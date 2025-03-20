美股 | 聯儲局按兵不動，鮑威爾為市場釋慮，道指升383點

聯儲局一如市場預期維持利率不變，同時下調經濟增長預測，上調通脹預期，並預測今年將減息兩次。美股三大指數收市報升，科技股領漲。

道指收市升383.32點，或0.92%，報41964.63點；標普500指數升60.63點，或1.08%，報5675.29點；納指升246.67點，或1.41%，報17750.79點。

特斯拉日內造好，收市升4.7%，英偉達升1.8%，波音股價升6.8%，蘋果升1.2%。

聯儲局一如市場預期，維持聯邦基金利率目標區間於4.25至4.5厘不變，但將2025年GDP增速預期從12月的2.1%下調至1.7%，另外將核心通脹率升至2.8%，高於去年12月預估的2.5%。

另外，反映聯儲局官員對未來利率走勢預測的點陣圖顯示，預計今年底聯邦基金利率為3.9%，明年底為3.4%，意味聯儲局官員預測今年將減息0.5厘，明年將再減息0.5厘。失業率方面，聯儲局將今年失業率預測上調至4.4%，高於此前預計的4.3%。

聯儲局於聲明中指近期經濟活動持續穩健擴張，近月失業率亦保持於低位，勞動力市場狀況仍然穩健，通脹則處於略高水平。

此外，聯儲局主席鮑威爾指出，特朗普政府推出的政策將影響經濟，而關稅對美國經濟的潛在影響存在不確定性。

美匯指數輕微反彈

美匯指數於近日觸及五個月低位103.20後輕微反彈，日內升0.58%，報103.841。美元兌日圓一度升破150關口，之後稍為回落，日內升0.48%，報149.97。

日本央行如期維持利率不變，日本央行行長植田和男表示，如果經濟前景符合預期，央行將考慮調整利率政策。美元兌美鎊升0.29%，報0.7716。英倫銀行將於周四（20日）進行貨幣政策會議，市場預計將維持利率於4.5厘不變。

市場仍然關注中東緊張局勢將對原油供應的影響，一定程度限制了油價跌幅。紐約期油升0.46%，報每桶67.06美元；布蘭特期油升0.49%，報每桶70.91美元。

金價近日屢創新高，日內突破每盎司3050美元。紐約期金升0.48%，報每盎司3055.57美元。

撰文：經濟通國金組

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