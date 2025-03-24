配股潮 | 小米傳折讓配股籌逾400億，張智威料股價最多調整5%，可考慮分階段低吸

據《彭博》報道引述所獲得的交易文件指出，電動車發展新勢力小米(01810)將以先舊後新方式配售股份，融資最多53億美元（約412億港元），配售價介乎每股52.8元至54.6元，較今日（24日）收市價57元，折讓4.2%至7.4%。

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報道亦指，今次配售股份涉7.5億股B股，相當於現有B股總數的3%，已擴大B股總數的2.9%。信誠證券聯席董事張智威認為，是次配股未必會對股價造成很大衝擊，料最多調整幅度介乎4%至5%，且不預期調整較深，由於攤薄效應及折讓幅度均不算大。

張智威：小米配股時機正確，適逢市傳公布AI眼鏡

據了解，小米擬將款項淨額用於加速業務擴張；投資研發以進一步提升技術能力及其他一般公司用途。張智威指出，若參考比亞迪(01211)宣布配股後就算股價下跌，但之後亦再創新高，因此相信，若今次小米因配股消息而股價下跌，投資者反而可考慮分階段趁低吸納。

他續指出，是次小米配股時機正確，適逢市傳即將公布AI眼鏡，予市場感覺小米「愈玩愈多瓣」，亦在捕捉AI機會。

信誠證券聯席董事張智威 （資料圖片）

另一電動車巨頭比亞迪月初宣布配股籌逾400億元

於本月初，另一電動車巨頭比亞迪亦折讓約8%宣布配售1.298億股新H股，每股配股價335.2港元，集資435.1億港元，為港股歷來規模第二大的配股集資，僅次於美團(03690)2021年4月配股集約70億美元，當時美團一併發行可換股債集資約100億美元。當比亞迪完成配股後，股價卻較月初配股價高出20%，甚至曾創新高。

而比亞迪配股，則涉及引入阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者，將在新能源汽車等領域深化協作。雖然小米方面暫未確認任何消息，但張智威相信，小米固然希望吸引戰略投資者，以利好股價及穩定性。

小米業績勝預期，惟遭大行叫沽

至於小米於本月公布業績後股價創歷史新高，曾高見59.45港元，由於小米業績好於預期，其中去年第四季經調整淨利潤按年升69.4%至83.16億元人民幣，遠勝預期；收入首次實現單季收入破千億元人民幣。至於第四季為公眾所關心的集團「智能電動汽車等創新業務」毛利率20.4%，符合預期；去年該業務經調整淨虧損62億元人民幣。集團稱，將擴充產能保障交付，全力衝刺2025年小米汽車交付35萬台的目標。

雖然業績好於預期，但亦遭大行叫沽，其中摩通指出，雖然小米基本面仍強勁，但相信電動車持​​續強勁增長；IoT及智能手機受惠於補貼政策樂觀情緒已反映在股價之中，以及智能眼鏡、機械人及人工智能等新領域突破預期，惟尚未證實。加上預測市盈率約40倍，接近之前的高位，但已證明情況並不可持續，建議投資者先行獲利，並等待更好入市時機，亦認為在近期股價強勁表現之後，相信公司於今年再無足夠的市場驚喜空間。

撰文：經濟通通訊社記者許英略

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