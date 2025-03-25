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科企配股 | 小米折讓近7%配股，回至何水平可低吸？

25/03/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

  立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=i3fFMU87rZQ

 

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