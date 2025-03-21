  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

長和低開近3%，去年少賺27%派息削15%

21/03/2025

長和低開近3%，去年少賺27%派息削15%

 

　　長和(00001)現價跌2.7%，報43.65元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.7%。該股成交約93萬股，涉資4059萬元。

 

　　長和公布，按IFRS 16後基準計算，截至2024年12月31日止全年純利170.88億元，按年跌27%，每股基本盈利4.46元，派末期息1.514元，按年跌15%。全年派息2.202元，按年跌13%。期內收入4766.82億元，升3.3%；EBITDA總額1251.08億元，按年跌1.7%。

 

　　去年中港業務在長和EBITDA佔比由2023年的7%減至5%，佔EBIT比例由4%降至3%。至於歐洲業務收入佔比則由50%升至52%，EBITDA和EBIT佔比分別升至55%及52%。

 

李澤鉅：經營環境難以預測，將限制資本開支及新投資

 

　　長和主席李澤鉅在業績報告的展望中指出，集團業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格現金流管理，亦將要求所有業務提高生產力，並降低營運支出，尤其透過加快採用合適新興技術工具。

 

　　據報中國有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。集團業績報告中亦有提及「風險因素」，指出港口往往被政府視為關鍵國家資產並在許多國家受到政府控制與規管。在政局較不穩定國家，政權更替或政治氣氛轉變，可能影響外資國際港口營運商(包括集團之港口業務)所獲授之港口特許經營權。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】陳智思認為應制訂指標，衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09688

再鼎醫藥

27.250

異動股

02550

宜搜科技

4.190

異動股

00185

正商實業

0.184

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09688 再鼎醫藥
  • 27.200
  • 02550 宜搜科技
  • 3.960
  • 00185 正商實業
  • 0.112
  • 09926 康方生物
  • 67.200
  • 01108 凱盛新能
  • 5.300
股份推介
  • 01833 平安好醫生
  • 7.250
  • 目標︰$10.00
  • 00780 同程旅行
  • 19.200
  • 目標︰--
  • 00315 數碼通電訊
  • 4.190
  • 目標︰$125.00
  • 00316 東方海外國際
  • 114.400
  • 目標︰$125.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.350
  • 目標︰$63.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 509.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.100
  • 00001 長和
  • 43.300
  • 00388 香港交易所
  • 361.000
  • 00941 中國移動
  • 84.750
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 509.500
  • 目標︰--
  • 09995 榮昌生物
  • 20.100
  • 目標︰$22.50
  • 02283 東江集團控股
  • 2.310
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/03/2025 12:45  《午市前瞻》港股價值重估告段落關注恒指廿天線，高追長和要止蝕

21/03/2025 12:35  《國企紅籌》招金去年純利急增1.1倍，末期息派5分人幣

21/03/2025 12:04  《國企紅籌》華潤飲料去年多賺23%，連特息派48.3分人民幣

21/03/2025 12:07  恒指半日跌486點報23733，比亞迪挫7%、中芯跌逾6%

21/03/2025 11:06  【國際要聞】希斯路機場變電站火警停電，機場關閉至當地周五午夜

21/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒０８億元，買阿里沽騰訊

21/03/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】中銀升吉利目標近三成，滙證削恒地目標降長實評級

21/03/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２１，一至三個月拆息維持３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股價值重估告段落關注恒指廿天線 高追長和要止蝕新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

長和長實去年盈利倒退減派息，大行看淡股價齊下挫未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 瑞聲績後大行齊唱好，目標看$60-$66.9新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

Asia Miles「加價」：東京、大阪單程加至13,000里！4月15日起生效 曼谷、新加坡減至9,000里
人氣文章

玩樂 What’s On

回鄉證過期／遺失 又趕著出行？即日起港澳台居民可網上即時申請「電子臨時通行證」！
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

逾半世紀林記臘味，與九龍城經歷興衰變遷，堅持用心做好每件事
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

智能家居世代：靠婚姻三寶拯救關係？上一代家庭，靠的是雙向奔赴的愛情實感
人氣文章

Art & Living

藝術三月｜H Queen’s 七大展覽：中國古典書畫到當代藝術家，國際級的藝術盛宴！
人氣文章

Fly with Luna．夏月

舉世聞名的藝術殿堂！走進巴黎橘園美術館：探索莫內《睡蓮》系列的震撼與靜謐
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡 │ 41歲鄧麗欣素顏近照曝光，網民大讚：皮膚靚到犯規！
人氣文章
脂肪肝 │ 香港1/4人患脂肪肝：30歲女士改變早餐組合，3個月減11磅成功改善健康
人氣文章
金賽綸與金秀賢地下情引發轟動，金賽綸善舉感動網民淚崩痛心
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 13:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 13:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 13:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2025 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/03/2025
港股 | 午市前瞻 | 港股價值重估告段落關注恒指廿天線 高追長和要止蝕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

長和 | FOCUS | 美國挾迫港資，亡羊補牢未遲

21/03/2025 11:12

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處