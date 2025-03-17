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港股 | 午市前瞻 | 促消費如有實數則更旺市，邊隻先係追內需落後之選？

17/03/2025

 

　　內地公布首兩月多項經濟數據理想，消費表現合乎預期，固定資產投資、工業生產超預期，房市萎縮幅度顯著放緩，不過融資數據顯示經濟前景仍不樂觀，2月新增人民幣貸款1.01萬億元，少於市場預期，並較1月的5.13萬億元人民幣大降八成。

 

　　中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》，港股一開市即突破兩萬四關口，高見24352點，不過本月7日高位24669點仍難突破，未見大量北水支持，恒指半日報24276，升316點或1.3%，主板成交近1418億元。恒生中國企業指數報8963，升85點或1%。恒生科技指數報5879，跌1點或不足0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 促消費如有實數則更旺市，邊隻先係追內需落後之選？

（Shutterstock圖片）

 

溫鋼城：三頭馬車數據不俗，持續向好更有利大市

 

　　內地連續推出提振措施，繼上周五內蒙古呼和浩特率先公布重磅刺激生育補貼政策引起各地跟進後，周末中央再印發《提振消費專項行動方案》，提到要促進工資性收入合理增長，科學合理提高最低工資標準，拓寬財產性收入渠道，被視為在資金面上推出的刺激政策。連帶外圍美股回升，港股今早延續上周五升勢，半日最升過300點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，政策出台固然有益市場氣氛，但今次政策當中未有實質數字，因此股市在升幅上未有關出現大升，認為假如有實際推動金額，將可提升資金入市力度。

 

　　不過他又指出，今日公布的三頭馬車數據不俗，後市觀美國總統特朗普方面如何演化，如內地經濟數據能有更好表現，以證明內地政策到位，才對大市更為有利。

 

港股 | 午市前瞻 | 促消費如有實數則更旺市，邊隻先係追內需落後之選？

恒生指數今早挑戰逾兩年高位受壓（經濟通HV2報價系統截圖）

 

消費者消費意欲不容易推動，食品股有望最先受惠

 

　　中央《提振消費專項行動方案》提及多項資金刺政策，當中亦有加大消費品以舊換新支持力度，加快打通中長期資金入市堵點等，帶動今早內需零售板塊普遍造好。溫鋼城指政策刺激作用能持續多久難以估計，有利消費環境下，消費者會否願意消費仍要看經環境如何，以及個人財務狀況。他認為目前內地貨幣政策刺激大市的空間已不多，最終仍要看資金是否願意回流出市場，亦寄望中央政策能真正撬動潛在資金。

 

　　消費類芸芸板塊中，溫鋼城首先提到體育用品股，指兩大龍頭安踏(02020)及李寧(02331)已落後多時，現價乘追落後之勢可望繼續向上，當中又以李寧股價最為落後，可望挑戰重上21元水平。他強調，市場普遍對於安踏業績會較有信心，但估值優勢不及李寧，短線升勢料較慢，但中線表現料較李寧為強，可挑戰120元。

 

　　除此之後，溫鋼城認為要博追落後可以留意食品及飲料股，如蒙牛(02319)及潤啤(00291)等，他認為食品將較其他品項的內需板塊最早受惠於消費復甦。上述兩股以至於板塊，估值都已較歷史高位大幅折讓，現時入手最主要是憧憬估值修復。

 

港股 | 午市前瞻 | 促消費如有實數則更旺市，邊隻先係追內需落後之選？

蒙牛乳業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 促消費如有實數則更旺市，邊隻先係追內需落後之選？

李寧股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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