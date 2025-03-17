中央推提振消費專項行動，內需股連日造好可以點揀？

繼上周五（14日）內蒙古呼和浩特公布刺激生育補貼政策後，周末中央再印發《提振消費專項行動方案》，提到要促進工資性收入合理增長，加大生育養育保障力度，以及加大消費品以舊換新支持力度等，帶動內需股今日（17日）普遍繼續造好，哪類股份可看高一線？

（蒙牛乳業網頁截圖）

中辦國辦印發提振消費專項行動方案 涉增加收入、生育保障等

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》，稱要促進工資性收入合理增長，科學合理提高最低工資標準；加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制度；同時要加大消費品以舊換新支持力度，用好超長期特別國債資金。



方案並提出，拓寬財產性收入渠道，多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企(職)業年金基金等中長期資金入市堵點，強化央企國企控股上市公司市值管理，依法嚴厲打擊資本市場財務造假和上市公司股東違規減持等行為。進一步豐富適合個人投資者投資的債券相關產品品種。鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度。

呼和浩特公布育兒補貼細則 中信證券：有望提升相關企業估值



此外，內蒙呼和浩特市衛健委近日發布當地育兒補貼實施細則，對生育一孩的符合條件家庭，一次性發放育兒補貼1萬元人民幣；生育二孩發放育兒補貼5萬元人民幣；生育三孩及以上發放育兒補貼10萬元人民幣。另外，深圳市有關部門最新表示，國家衛健委正與其他部委研究育兒補貼實施方案，深圳將按國家部署落實。

中信證券在研報中指，生育政策補貼後續若落地，有望推動出生人口改善，利好嬰配粉行業需求。同時0歲至6歲兒童群體數量也有望逐步改善，利好兒童奶酪需求。積極關注生育政策年內落地有望提升市場對於嬰配粉企業及奶酪企業未來基本面的預期及估值水平。華泰證券指，隨着中央及地方促生育政策陸續落地，有望形成合力、提振生育意願，中長期有望拓寬內需消費上限，建議關注受益於出生率改善的消費板塊的機會，包括母嬰連鎖、母嬰護理用品、嬰童服飾、玩具及文具等。

內地首2月社會消費品零售總額按年增4%符預期

值得一提，國家統計局今早公布，首2月社會消費品零售總額83731億元人民幣，同比增長4%，增速符合預期，比上年全年加快0.5個百分點，比去年12月則加快0.3個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額76838億元人民幣，增長4.8%。

按消費類型分，商品零售額73939億元人民幣，增長3.9%；餐飲收入9792億元人民幣，增長4.3%。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長11.5%、25.0%。消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位通訊器材類、文化辦公用品類、家具類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長26.2%、21.8%、11.7%、10.9%。另全國網上零售額22763億元人民幣，同比增長7.3%。其中，實物商品網上零售額18633億元人民幣，增長5.0%，佔社會消費品零售總額的比重為22.3%。

曾永堅：蒙牛屬穩健之選20元以下可吸 體品股啤酒股升勢恐受阻

椽盛資本投資總監曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，市場期待內地就提振消費推出較實質的具體措施，不再只是方向性甚至口號式的宣揚。市場最希望改變現時內地下沉式消費，以及中國人不習慣貸款透支的消費模式，要做到此點就先要改善樓市表現，以及民眾退休後的生活和醫療保障。個別內需股會因應政策有超預期力度，表現較佳，例如在生育方面，呼和浩特等地方政府出手超出市場預期，可令市場對個別股份出現基本性投資觀念轉變，股價才有持續的上升力度。其中蒙牛乳業(02319)屬內需股中較穩健選擇，其產品及品牌在銷售及盈利上都較為紮實，就算內地下沉式消費持續，其產品覆蓋及價格都可迎合普羅大眾一般消費，當中如奶類等產品更近乎必需品，現時其預期市盈率約18倍，以市場預期公司的增長能力來看，估值不算太貴，若炒作消費提振有其吸引力，雖然其股價上升力度未必很強勁，但回至20元以下相信是穩健之選。

另曾永堅指，對體育用品行業前景有保留，因此類服飾股屬非必需消費品，而內地仍以下沉式消費為主，非必需消費品仍面對價格戰，顧客都愛價廉物美的貨品。李寧卻一直希望建立能與國際品牌角力的體育用品高端品牌，現時下沉式消費格局正對其企業戰略以至整體毛利率帶來挑戰，雖然近期李寧股價隨大市追落後，維持向上形態，但升至現價預期市盈率約14倍，不算太吸引，20元料有一定阻力。啤酒股亦只可炒作一段時間，民眾追求價廉物美啤酒，很多啤酒廠過去幾年反而採取高端化戰略，對華潤啤酒(00291)及百威亞太(01876)都構成挑戰，其中百威亞太現價市盈率達20倍，約9.8元料有一定阻力。

內需股今日普遍造好，蒙牛升0.3%報19.86元，中國飛鶴(06186)升1.9%報6.99元，李寧升3.49%報18.98元，安踏(02020)跌0.75%報99.15元，特步(01368)升2.52%報5.69元，潤啤升0.92%報27.3元，青啤(00168)升1.38%報55.25元，百威亞太升3.53%報9.39元，海底撈(06862)升2.82%報17.5元，九毛九(09922)跌1.18%報3.34元，百勝中國(09987)升2.85%報404.8元，農夫山泉(09633)升0.66%報38.3元，康師傅(00322)升2.06%報12.9元，美的(00300)跌0.95%報72.9元，海爾智家(06690)升0.38%報26.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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