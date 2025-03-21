金融中心 | 黃俊碩：全球金融服務中心指數對香港發展的啟示

《金碩良言》英國智庫機構Z/Yen集團和中國（深圳）綜合開發研究院，在3月20日公布新一期全球金融服務中心指數研究報告，香港以整體評分760分，僅次於紐約及倫敦，位列全球第三，位居亞太區第一。

雖然，在最新一期的全球金融服務中心指數排名中，香港仍然只位列全球第三，不過整體評分較去年同期的報告上升19分，與紐約及倫敦之間的差距分別落後9分及2分。

香港在「投資管理」、「保險業」、「融資」等金融服務產業位居全球第一，「銀行業」全球第三；而在衡量作為國際金融中心競爭力的五個主要範疇方面，香港在「人力資本」、「基礎建設」及「金融業發展水平」方面的排名上升至全球第二，在「營商環境」及「聲譽及綜合」項目的排名亦上升至全球第三。

香港在過去一年的全球金融服務中心指數能夠有所提升，毫無疑問，與特區政府積極「搶企業」有直接關聯。不過，香港要進一步鞏固及提升作為國際金融中心的地位，仍然有不少需要優化及完善的地方。

香港要提升國際金融中心地位，仍有不少地方需要優化。(Shutterstock)

家族辦公室作為目前環球最炙手可熱的資產管理及投資工具之一，全球各地均想方設法吸引家族辦公室落戶當地。當然，特區政府在過去兩年亦推出不少政策措施，例如提出為單一家族辦公室提供稅務優惠、優化「新資本投資者入境計劃」等，吸引家族辦公室落戶香港，同時亦取得一定成效。

然而，筆者近日與不少家族辦公室從業者接觸時，他們均向筆者反映香港在促進家族辦公室產業發展方面，尚有不少改進空間。首先，香港目前只向單一家族辦公室提供稅務優惠，未能涵蓋聯合家族辦公室，覆蓋未夠全面。

此外，中東富豪作為家族辦公室的主要服務需求對象，同時吸引中東資金來港投資發展「伊斯蘭金融」產業，亦是特區政府推動金融業發展的方向之一。不過，現時香港銀行業對於來自中東阿聯酋的資金存有較大戒心，銀行業對於中東資金來港的「盡職審查」嚴格，非但令有關資金在香港開辦銀行戶口出現困難，甚至連匯入香港銀行帳戶都會出現阻滯。有關情況，無疑對吸引中東資金來港開設家族辦公室，甚至發展「伊斯蘭金融」造成極大阻礙。

與此同時，在全球步入「Web 3.0」時代下，虛擬資產成為未來全球金融產業發展的最重要投資工具及產物。現時特區政府亦有積極為推動虛擬資產發展制定一連串法例法規，確保虛擬資產市場在香港健康發展，這是十分可取，不過特區政府尚未把虛擬資產納入家族辦公室、信託基金的認可投資產品，提供相關稅務優惠，這非但影響香港虛擬資產市場的發展，另一方面更會令香港的家族辦公室及信託基金欠缺虛擬資產這種極具發展潛力的投資產品，削弱香港家族辦公室及信託基金的吸引力。

總括而言，特區政府過去一年在「搶企業、搶人才」、加強「內聯外通」，以及各種推動香港金融業發展工作，取得的成效絕對有目共睹，然而隨著環球金融產業的急速發展，特區政府與金融機構等相關持份者有需要因應市場的最新發展，大刀闊斧地優化各項政策措施，迎合市場發展需要，從而達到使香港由「超級聯繫人」升級至「超級增值人」的目標，進一步鞏固及提升香港作為國際金融中心的地位。

立法會會計界議員 黃俊碩

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