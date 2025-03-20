美國議息｜市場料聯儲局或更關注經濟增長疲弱風險，一文看清投資界對美國議息點評

美國美聯儲局一如預期維持聯邦基金利率目標區間於4.25至4.5厘不變，但將2025年GDP增速預期從12月的2.1%下調至1.7%。議息聲明指，經濟面臨的不確定性加大，故下調今年經濟增長預測，並上調通脹預測。美聯儲局又指，將於下月1日起放慢縮表步伐，將月度減持美國國債的上限下調至50億美元。投資界普遍認為，美聯儲局可能更為關注經濟增長疲弱風險，恒生仍預期今年美聯儲局或減息3至4次，每次25個基點，惟摩根資管料上半年或只減息一次。

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恒生仍料美聯儲今年減息3-4次，美股回吐健康調整

恒生銀行(00011)經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，美國政府貿易方面的政策或為當地經濟帶來下行風險，可能於今年稍後時間增加美聯儲局減息的壓力，該行仍預期今年美聯儲局或減息3至4次，每次25個基點。

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡認為，雖然特朗普關稅會持續帶來經濟的不確定性，但美聯儲局仍有充分減息的空間來應對，美債資產承接經濟放慢的背景下，有望繼續表現強勢。

梁君馡亦認為，本輪美股回吐屬於股市的健康調整，調整後標普500指數目前的估值水平已相對較為合理，待4月初美國出台新的對等關稅明朗化後，會令投資者對經濟整體影響作出較好的判斷，避險情緒屆時有望下降。加上未來幾個月美國政府會推進削減企業稅和放寬金融業監管等計劃，該行相信美股未來仍不乏催化劑，但投資部署上，應注重企業未來派息增長的能力及防守性，不僅是偏向科技板塊。

美聯儲局最新宣布維持利率不變，維持預計今年將減息兩次合共半厘，不過預告自4月起將放慢縮表速度。美聯儲局主席鮑威爾強調，關稅對通脹影響應僅屬「暫時性」。

摩根資管料美國上半年或只會再減息一次

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，美聯儲局今次傳達進展被延遲的信息，主因通脹出現令人驚訝的轉變，並預期2025年的通脹將更高。由於經濟高度不確定性，美聯儲局選擇按兵不動，因此官方聯邦基金利率並無變動。然而，根據FOMC委員的中值，美聯儲局仍預期今年的政策將進一步減息50個基點。

他指出，官方聲明刪除了通脹與就業目標「大致平衡」的字眼，顯示委員現在對經濟成長疲弱的風險比對通脹上升更為敏感。這也與經濟預測聲明中的改變吻合，將通脹預測調高，但將經濟增長預測調低。這可能暗示美聯儲局轉趨鴿派，並擔心經濟成長風險高於通脹。

他提及，美聯儲局的寬鬆政策傾向仍然存在，而且將再次依賴整體數據。這意味著美聯儲局的審慎基調可能會在政策軌跡中重複，而且美聯儲局自己也承認，他們「不急於」放寬，這可能意味著在2025年上半年只會再減息一次，美聯儲局面臨許多關於如何詮釋美國經濟轉向及政策影響的問題，但卻沒有所有答案。目前，市場似乎對於美聯儲局已準備好在必要時採取行動感到安心，股市在消息公布後反彈，而債券殖利率也隨之上揚，曲線變斜。

大新：美股估值降至合理水平，料中長線受惠AI發展

大新銀行經濟研究及投資策略部發表研究報告指，美聯儲局議息會議連續第二次決定維持利率不變，聯邦基金利率維持在4.25-4.5%，並決定會從4月起將減持美國國庫券的上限由250億美元大幅下調至50億美元，而抵押貸款支持證券（ABS）每月減持上限維持在350億美元不變，反映美聯儲局的加息及縮表行動已導致銀行體系流動性收緊。

報告指，鮑威爾表示，通脹已經開始走高，一定程度上是對關稅的反應，但指關稅推動的通脹上升將是暫時性的；而貨幣政策前景沒有改變，是因為對經濟增長放緩和通脹上升的預測會相互抵銷。鮑威爾稱議息委員明白市場信心已經大幅下滑，但經濟活動尚未下降，經濟似乎仍然健康。

報告提及，美國特朗普政府的關稅等政策在未來一段時間將繼續為經濟及金融市場注入不確定性，加上中國的人工智能發展帶來的挑戰，美股短線表現或續波動。美股預測市盈率已由今年最高22.5倍回落至目前20.6倍左右，約為十年平均加一個標準差，估值已調整至相對合理水平。該行預期，美股中長線可望繼續受惠人工智能相關發展，因此暫時維持美股看好觀點。

報告指出，對通脹和政府財赤前景的憂慮或會拖累主要債市近期的表現，但關稅政策的不明朗因素在中短線或會限制美國國庫券孳息率的上升空間，美債近期或略為可跑贏其他成熟市場主權債券。美匯的跌勢似乎已大致喘定，地緣因素或促使歐洲大幅增加國防投資，支持歐元和英鎊近期的走勢。

安本料美聯儲傾向減息更多，投資者將轉投國際市場

安本東南亞多元資產投資方案主管總監Ray Sharma-Ong預計，今年美聯儲局將減息兩次，並傾向減息更多。

他指出，美國經濟衰退不是其基本情景預測，關稅的價格效應預計主要影響可交易貨物的相關行業，一旦硬經濟數據放緩，美聯儲局可能會做出回應，最近的市場走勢出現過度反應，最近的股市拋售大約已經是其經濟衰退情景中所出現50%。

他稱，在現時主要不確定性圍繞4月2日宣布對等關稅規模，可能導致市場進一步對經濟增長下行風險而重新定價背景下，預計美國國債將表現良好，由於美國增長下行風險。

由於不確定性增加，預期市場波動性也會加劇，且隨著美國經濟轉向，這為其他地區提供了投資機會，因為投資者將從美國轉投國際市場以分散風險。

他續指出，歐洲可能會因增加的財政刺激措施、較低的地緣政治風險、溫和的油價和較弱的通脹而受惠。此外，中國市場預計將從股票市場措施、財政和貨幣刺激、以及對消費和科技的關注中獲得支持。印度方面，隨著關稅風險上升，但由於向美國的貨物出口相對GDP比率而言相對較低，該市場仍可能會受惠。

尚渤投資料美GDP逐步下降通脹上升，逐漸接近滯脹

尚渤投資管理固定收益主管Christian Hoffmann指出，美聯儲局與市場普遍預期一樣，維持利率不變，但公司更關注在政治不確定性下，經濟環境日益不明朗，會怎樣改變政策制定者預測和期望，是次修訂後聲明中有特別提及「對經濟前景的不確定性增加」。

他預期，GDP預測會逐步下降，而通脹預期則會上升，且逐漸接近滯脹環境。儘管2025年的減息預期保持不變為50個基點，但這體現在2025年GDP減少0.4%和通脹上升0.3%上。

市場會將鮑威爾評論，暗示通脹暫時性回來，解讀為美聯儲局對經濟或通脹不太在意的鴿派態度，股票和債券受鼓舞。

駿利亨德森：市場焦點強調經濟增長疲弱，而非憂通脹

駿利亨德森投資環球短存續期及流動性主管兼投資組合經理Dan Siluk表示，美聯儲局的最新動向令人感到意外，語氣稍顯溫和，與華爾街所預期的鷹派立場不同。在持續的通脹和不斷增加的經濟不確定性之中，美聯儲局決定維持目前的利率，同時微調對證券持有的策略，顯示出謹慎而靈活的姿態。這向市場傳達了一個明確的信息，儘管面臨挑戰，但美聯儲局目前缺乏調整政策設定所需的有力數據。

他表示，在初步的市場反應中，增長預測下調，失業率預測上調，似乎掩蓋了通脹預期的上調。這反映了市場焦點近期有所轉變，現在更強調經濟增長疲弱的風險，而非近年來主導討論的通脹擔憂。

撰文：經濟通採訪組

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