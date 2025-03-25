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滙豐投資峰會 | 祁斌：香港資本市場復甦，倡進一步改革確保健康發展

25/03/2025

　　中聯辦副主任祁斌在滙豐投資峰會表示，港股今年以來跑贏英美日等主要市場，形容香港資本市場迎來春天並充滿新的活力，眾多科技股股價創新高，日均成交額顯著改善，新股市場亦見回暖，本港就業和消費表現正面，樓市信心有所回升。他建議本港進一步改革和發展香港資本市場，確保市場持續健康發展。

 

投資峰會 | 祁斌：香港資本市場復甦，倡進一步改革確保健康發展

中聯辦副主任祁斌（滙豐全球投資峰會提供）

 

中央政府堅定支持香港金融發展

 

　　他提到，香港資本市場及實體經濟復甦有3個重要因素，國家主席習近平與民營企業家會面，釋放政策穩定及支持的明確信號；中央政府堅定支持香港金融發展，寧德時代(深:300750)等內地企業正準備到港上市；人工智能企業DeepSeek的科技突破，重塑全球投資者對中國科技企業的認知。

 

建議引入更多長期資金，以防市場過度波動

 

　　展望未來，祁斌建議進一步改革和發展香港資本市場，通過4項措施鞏固目前的正面勢頭。他建議特區政府發表《香港資本市場發展藍圖》，為市場提供中長期的發展預期，鼓勵政府、業界和學術界共同參與其中，並由專門工作小組向全球領先的投資者和金融機構徵詢意見，以促進香港與亞洲資本市場協調發展。

 

　　他又說，支持香港資本市場加快與內地高科技企業融合發展，協助它們籌集資金。在鼓勵金融和科技創新的同時，香港亦應加強資本市場監管，引入更多長期資金，例如外匯儲備、社保基金及國際養老基金，以防止市場過度波動，防範系統性風險。

 

支持港府舉辦首屆「香港全球金融與產業峰會」

 

　　他表示，支持特區政府舉辦首屆「香港全球金融與產業峰會」，峰會將於今年6月26日至27日舉行，匯聚來自全球的逾千名行政總裁，涵蓋人工智能、機械人、生物製藥和可再生能源等領域，為內地和香港招商引資。他相信，峰會將促使企業在香港開展新項目，改善民生，創造就業，並推動北部都會區發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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