港股 | 午市前瞻 | 盈利差派息縮 石油板塊仲有冇睇頭？

美股上周逆勢上升，港股則連跌第三個交易日。美團(03690)季度業績未迎合預期，多家央企業績則表現個別，恒指面對業績期及季度結算，呈好淡爭持格局，半日報23662，跌27點或0.1%，主板成交近1275億元。恒生中國企業指數報8740，跌1點或不足0.1%。恒生科技指數報5627，跌12點或0.2%。

（Shutterstock圖片）

張智威：恒指向上格局已變

恒指難擺脫頹勢，上個交易日收跌於廿天線（23769點）後，今日早盤未能反攻，仍於廿天線下方窄幅上落。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，自恒指上周五跌穿廿天線後，技術形態已偏弱，短線或將反覆下試3月13日的低位（約23100點）。他指出，恒指自展開升勢以來，其中經歷了兩次調整，一次調整1500點，一次調整1400點，但從未跌穿廿天線，這次跌穿廿天線是明顯的轉弱信號。另外，他補充道，本周美國將公布核心通脹數據（PCE），將預示美聯儲加息或降息意向，進而左右市場走勢。因此，目前投資者處於觀望態度，導致市場氣氛較悶，待相關消息公布後，恒指走勢可能更加明朗。

需求供給兩受壓，石油板塊勿沾手

中國石化(00386)公布，截至去年12月31日止年度歸屬於母公司股東的淨利潤503.13億元人民幣，跌16.78%，每股盈利41.5分人民幣，擬派末期股息每股14分人民幣，較上財年派末期息20分人民幣大減三成。中石化業績表現不如人意，股價今日亦受拖累，早盤裂口低開，H股跌約3.5%。

中石化指，國際原油價格震盪下行，國內交通行業新能源替代加速，化工市場新增產能持續釋放，毛利大幅收窄。張智威表示，此前一兩個月，他已建議投資者勿沾手石油板塊，包括另外「兩桶油」－－中海油(00883)、中石油(00857)。他續指，中石化業績倒退在其意料之中，特朗普主張增加國內油氣產量及施壓OPEC等產油國增產來壓低油價，OPEC今年宣布逐步增產，使得石油供應大幅增加，油價反覆下跌。需求方面，經濟復甦步伐較慢，新能源替代品不斷湧現，對石油需求減少。油股生意難做。

中石化目前股價已處於低位，張智威強調，千萬不要貪便宜買入。作為收息股，末期息大減三成，股息已經不吸引。而且，公司經營前景不明朗，未來會不會進一步減少派息仍是未知數。

公司亦提到，目標資本支出1643億元人民幣，主要投向高質量勘探開發、煉化業務轉型升級、綜合加能站網絡建設、新能源新材料綠色環保項目建設等領域。張智威表示，投入的收益能在多大程度上彌補彌補油價下跌損失未知，不確定性太大，投資者沒必要博。

中石化股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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