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中移動業績對辦獲大行唱好，股價逆市上升可以點部署？

21/03/2025

　　中資電訊股陸續公布業績，繼日前中聯通(00762)公布去年多賺一成至206億元人民幣，中移動(00941)昨日(20日)收市後公布去年純利按年升5%至近1384億元人民幣，末期息增3.8%至2.49港元，全年派息則增5.4%至5.09港元，派息率為73%，未來三年派息率提升至75%以上。管理層指未來兩三年資本開支繼續穩中有降，而人工智能(AI)算力相關投資佔比會有所提升。績後中移動獲大行唱好，其中瑞銀認為AI可促進公司雲端收入增長，升目標價至103元。中移動勝在業績穩定派息有保證，加上AI發展惹憧憬，今日(21日)逆市最多升逾2%，應如何部署？

 

中移動業績對辦獲大行唱好，股價逆市上升可以點部署？

（Shutterstock）

 

去年純利按年升5%營收升3%　末期息增3.8%至2.49港元


　　中移動公布，截至2024年12月31日止全年純利1383.73億元人民幣，按年升5%；每股基本盈利6.45元人民幣，末期股息按年增3.8%至每股2.49港元，連同已派發的中期股息，2024年全年股息合計每股5.09港元，按年增5.4%。董事會建議2024年全年派息率為73%。集團指，為更好地回饋股東、共享發展成果，集團充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要，從2024年起，三年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上，持續為股東創造更大價值。


　　期內營運收入10407.59億元人民幣，按年升3.1%，其中通信服務收入為8895億元人民幣，按年增3%。數字化轉型收入達2788億元人民幣，增長9.9%，佔通信服務收入比31.3%，增1.9個百分點。除稅前溢利1783.89億元人民幣，升4.6%。期內移動客戶數為10.04億戶，其中5G網絡客戶數為5.52億戶；移動ARPU達到48.5元人民幣，有線寬帶客戶數為3.15億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.78億戶；家庭客戶綜合ARPU達到43.8元人民幣。

 
中移動：未來兩三年資本開支穩中有降　AI算力投資佔比提升

 

　　中移動董事長楊杰表示，未來兩三年資本開支繼續穩中有降，去年資本開支佔收入約18.4%，預計相關比例有進一步下降空間，惟AI算力相關投資佔比會有所提升。集團今年資本開支為1512億元人民幣，按年跌7.8%。楊杰提到，先前部署投資5G網絡，每年資本開支的投資額約為1800億至1900億元人民幣，下一波投資高峰期為6G，預期6G於2028至2030年可以商用。對於地緣政治升溫會否影響6G統一標準，楊杰表示，6G作為新一代通訊技術，屬於全人類財富，不應有地界之分，中移動已直接參與標準制定，日後亦會推動6G技術、產業及商業化部署。


　　中移動預料，今年個人市場收入保持平穩，5G網絡客戶淨增超5000萬戶；家庭市場收入保持良好增長，千兆寬帶客戶淨增超1800萬戶；政企市場收入良好增長，政企客戶淨增430萬戶；Al直接收入高速增長，Al智能助理靈犀智能體月活躍客戶7000萬戶。

 

瑞銀：AI可促進雲端收入增長　升目標價至103元

 

　　瑞銀發表研報指，中移動2024年第四季業績符合預期，純利按年增4.7%，大致符合該行及市場預期，2024年股息每股5.09港元，派息比率達72.4%，符合預期，股息率6.1%。中移動去年第四季服務收入2114億元人民幣，按年增6.3%，較該行及市場預期高，期內EBITDA為706億元人民幣，按年跌3.2%，低於預期。DeepSeek可推動AI加速普及並促進公司雲端收入增長，將其目標價由90元上調至103元，予「買入」評級。

 

　　中信里昂稱，中移動去年下半年業績符合預期，總服務收入增長較快，主要受惠於內地AI爆發，令移動雲收入增長所帶動。而公司預期今年資本開支會進一步下降，料可支持派息持續增加。對於公司承諾2026年股息率逾75%，反映股息率約7%，維持「優於大市」評級，目標價86元。

 

富瑞：業績符預期估值仍吸引　目標價微降至100元


　　富瑞指，中移動去年全年及第四季業績符合預期，惟資本支出低於預期。預計在AI雲端運算、數據中心及其他5G相關收入推動下，今年中移動服務收入增長復甦。另預計公司今年營運支出較嚴格控制，以令EBITDA增長。去年中移動資本開支佔通信服務收入比為18.4%，屬於歷史低位，因此應能支持較高的自由現金流增長，進一步提高股息率。

 

　　該行指，中移動估值仍極具吸引力，2025年預測市盈率12倍，股息率逾6%，企業價值倍數2.8倍，下調目標價2%，由102.1元降至100元，維持「買入」評級。

 

溫鋼城：縱沒更多AI元素起碼仍派高息　可分注於83及79元買入

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，相比之下，中移動股價之前沒見有很大升幅，加上業績不太差，故績後反而上升。公司今次派息2.49港元，特別在中期息高於末期息，但現在對於中資股應該不會有人介意。溫鋼城認為中移動盈利只有5%增長也在大家預期內，因為它其實已等於一隻高級公用股，除水電煤外，手機現已成為生活必需品，中移動用戶數量也升越10億，但現時很多人都有不止一部手機，此用戶數亦在預計之內。至於未來增長前景，溫鋼城指出，除非公司加入更多雲、大數據或AI等元素，否則仍會是一隻穩穩定定的股票。

 

　　溫鋼城又指，未來很多公司都會提到植入AI或DeepSeek，但AI講得多也令人麻木。他指，中移動現時起碼仍派高息，提早部署也不是不可以。以往中移動最高可升至78元，但今次未必可再回到該處，似乎跌至約83元已見初步支持，若已於83元買入，跌至約79元可再買。

 

　　中移動今日升0.06%收報83.55元，成交26.94億元。中聯通亦升0.45%報8.94元，中電信(00728)則跌0.67%報5.89元。

 

中移動業績對辦獲大行唱好，股價逆市上升可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


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