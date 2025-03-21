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美團上季經調整盈利升逾倍，加大對AI、無人機配送等投入，Keeta沙特用戶訂單迅速增長

21/03/2025

　　美團(03690)公布，截至2024年12月31日止全年純利358.07億元（人民幣．下同），按年升1.58倍；每股基本盈利5.85元，不派末期息。

 

美團上季經調整盈利升逾倍，加大對AI、無人機配送等投入，Keeta沙特用戶訂單迅速增長

（資料圖片）

 

　　以非國際財務報告準則計量，集團錄經調整溢利437.72億元，按年升88.2%；經調整EBITDA錄491.2億元，按年增1.06倍。

 

　　期內收入3376億元，升22%；經營溢利368.4億元，按年升1.75倍。

 

第四季經調整溢利按年增長1.25倍

 

　　截至2024年12月31日止第四季純利62.2億元，按年升1.8倍。以非國際財務報告準則計量，錄經調整溢利98.5億元，按年增長1.25倍；經調整EBITDA錄115.22億元，按年增長2.08倍。

 

　　　期內收入884.9億元，升20.1%；經營溢利66.9億元，按年增長2.8倍。

 

美團去年本地商業分部收入增21%

 

　　集團指出，核心本地商業分部收入按年增長20.9%至2502億元。因所有業務實現高質量增長和效率提升，經營溢利按年增長35.4%至524億元，經營利潤率由2023年的18.7%提升至20.9%。

 

　　2024年第四季度，核心本地商業分部收入按年增長18.9%至656億元。經營溢利按年增長60.9%至129億元，經營利潤率按年提升至19.7%。

 

Keeta沙特用戶基數和訂單量迅速增長

 

　　2024年，新業務分部收入按年增長25.1%至873億元。經營虧損收窄至73億元，經營虧損率改善至8.3%，主要受益於該分部所有業務運營效率的提升。2024年第四季度，新業務分部收入按年增長23.5%至229億元。該分部經營虧損按年收窄55%至22億元。經營虧損率按年改善至9.5%。

 

　　集團指出，自去年10月在利雅得上線後，進一步將Keeta擴展至沙特阿拉伯的所有主要城市，用戶基數和訂單量迅速增長，從長遠來看，未來將繼續為全球更多地區的消費者和商家提供高品質的產品與服務。

 

集團未來將持續貫徹「零售＋科技」公司戰略

 

　　展望未來，集團將持續貫徹「零售+科技」公司戰略的同時，加大對AI、無人機配送、自動配送車等前沿科技及相關應用的投入。長期來看，集團堅信科技將持續推動零售行業的變革。作為行業領導者，公司也將積極履行社會責任，包括創造就業機會、改善騎手福利，以及促進本地服務生態系統的可持續發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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