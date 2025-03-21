長和長實去年盈利倒退減派息，大行看淡股價齊下挫未宜沾手？

長和系公布業績，其中長和(00001)去年純利按年跌27%，末期息減15%至1.514元，主席李澤鉅指經營環境難以預測，將限制資本開支及新投資，集團亦未進一步談及出售巴拿馬碼頭等中港以外碼頭業務事宜。長實(01113)去年純利亦按年跌21%，末期息減16%至1.35元。兩股績後同遭部分大行唱淡，股價今早(21日)齊下挫，其中長實更跌逾半成，在長和港口業務出售計劃未明朗前，看來未宜吸納。

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長和去年純利按年跌27% 末期息減15%至1.514元



長和公布，按IFRS 16後基準計算，截至2024年12月31日止全年純利170.88億元，按年跌27%，每股基本盈利4.46元，派末期息1.514元，按年跌15%。全年派息2.202元，按年跌13%。期內收入4766.82億元，升3.3%；EBITDA總額1251.08億元，按年跌1.7%。



去年中港業務在長和EBITDA佔比由2023年的7%減至5%，佔EBIT比例由4%降至3%。至於歐洲業務收入佔比則由50%升至52%，EBITDA和EBIT佔比分別升至55%及52%。



去年港口及相關服務收益按年增11% 零售部門收益升4%

長和去年港口及相關服務收益452.82億元，按年增加11%，主要由吞吐量上升6%，以及所有分部有所增長帶動，其中倉儲收入增加13%，以及一航運業務聯營公司表現理想。分部EBITDA 161.72億元及EBIT 118.73億元，分別上升19%及27%，由於上述收益增加及成本控制措施得宜。集團料今年由於航運公司轉至新聯盟，以及持續地緣政治風險影響全球貿易，年初將出現供應鏈中斷情況可能帶來阻力，但亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有碼頭設施擴建及策略夥伴關係加強，分部來年營運業績有望改進。



零售部門以呈報貨幣計算，收益總額1901.93億元，按年增加4%，而EBITDA及EBIT分別為163.95億元及130.18億元，增幅均為1%。集團稱，除非東盟亞洲地區外，大部分業務均表現理想。撇除非東盟亞洲地區，以當地貨幣計算EBITDA及EBIT較去年皆大幅增長10%。預期歐洲及東盟亞洲業務可維持強勁表現，而非東盟市場之亞洲業務表現亦可望透過優化店舖網絡及推行各項策略而好轉。

CK Hutchison Group Telecom(CKHGT)收益則為883.71億元，以呈報貨幣計算按年增2%。EBITDA及EBIT分別為241.29億元及34.85億元，以呈報貨幣計算較分別按年增8%及54%，主要由於歐洲3集團業務之表現較佳。至於來自長江基建(01038)營運業務溢利貢獻按年錄得10%增長，但受財務項目影響，導致所公布按IFRS 16後基準之溢利淨額為81.15億元，按年升1%。



李澤鉅：經營環境難以預測 將限制資本開支及新投資

長和兼長實主席李澤鉅在業績報告的展望中指，集團業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格現金流管理，亦將要求所有業務提高生產力，並降低營運支出，尤其透過加快採用合適新興技術工具。

據報中國有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。集團業績報告中亦有提及「風險因素」，指出港口往往被政府視為關鍵國家資產並在許多國家受到政府控制與規管。在政局較不穩定國家，政權更替或政治氣氛轉變，可能影響外資國際港口營運商(包括集團之港口業務)所獲授之港口特許經營權。不過，集團於業績公告未有進一步談及出售巴拿馬碼頭等中港以外碼頭業務事宜。

長和兼長實主席李澤鉅（Ap圖片）

中信里昂：長和派息及盈利遜預期 花旗：降目標價至53元

中信里昂發表研報指，長和派息及盈利遜預期，去年下半年的經調整經常性盈利按年下降12%，均低於市場及該行預期，且未有舉行業績會議，就算淨負債比率較低及自由現金流表現強勁，惟末期息仍按年下降15%。整體而言，長和盈利遜預期主因財務及投資與其他部門貢獻減少，而零售、基建和港口等主要部門表現大致符合預期且穩定，評級「優於大市」，目標價61元。



花旗指，長和2024財年業績不及預期，但受到匯率利好推動，預計2025財年盈利將復甦。長和港口和電訊業務的息稅前利潤增長被零售業務等的疲軟表現所抵銷。港口方面，管理層預計，由於航運公司過渡到新的聯盟以及地緣政治影響全球貿易，預計2025年初供應鏈將出現一些中斷阻力；亞洲和中東仍料實現溫和的有機增長。管理層將限制資本支出和新投資，專注於嚴格的現金流管理，但預計強勁的資產負債表將使集團保持良好財務狀況，將目標價從56.8元下調至53元，維持「買入」評級。

美銀：全年業績符預期 短期或因港口業務出售進展波動



美銀證券稱，長和全年業績符預期，不過港口業務出售進展仍為焦點所在。雖然去年盈利已預期疲弱，但預計今年盈利轉趨穩定，主因利息支出減少，亦料2026年起盈利反彈，因開始反映3英國與Vodafone英國合併協同效應。長和估值仍具吸引力，股價相對今年預測每股資產淨值仍折讓約58%，惟短期內公司表現或因港口業務出售進展而波動，重申「買入」評級，目標價51元。



瑞銀指，長和2024財年純利為170億元，受減值影響，按年下降27%，較瑞銀預期低，若剔除減值影響，核心盈利為208億元，仍較瑞銀預期低5%，營運表現大致符合預期。EBITDA大持持平於1026億元，符合該行預期，而港口業務方面亦沒有新進展，予未來12個月目標價59.5元及「買入」評級。

長實去年純利按年跌21% 末期息減16%至1.35元



長實公布，截至2024年12月31日止全年純利136.57億元，按年跌約21.2%，每股基本盈利為3.89元，派發末期息1.35元，按年減少16%。2024全年合共派息每股1.74元，較2023年的2.28元下跌15.1%。期內收入455.29億元，按年跌約3.6%；除稅前溢利148.34億元，跌27%。期內物業銷售收益跌50.6%至22.09億元，而物業租務收益則微升1.8%至47.2億元。

長實去年已確認之物業銷售收入為99.6億元，按年跌24.3%。物業租務收入為61.35億元，按年升3.8%。酒店及服務套房業務收入為43.9億元，按年升0.16%，而酒店和服務套房的平均入住率分別為82%及91%。本年度收益為16.51億元，較去年增加1.26億元或8.3%。年內物業及項目管理收入為9.12億元。英式酒館業務收入為244.25億元，按年增12.8億元。

李澤鉅︰將續審慎物色優質土儲 香港及內地一直為重要市場

李澤鉅表示，集團秉持貨如輪轉之策略推售物業項目，以配合市場需求。集團2024年物業銷售收入較2023年錄得減幅，惟在地價及發展成本高企且充滿挑戰之市道下，集團物業銷售仍可於年內錄得收益。集團將繼續奉行審慎策略，物色優質土地儲備用作未來發展。

他指，集團作為跨國企業，向來以長遠可持續發展為方針，秉持「發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則，嚴守財務紀律及貫徹審慎管理策略，謹慎應對多變挑戰與不明朗宏觀經濟因素。管理層將不時物色具持續回報及結構性高流通投資項目，進一步鞏固集團財務狀況、資產質素及溢利水平。集團將繼續把握機遇，隨時動用資金投資於環球各類資產，而香港及內地一直為集團之重要市場。

瑞銀：長實對新投資及回購謹慎 美銀：股價短期缺乏催化劑



瑞銀指，長實2024年剔除物業重估前的盈利為117億元，按年下降17%，主要因物業銷售下降，業績低於該行預期，主要因對發展物業及英國酒吧業務計提12億元減值損失。公司末期股息按年降17%至1.35元，全年股息降15%至1.74元，與剔除物業重估前的盈利變化一致。管理層表示未來每股股息(DPS)應與剔除重估前的盈利相關，同時鑑於不確定的宏觀及地緣政治環境，目標於2025年底恢復淨現金水平，又指對新投資(包括股份回購)持非常謹慎態度，股價將對業績及可能的回購暫停作出負面反應，予「中性」評級，目標價31元。

花旗稱，長實定位為資產密集型、跨行業、跨國集團，將尋求在已發展地區進行長期合約型年金投資的機會，但不會通過提高槓桿進行投資。花旗認可長實穩健的財務狀況，指其盈利主要來自經常性業務，佔88%，並具有多元化來源，海外/香港/內地分別佔57%/40%/3%。但投資者可能認為其股東回報的不可預測性及吸引力下降，因其在2024年下半年停止了股份回購。因應其擁有穩健財務狀況及多元化盈利來源，維持其「中性」評級，並將目標價從33.5元上調至35.5元。

美銀證券指，長實2024年營運業績基本符合預期，股價交易於2025財年資產淨值(NAV)63%的折讓，目前估值便宜，然而，鑑於2025年香港及內地發展物業利潤前景疲軟，以及5.2%的低於行業平均的股息收益率，股價短期缺乏催化劑，維持其「中性」評級，目標價35元。



溫鋼城：長和賣港口存變數 若最近買入宜減持

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目表示，有個講法指李澤鉅之前出席兩會期間被領導人召去談話，當時他指港口是賣給一個意大利家族，不是賣給美國，貝萊德財團只是中間人，但卻被特朗普「上綱上線」，到底最後由甚麼人買仍未定案，暫時集團也只提出意向。甚至連李嘉誠也未必知能否成事，因港口屬戰略資源，正如芯片也不可自由買賣，賣港口也要當地政府批准，那麼複雜的一個計劃未來發展如何未知，若只賣小部分或某一個碼頭可能較易處理，令大家都可以落到台；打包三四十個碼頭出售價錢的確不錯，但中國人有句話「窮不與富鬥，富不與官爭」，現時事件去到最高領導層，長和管理層需要衡量此點，而從其不賣香港及中國內地碼頭也可見他們已有所考慮，只是需求時間處理得較好。

溫鋼城續指，在如此背景下，港口未知能否賣出，長和股價可能會跌回未公布擬出售港口之前，即40元甚至30幾元。再者，大家本來預計長和賣出港口後會派特別股息，現在卻多了很多變數，情況比出售TikTok更複雜，始終TikTok伺服器在美國當地，會較容易，碼頭影響則較大，會影響到中國貿易，若美國要刁難中國船隻加附加費，會令人對到中國做生意卻步，故確有需要規管。若最近才買入長和，起碼應沽出一半，往後再看事態發展，這樣會較安全。



長和半日跌3.79%收報43.15元，成交8.21億元；長實跌6.69%報31.4元，成交5.2億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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