港股 | 午市前瞻 | 小米大抽水理想被套現 港股失守廿天線再尋支持位

港股衝擊兩萬四乏力，資本玩家生套現念頭，繼比亞迪(01211)之後小米(01810)啟動大規模配股，另一邊廂王興套現理想汽車(02015)獲利7億元，拖累港股觸發套利潮，即使有過百億北水淨買入接盤亦無阻跌勢，恒生指數半日報23387，跌517點或2.2%，主板成交近1845億元。恒生中國企業指數報8634，跌216點或2.4%。恒生科技指數報5534，跌202點或3.5%。

（Shutterstock圖片）

李偉傑：資金或轉向部署消費類及中特估

港股上日微彈後升勢不繼，今日受累多隻藍籌業績出爐及小米(01810)配股抽水，開市即跌穿廿天線（23802點），半日跌幅再擴大至逾500點，跌穿23500重要關口，現於十天線（23988點）附近。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指已處於高位，短期需要調整屬於正常表現，暫不能斷定升勢結束。一方面，前期政策利好消息已發酵不少；另一方面，適逢業績期，投資者觀望重磅股份業績或者選擇獲利離場，都令恒指面臨調整壓力。恒指短線以整固為主，下方支持位為上升通道底部，22800至23000點附近。

小米配股或引發業績期投資者獲利潮，李偉傑指出，小米配股令市場投資情緒受影響，悲觀情緒濃厚。但他認為，如果成交量能維持高水平，且內地有相關利好消息發布，如此前的提高個人消費貸款上線等，仍能支持大市，但資金可能從科技股板塊流向消費類股份及中特估等。李偉傑又認為，目前比較難判斷後續是否會出現配股潮，建議投資者留意相關企業資本開支成本是否增加，此會造成配股誘因。

小米集團創辦人兼董事長雷軍。（Shutterstock圖片）

小米進軍AI資金需求合理

小米擬以先舊後新方式配股，公司控股股東雷軍旗下Smart Mobile將其持有的8億股配售予不少於六名承配人，有關股份佔擴大後已發行股本約3.1%及投票權約1.2%，配售價每股53.25元，較公司上日收市價57元折讓約6.6%，同時Smart Mobile再以相同價格認購小米所配發的8億股新股。公司所得款項淨額達425億元，將用作加速業務擴展、加大研發投入以提升科技實力，並支持其他一般公司用途。

李偉傑表示，配股消息發布後，市場難免震盪，但配股融資本身就是公司上市的目的。只要此次配股的資金市場未來用於市場認可的發展方向，則有望減少悲觀情緒。結合小米的基本面，小米本身業務廣泛，現又要進軍AI，有資金需求是合理的。

此前，比亞迪(01211)配股同讓引發股價下跌，但整固後續創歷史新高。李偉傑認為，比亞迪創新高是因為快速充電等消息刺激。至於小米的走勢，需看配股後是否有正面消息催化，否則未來一至兩周或呈整固格局。對於沒有貨的投資者，他建議於此前低位49元買入，但前提是股價能在配股價53.2元覓得支持。

美團聯合創始人兼董事長王興。（互聯網圖片）

另外，根據聯交所資料顯示，身兼理想汽車非執董的美團董事長王興於上周二至上周五(18日至21日)連續四個交易日，分別按每股平均價110.9737元、109.1931元、107.1994元及102.1508元，減持公司150萬股、150萬股、200萬股及150萬股，套現6.98億元，持股量由21.3%降至20.94%。李偉傑認為，王興的舉動或為個人投資取態。理想汽車基本面尚可，在新車銷售方面有領先地位，只是去年車款如MEGA影響其發展方向，但今年推出如L8等新車型，令市場有較高期望。他建議沒有貨的投資者，可於百天線約97元買入。

小米集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

理想汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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