目標價40美元，評級「買入」。

曾永堅：受制競爭加劇兼車型欠亮點 短期或下試100元

椽盛資本投資總監曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，內地新能源車企始終擺脫不到價格戰，雖然銷量很多都有雙位數增長，其中理想汽車亦屬主流品牌，但今年面對行業競爭加劇。雖然中國新能源車滲透率有望進一步上升，但經過多年高增長或擴展後，在高基數下，滲透率或市場份額增幅一定會出現放緩。而內地汽車品牌眾多，旗下有各種不同型號，且每一兩年都有新型號推出，亦會加劇行業競爭，相信今年很多車企都進入生死存亡階段，理想能否成為其中可以留下來的五六大車企之一仍要觀望，而從其往後型號亮點來看，公司似乎在智駕技術方面較蝕底。若加上業績表現，理想汽車短期有機會反覆下試50天線約100元。

理想汽車半日跌6.01%收報106.4元，成交25.81億元。其他新能源車股普遍上升，比亞迪(01211)升0.93%報389.4元，小鵬升0.05%報92.15元，蔚來升4.08%報38.25元，惟零跑汽車(09863)跌2.5%報46.85元，小米(01810)則升1.76%報54.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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