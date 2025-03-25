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開市Go | 侵侵祭行業關稅，小米配股抽水425億，比亞迪績優

25/03/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，美國總統特朗普或推遲計劃於4月2日徵收的部分關稅，但他同時宣布將於稍後推出台針對汽車、製藥等多個行業的新關稅措施，並向購買委內瑞拉石油的國家徵收25%關稅。道指收市報升597點，或1.42%，報42583點；標普升100點，或1.76%，報5767點；納指升404點，或2.27%，報18188點。金龍中國指數跌2點。最大日經期貨截至上午8時00分升22點。

 

2、標普全球公布，美國3月製造業PMI初值降至49.8，跌入收縮區間，低於預期的51.7及2月的52.7；服務業PMI初值為54.3，高於預期的50.8；綜合PMI初值為53.5。

 

3、特朗普表示，將對汽車、藥品、林木及半導體進口商品加徵關稅，具體措施及實施日期將於數日內公布。

 

4、特朗普稱，對從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家所有進口商品徵收25%關稅，此舉或大幅影響委內瑞拉兩個最大石油買家即中國及印度商品進口。

 

5、特朗普再次呼籲聯儲局減息，是一周內第二次向聯儲局主席鮑威爾施壓。

 

6、人民銀行宣布3月25日開展4500億元人民幣MLF操作，期限為1年期，並將操作方式調整為固定數量、利率招標的多重價位中標（美式招標）。

 

7、財政部數據顯示，中國1-2月證券交易印花稅238億元人民幣，同比增長58.9%；個人所得稅4134億元人民幣，同比增26.7%；1-2月稅收收入同比下降3.9%，非稅收入同比增長11%。

 

8、力圖(01008)擬3.9億元向收租王永倫購金鐘大廈，去年8億底價強拍流拍。

 

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