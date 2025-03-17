小傳日記 | 食安黑幕反變宣傳，蜜雪冰城點解唔怕315？

新凍資王蜜雪集團(02097)上市不足廿日，品牌就遭內地「315晚會」曝光食安問題，但股價今日（17日）依然相安無事，而其他受衝擊品牌，例如百亞股份(深:003006)開盤即跌停，兌吧(01753)就挫近一成。

（資料圖片）

根據315晚會調查，喺湖北宜昌一間蜜雪冰城門店，店員冇將當日剩餘嘅檸檬切片同橙切片棄置，而係常溫藏於置物櫃內，並且店員自己都話，「我唔敢飲（哩啲隔夜嘅水果飲品）。」除咗操作不規範，店舖嘅環境亦令人擔憂，記者發現飲料杯蓋有烏蠅亂飛，店員竟然話「洗下繼續用」，睇落就幾污糟。

蜜雪冰城唔係第一次出事喇。早喺2022年嘅315晚會，佢哋已經俾記者爆出過篡改食品有效期標籤、偷工減料、僱員冇健康證明、唔簽勞動合同等問題，後尾有一次更離譜，有媒體揭發有員工脫鞋脫襪後，將隻腳伸入飲品清洗池。但即使如此，蜜雪冰城次次都奇蹟咁獲得網友原諒。

其實網友自發維護被315晚會點名批評嘅企業已經唔係第一次，因為唔少人都質疑侵犯消費者權益嘅事日日都發生，而315晚會曝光嘅企業實在有限，有網民質疑當中存在利益輸送問題，甚至更有人認為被批評的企業才是被捏在手上嘅「軟柿子」。

今次嘅蜜雪食安事件，大批網友話，「4蚊人仔嘅飲品竟然唔係勾兌，仲用真水果？」，直言咁先係行業良心，會假裝冇睇到，繼續幫襯雪王，甚至有網友指出，「不如查下嗰啲賣得貴嘅奶茶店，睇下佢哋嘅檸檬係咪新鮮嘅！」「三十幾蚊嘅奶茶用植脂末冇人查，點解吼住幾蚊嘅蜜雪？」最搞笑係有不孝網友直接「舉報」自己阿媽，「我媽過期幾年嘅煙肉都煮畀我食，請先拉我媽咪！」

蜜雪哩邊有網友齊心協力維護，而另一位用過期食材嘅「滬上阿姨」就冇咁好彩，滬上阿姨被曝，店員喺食材過期後，直接撕下原標籤，重新打印新嘅有效期標籤續命，滬上阿姨評論區直接俾網友轟炸：「罰死佢！以為係蜜雪冰城咩？」滬上阿姨近年都同蜜雪冰城一樣，主打低價策略，但價格比蜜雪冰城稍微貴啲，要10至20蚊人幣左右；同樣都係用加盟店加速下沉市場擴張，加盟比例高達99.6%，稍遜於蜜雪冰城嘅99.9%，所以都存在加盟店監管不規範，陷入食安風波嘅問題，然而輿論反應卻天差地別。

蜜雪冰城用戶嘅本質係「價格囚徒」，喺消費降級嘅大環境下，蜜雪完美匹配咗大眾嘅購買力。網友笑稱：「佢都唔嫌我窮，我仲嫌佢隔夜咩？」喺神州貧富不均仍顯著嘅大環境下，呢啲大企業將小資生活品味變得「拼多多」化，推至三四線城市，勞工子弟唔會介意呢啲產品嘅製作流程唔夠規範，因為佢哋生活嘅地方，呢種問題就係常態，反而佢哋擔心公司跟足衛生程序，會變成加價嘅理由。

聽過有財經KOL話過，神州營商最終出路都係拼多多化，中產嫌佢產品cheap，但係對縣城人農村人而言卻係一種消費主義福音，係有幾分道理，請請！

*編者按:本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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