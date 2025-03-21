長和低開近3%，去年少賺27%派息削15%

長和(00001)現價跌2.7%，報43.65元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.7%。該股成交約93萬股，涉資4059萬元。

長和公布，按IFRS 16後基準計算，截至2024年12月31日止全年純利170.88億元，按年跌27%，每股基本盈利4.46元，派末期息1.514元，按年跌15%。全年派息2.202元，按年跌13%。期內收入4766.82億元，升3.3%；EBITDA總額1251.08億元，按年跌1.7%。

去年中港業務在長和EBITDA佔比由2023年的7%減至5%，佔EBIT比例由4%降至3%。至於歐洲業務收入佔比則由50%升至52%，EBITDA和EBIT佔比分別升至55%及52%。

李澤鉅：經營環境難以預測，將限制資本開支及新投資

長和主席李澤鉅在業績報告的展望中指出，集團業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格現金流管理，亦將要求所有業務提高生產力，並降低營運支出，尤其透過加快採用合適新興技術工具。

據報中國有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。集團業績報告中亦有提及「風險因素」，指出港口往往被政府視為關鍵國家資產並在許多國家受到政府控制與規管。在政局較不穩定國家，政權更替或政治氣氛轉變，可能影響外資國際港口營運商(包括集團之港口業務)所獲授之港口特許經營權。

撰文：經濟通市場組

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