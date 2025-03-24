名創優品去年收入創新高仍遭大行降目標，股價急插一成可否趁低吸納？

生活風格連鎖店名創優品(09896)上周五(21日)收市後公布業績，去年純利按年升約16%至逾26億元人民幣，收入升近23%至170億元人民幣創年度新高，惟國內同店GMV增長出現高單位數跌幅，海外同店GMV增長率亦大幅放緩至中單位數。名創優品績後遭多間大行下調目標價，股價今早(24日)急跌近一成低見35.75元。名創優品具IP概念，股價今年最高曾炒升至55元，可否趁其急跌部署吸納？

名創優品成都旗艦店（截自集團網頁）

去年純利按年升16%收入升23% 末期息8.17美仙

名創優品截至2024年12月31日止全年純利26.18億元人民幣，按年升16.2%，每股基本盈利2.11元人民幣，按年升16.57%；末期息每股美國存託股0.3268美元或每股普通股0.0817美元。經調整淨利潤為27.2億元人民幣，按年升15.4%。期內收入169.94億元人民幣，按年升22.8%，創下年度收入新高，主因平均門店數量增長18.3%。毛利76.4億元人民幣，按年升34%，毛利率44.9%創歷史新高，增長3.7個百分點。經營利潤增長17.6%至33.2億元人民幣。

去年名創優品品牌收入增22%至160億元人民幣，因名創優品品牌在內地收入增加10.9%，及名創優品品牌在海外市場收入增41.9%。名創優品品牌海外收入自2021至2024年的複合增長率已超過40%。名創優品品牌海外收入貢獻亦逐年攀升至39.4%。TOP TOY品牌收入增加44.7%至9.8億元人民幣。

上季純利按年升26.7% 經調整淨利潤升20%



單計第四季，名創優品純利8.06億元人民幣，按年升26.7%，每股基本盈利65仙人民幣，按年升27.45%。經調整淨利潤為7.93億元人民幣，按年升20%。期內收入47.13億元人民幣，按年升22.7%。展望2025年，基於對當前市場環境及增長策略有效落地的判斷，集團對2025年收入增長加速表示樂觀。



截至去年底，集團層面的門店總數為7780間，全年淨新開1219間門店，超2024年初預期，也超過2023年創下淨增門店紀錄。名創優品門店數量為7504間，全年淨新開1091間門店，當中內地4386間，淨新開460間，海外門店3118間，淨新開631間。至於TOP TOY門店數量為276間，全年新開門店總數創紀錄淨增128間。TOP TOY亦自12月季度開始向海外市場開展業務，此戰略舉措符合公司向全球擴張及加強其品牌知名度的計劃。

去年國內同店GMV增長率跌高單位數 海外增長率放緩至中單位數



值得留意，名創優品去年國內同店GMV(商品交易總額)增長出現高單位數跌幅，海外同店GMV增長率亦大幅放緩至中單位數。據內媒報道，投資者在名創優品的業績會議上提到公司快速擴張後所帶來的同店壓力問題，管理層回應指，目前門市面積愈大，銷售恢復愈好，300平方米以上的門市GMV已經回到正數，下一步會將小店合併成大店，同時加強對老舊店舖的改造，並預計今年將新增100至200間旗艦店。



海外發展方面，管理層稱，海外直營門市數量正處於高速發展階段，今年預計仍維持三位數的增幅，目前海外直營門市的利潤率處在最低位，但中長期優化空間較大，認為公司的淨利率在約20%會較為合理。

野村：季績略遜預期 料首季盈利增長放緩

野村發表研報指，名創優品上季業績略遜預期，季度收入按年增23%，低於該行預測2%，經調整季度純利按年增20%，較預測低4%，經調整淨利率為16.7%，遜預期。至於2024年的經調整純利按年升16%，同樣低於預期。



野村又指，名創優品的正面催化因素有限，雖然管理層保留了今年收入增長較快的目標，但由於集團開設更多直銷門市，令利潤顯著受壓。對於今年第一季，管理層預期收入僅增長15至18%。該行預計集團首季的盈利增長將會放緩，料按年增長4%，將目標價由26.7美元下調至23.2美元，評級為「買入」。

富瑞亦將名創優品目標價由47港元降至40港元，維持「持有」評級。滙證將其目標價由57.06港元降至54.08港元，高盛由54港元降至50港元，華泰證券由51.21港元降至47.11港元，均維持「買入」評級。

美銀：季績遜預期 市場預測存顯著下行風險



美銀證券稱，名創優品去年第四季業績遜預期。non-IFRS淨利潤按年增長20%至7.93億元人民幣，比預期低4%，主要因收入低於預期。該行將其2025和2026年的non-IFRS每股盈利預測分別下調6%和5%，但維持其美股和港股目標價分別為17.1美元和33.5港元，重申「跑輸大市」評級，因當前市場對該股預測存在顯著下行風險，公司在中國實現同店銷售增長目標具有挑戰性，直營業務比例上升為利潤率帶來不確定性，美國關稅及宏觀經濟放緩的潛在影響令人擔憂，財務成本上升及永輝超市虧損拖累。



美銀證券預計名創優品2025年第一季收入增長為17%，低於全年21%的預期，因基數較高。由於高基數及直營業務季節性波動加劇，營運利潤率可能按年收縮。名創優品預計2025年下半年收入增長將因內地市場低基數而加速，但該行認為能見度仍然較低。

中金：業績基本符預期 海外業務延續高增長



不過，中金維持名創優品「跑贏行業」評級。該行指，公司2024年收入同比增長23%至170億元人民幣，non-IFRS淨利潤同比增長15%至27.2億元人民幣；對應2024年第四季收入同比增長23%，non-IFRS淨利潤同比增長20%，基本符合該行預期。2024年海外業務延續40%以上高增長，而TOP TOY首次實現全年盈利。



該行預計2025年公司計劃繼續發展興趣消費戰略，拓展IP合作矩陣，國內業務對渠道和加盟商結構進行優化，從而提升門店增長質量；海外業務深度賦能加盟商並加深商品設計、生產供應和運營人才的本地化。

何啟俊：業績有亮點且IP投入頗多 回至35元以下可吸上望44元

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，名創優品業績若純看「大數」基本符合預期，且有幾個值得留意的亮點，包括TOP TOY虧轉盈，海外業務增長仍然很快，以及毛利率表現強勁。雖然公司國內同店GMV受壓，但大家都明白過去一年國內消費市道麻麻，名創優品在這方面仍錄得增長，表現已算不錯，尤其公司現時發展策略已經以海外為優先，相信往後國內業務對其整體業績影響會愈來愈小。管理層也提到今年於海外布局仍繼續維持較快水平，GMV受壓應只屬短期，相信當新開店舖上了軌道，公司財務表現會繼續有增長動力。

何啟俊又指，名創優品於IP投入頗多，見其與愈來愈多IP開展合作，如哈利波特及CHiiKAWA等，現時消費者對一些知名IP的周邊產品熱愛程度很高，故不用太擔心公司前景。不過，其股價今日裂口低開，且成交頗大，可能短期仍有沽壓，若繼續看好公司也不需急於買入，可待回至35元以下才部署，暫時可先上望43至44元。

名創優品半日跌9.49%收報35.75元，連跌4日，累積跌幅14.88%，成交7.52億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好