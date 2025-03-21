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小鵬香港合和旗艦店今開幕，擬在港引進超快充電樁（多圖）

21/03/2025

　　小鵬汽車(09868)名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地在活動致辭上指出，小鵬汽車今年首季預期交付量可達9萬輛，按年增3倍。另小鵬圖靈AI智駕正開啟全球適配，已首批申請香港遙控泊車許可，為香港用戶免費升級遙控泊車功能。

 

小鵬香港合和旗艦店今開幕，擬在港引進超快充電樁

森那美汽車集團大中華區董事總經理李森耀（左）、小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地（右）（許英略攝）

 

　　XPENG小鵬香港位於合和中心地下的旗艦店今開幕，同為公司香港首間科技品牌形象店，面積逾1.15萬平方呎，設有2間貴賓室，並可同時展出最多7輛座駕的車輛展示區。店內亦會展出小鵬機器人、自主研發的AI「圖靈晶片」、超快充電樁。

 

　　公司稱，七座XPENG MPV X9到港至今深受各大車媒好評，該車款亦推出優惠，由即日起至今年4月13日預訂的車主，均可享2萬元早鳥優惠，即「一換一」售價降至59.99萬元起；長續航版則減至63.99萬元起。

 

小鵬香港合和旗艦店今開幕，擬在港引進超快充電樁

七座XPENG MPV X9「一換一」售價降至59.99萬元起（許英略攝）

 

　　小鵬汽車預計於今年下半年，旗下品牌充電站將會引入小鵬超快充樁，充電功率高達360kw，為項目第二階段，香港亦屬小鵬超充網路在中國內地外全球首站。

 

小鵬香港合和旗艦店今開幕，擬在港引進超快充電樁

小鵬汽車於會展廣場打造全港首個小鵬汽車品牌充電站（許英略攝）

 

　　於首階段，小鵬汽車稱將與香港市場官方代理商森那美集團及旗下子公司KINETA攜手合作，於會展廣場打造全港首個小鵬汽車品牌充電站，為站內的6個50kW CCS2快速充電車位，小鵬車主憑會員邀請碼充電可享會員優惠。小鵬汽車亦將與一站式電動車充電品牌Cornerstone合作，將品牌充電站擴充至港九新界，而位於香港島及九龍的兩個充電站，最高單樁功率達至200kW。

 

小鵬汽車冀旗下在港遙控泊車許可盡快獲批，至今銷量約千輛

 

小鵬香港合和旗艦店今開幕，擬在港引進超快充電樁

小鵬汽車香港及澳門區域總經理譚志聰（許英略攝）

 

　　小鵬汽車香港及澳門區域總經理譚志聰表示，計劃先行在灣仔地區設置360kw充電樁，之後亦會物色商場或其他人流多區域設置旗下超快充電樁。

 

　　運輸署於本月起允許司機使用遙控泊車功能。小鵬汽車已宣布會為旗下供港型號純電智能SUV G6及純電MPV X9現有車主提供Over-the-Air（OTA）更新，免費開放遙控泊車等功能，且小鵬圖靈AI智駕正開啟全球適配，已首批申請香港遙控泊車許可。譚志聰指出，運輸署仍需時審批個案，他冀政府盡快處理及獲批，亦有信心政府會支持業界。

 

小鵬香港合和旗艦店今開幕，擬在港引進超快充電樁

小鵬香港合和旗艦店今開幕，店內展出小鵬機器人（許英略攝）

 

　　小鵬汽車於去年4月正式攻港，森那美汽車為集團在港官方代理商。譚志聰透露，至今在港汽車銷量約1000輛，亦形容今年銷售目標進取，冀名列在港銷售的國內純電汽車品牌第二名。雖然今年預期本港市場會專注G6及X9銷售，除明年將引入新型號外，他亦稱會密切討論增加其他小鵬旗下汽車型號右軑版本來港銷售。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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