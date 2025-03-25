科企配股 | 小米折讓近7%配股，回至何水平可低吸？
25/03/2025
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=i3fFMU87rZQ
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
25/03/2025
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=i3fFMU87rZQ
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
更多財經熱話
2025-03-25
2025-03-25
2025-03-25
2025-03-25
2025-03-25
2025-03-25
2025-03-25
2025-03-25
2025-03-25
延伸閱讀
25/03/2025 16:45 《盤後部署》恒指急挫考驗二萬三，中國太平年初升幅全失博追落後
25/03/2025 16:37 快手(01024)去年第四季經調整淨利潤升7.8%，略勝預期
25/03/2025 17:18 萬洲國際去年生物公允價值調整前純利升1.4倍，息增至40港仙
25/03/2025 16:51 【投資峰會】陳翊庭：北水佔港股成交近兩成，外資明白中資股吸引
25/03/2025 18:26 中電信：已完成AI體系化布局，今年算力資本支出預估增逾兩成
25/03/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３９億元，買小米沽騰訊
25/03/2025 08:33 【大行炒Ｄ乜】德銀升比亞迪目標一成半，中石化績後被大行削目標
25/03/2025 16:29 《財資快訊》美電升報７﹒７７４８，隔夜拆息較上日軟至２﹒５％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 20:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N