  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

金融中心 | 黃俊碩：全球金融服務中心指數對香港發展的啟示

21/03/2025

　　《金碩良言》英國智庫機構Z/Yen集團和中國（深圳）綜合開發研究院，在3月20日公布新一期全球金融服務中心指數研究報告，香港以整體評分760分，僅次於紐約及倫敦，位列全球第三，位居亞太區第一。

 

　　雖然，在最新一期的全球金融服務中心指數排名中，香港仍然只位列全球第三，不過整體評分較去年同期的報告上升19分，與紐約及倫敦之間的差距分別落後9分及2分。

 

　　香港在「投資管理」、「保險業」、「融資」等金融服務產業位居全球第一，「銀行業」全球第三；而在衡量作為國際金融中心競爭力的五個主要範疇方面，香港在「人力資本」、「基礎建設」及「金融業發展水平」方面的排名上升至全球第二，在「營商環境」及「聲譽及綜合」項目的排名亦上升至全球第三。

 

　　香港在過去一年的全球金融服務中心指數能夠有所提升，毫無疑問，與特區政府積極「搶企業」有直接關聯。不過，香港要進一步鞏固及提升作為國際金融中心的地位，仍然有不少需要優化及完善的地方。

 

金融中心 | 黃俊碩：全球金融服務中心指數對香港發展的啟示

香港要提升國際金融中心地位，仍有不少地方需要優化。(Shutterstock)

 

　　家族辦公室作為目前環球最炙手可熱的資產管理及投資工具之一，全球各地均想方設法吸引家族辦公室落戶當地。當然，特區政府在過去兩年亦推出不少政策措施，例如提出為單一家族辦公室提供稅務優惠、優化「新資本投資者入境計劃」等，吸引家族辦公室落戶香港，同時亦取得一定成效。

 

　　然而，筆者近日與不少家族辦公室從業者接觸時，他們均向筆者反映香港在促進家族辦公室產業發展方面，尚有不少改進空間。首先，香港目前只向單一家族辦公室提供稅務優惠，未能涵蓋聯合家族辦公室，覆蓋未夠全面。

 

　　此外，中東富豪作為家族辦公室的主要服務需求對象，同時吸引中東資金來港投資發展「伊斯蘭金融」產業，亦是特區政府推動金融業發展的方向之一。不過，現時香港銀行業對於來自中東阿聯酋的資金存有較大戒心，銀行業對於中東資金來港的「盡職審查」嚴格，非但令有關資金在香港開辦銀行戶口出現困難，甚至連匯入香港銀行帳戶都會出現阻滯。有關情況，無疑對吸引中東資金來港開設家族辦公室，甚至發展「伊斯蘭金融」造成極大阻礙。

 

　　與此同時，在全球步入「Web 3.0」時代下，虛擬資產成為未來全球金融產業發展的最重要投資工具及產物。現時特區政府亦有積極為推動虛擬資產發展制定一連串法例法規，確保虛擬資產市場在香港健康發展，這是十分可取，不過特區政府尚未把虛擬資產納入家族辦公室、信託基金的認可投資產品，提供相關稅務優惠，這非但影響香港虛擬資產市場的發展，另一方面更會令香港的家族辦公室及信託基金欠缺虛擬資產這種極具發展潛力的投資產品，削弱香港家族辦公室及信託基金的吸引力。

 

　　總括而言，特區政府過去一年在「搶企業、搶人才」、加強「內聯外通」，以及各種推動香港金融業發展工作，取得的成效絕對有目共睹，然而隨著環球金融產業的急速發展，特區政府與金融機構等相關持份者有需要因應市場的最新發展，大刀闊斧地優化各項政策措施，迎合市場發展需要，從而達到使香港由「超級聯繫人」升級至「超級增值人」的目標，進一步鞏固及提升香港作為國際金融中心的地位。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

【你點睇？】長和日前宣布出售43個港口惹爭議，你是否認同是次長實的港口交易？你認為最終雙方能否完成交易？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06163

彭順國際

0.250

異動股

01299

友邦保險

60.500

異動股

01698

騰訊音樂－ＳＷ

55.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06163 彭順國際
  • 0.250
  • 01299 友邦保險
  • 60.500
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 55.950
  • 02800 盈富基金
  • 24.000
  • 00326 中國星集團
  • 1.240
股份推介
  • 01833 平安好醫生
  • 7.310
  • 目標︰$10.00
  • 00780 同程旅行
  • 19.120
  • 目標︰--
  • 00315 數碼通電訊
  • 4.190
  • 目標︰$125.00
  • 00316 東方海外國際
  • 114.800
  • 目標︰$125.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.700
  • 目標︰$63.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 511.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.700
  • 00001 長和
  • 43.250
  • 03690 美團－Ｗ
  • 167.600
  • 00981 中芯國際
  • 46.950
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 511.500
  • 目標︰--
  • 09995 榮昌生物
  • 19.820
  • 目標︰$22.50
  • 02283 東江集團控股
  • 2.310
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/03/2025 16:36  美團(3690)去年純利按年升1.58倍，經調整溢利升88%

21/03/2025 17:13  《盤後部署》資金續流出恒指失守廿天線，韓對華部分免簽首選東航

21/03/2025 16:11  恒指收跌530點報23689，港股攀頂急調整兩日挫千點

21/03/2025 16:42  交行去年多賺0.9%至935.86億人幣，息0.197元人幣

21/03/2025 16:29  《本港樓市》中原CCL按周跌1.17%，創逾8年半新低

21/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒６７億元，買中移動沽騰訊

21/03/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】中銀升吉利目標近三成，滙證削恒地目標降長實評級

21/03/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７７２８，一周拆息與上日維持３﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 美參議員明訪華，《哪吒2》延長上映，滬指周挫2%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收跌530點報23689，港股攀頂急調整兩日挫千點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融中心 | 黃俊碩：全球金融服務中心指數對香港發展的啟示新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業英語｜等待機會不如主動創造機會：14個實用邀請商業合作技巧與範例分享
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱國內優才「水土不服」︰香港已不適合生存？文化背景差異、競爭力變「憂才」？
人氣文章

陶冬天下．陶冬

從「耐心」到「過渡」，鮑威爾出口干預
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《貓貓的奇幻漂流》：人總是無聲無息地在一夜間成長
人氣文章

Beauty

開箱Narciso Rodriguez全新for her intense淡香精！桃子白花交織出西普琥珀香調，美國時裝設計大師筆下的優雅女性故事
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《米奇17號》—— 除了寄生，共生可不可能？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
2025世界快樂報告：芬蘭連續8年稱霸，香港繼續跌排名低過貧窮國家新文章
人氣文章
牙齒健康 │ 30歲男子1日只刷1次牙，無口臭兼無蛀牙，牙醫讚其牙齒達教科書級別新文章
人氣文章
修身秘訣 │ 新一代打女劉穎鏇宣傳新劇，分享最強Body的Keep Fit之道：運動與飲食控制新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 19:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/03/2025
神州經脈 | 美參議員明訪華，《哪吒2》延長上映，滬指周挫2%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

長和 | FOCUS | 美國挾迫港資，亡羊補牢未遲

21/03/2025 11:12

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處