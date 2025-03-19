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美股 | 觀望聯儲局議息，及美俄首腦對話，美股轉跌

19/03/2025

　　

觀望聯儲局議息，及美俄首腦對話，美股轉跌

 

　　市場等待聯儲局即將公布的議息會議結果外，亦關注美國總統特朗普與俄羅斯總統普京的通話，能否結束三年多的俄烏衝突。美股三大指數周二（18日）收市報跌，科技股拖累納指跌逾300點。

 

　　道指收市跌260.32點，或0.62%，報41581.31點；標普500指數跌60.46點，或1.07%，報5614.66點；納指跌304.55點，或1.71%，報17504.12點。

 

　　科技股日內普遍下跌，META跌3.7%，英偉達跌3.4%，谷歌跌2.3%，微軟跌1.3%。特斯拉日內續跌，收市跌5.3%，過去一個月已累跌38%。

 

　　聯儲局召開一連兩日的議息會議，將於當地時間周三（19日）公布會議結果。目前市場普遍預計聯儲局將維持利率不變。

 

　　經濟數據方面，美國2月新屋動工數升以年率計達150.1萬間，按月反彈11.2%，高於市場預期的138.5萬間。美國2月進口物價按月升0.4%，高於預期區間的下降0.3%至增長0.2%。

 

德國財政支出推動歐元至年內高位

 

　　美匯指數日內跌0.19%，報103.210，跌至自去年10月以來的五個月低位。美元兌日圓從2025年1月10日的高位158.88一直下跌，至3月11日的低位146.54。日內持平於149.19。

 

　　歐元在德國下議院通過一項里程碑式的財政支出計劃後上漲，兌美元一度觸及1.0954，刷新2025年以來的最高水平，日內升0.21%，報1.0944。

 

現貨金突破每盎司3030美元

 

　　以軍對加沙地帶的哈馬斯目標發動軍事打擊，打破該區近兩個月的停火狀態，市場避險情緒升溫，現貨黃金突破每盎司3030美元，再創歷史新高。紐約期金升1.21%，報每盎司3042.91美元。

 

　　特朗普與普京進行電話通話，市場關注歐美對俄羅斯的能源出口制裁會否放鬆。紐約期油跌0.99%，報每桶66.70美元；布蘭特期油跌0.81%，報每桶70.48美元。

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