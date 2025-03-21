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恒指收跌530點報23689，港股攀頂急調整兩日挫千點

21/03/2025

恒指收跌530點報23689，港股攀頂急調整兩日挫千點

 

　　隔夜美股回軟，中概股急挫，恒指今早低開過百點後早段反覆，及後滬深兩市全線向下，恒指跌穿24000點關口即觸發恐慌情緒，午收前跌幅快速擴大至500點，不過午後好友未見敗退，恒生指數全日收報23689，跌530點或2.2%，主板成交近3391億元。恒生中國企業指數收報8742，跌207點或2.3%。恒生科技指數收報5639，跌196點或3.4%。

 

　　總結本周，港股初段在國家提振內需憧憬下節節上升，順利收復兩萬四，周三（23日）高見24874點，然而隨著美股跌勢消退以及放榜港股觸發獲利潮，港股連日狠挫，周四、周五兩日合計下跌1080點，不過累計全周下跌270點或1.13%，連續兩周下跌。

 

　　長和(00001)去年純利按年大跌27%，末期息少派15%至1.514元，主席李澤鉅警告集團業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，長和股價下跌3.57%，報43.25元，兩日股價蒸發半成；長實(01113)公布去年純利按年跌約21.2%，去年物業銷售收益超過一半。全年派息1.74元下跌15.1%，股價更挫5.79%，報31.7元。

 

　　英國《金融時報》引述知情人士報道，歐盟委員會正初步調查中國是否向比亞迪(01211)匈牙利工廠提供補貼，若被發現受惠於不公平的國家補貼，歐盟可能迫使其出售部分資產、減少產能、償還補貼。比亞迪全日股價大跌7.69%，報391.6元。

 

　　中芯(00981)下周放榜，今日突遭空軍「襲擊」，股價大跌7.49%，報46.95元；美團(03690)今日盤後公布業績，收市微跌0.3%，報167.6元；小米(01810)則挫3.19%，報54.7元；快手(01024)跌5.35%，報59.3元，三日內市值蒸發超一成。

 

　　吉利汽車(00175)非全資附屬公司極氪去年第四季總收入同比增長39.2%，環比增長24.1%，超過分析師預期；汽車總交付量增近一倍至79250輛，惟吉利汽車股價仍挫5.7%，報17.2元。

 

　　內需股繼續捱沽，安踏體育(02020)瀉4.29%，報89.15元，申洲國際(02313)跌3.81%，報56.85元，李寧(02331)跌3.55%，報17.38元。

 

　　全日收市僅七藍籌上升，防禦性股份發光發亮，長江基建集團(01038)升0.63%，報48.1元，電能(00006)升0.42%，報48.25元，中電(00002)揚0.24%，報63.85元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米。騰訊收報511.5元，跌1.5%；阿里收報130.7元，跌3.5%。

 

撰文：經濟通市場組

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