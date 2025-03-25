滙豐投資峰會 | 蔡崇信：AI數據中心建設現泡沫，許多投資都是重複

阿里巴巴(09988)聯合創始人及主席蔡崇信出席滙豐全球投資峰會表示，美國投資在人工智能(AI)金額龐大，但需求可能被高估。他指開始看到人工智能(AI)數據中心建設出現泡沫苗頭，美國許多數據中心投資都是「重複」或相互重疊，許多基金籌資數十億美元打造，但卻並未取得和微軟、谷歌、亞馬遜或阿里巴巴同意獲取數據的協議，此類「投機」行為讓他感到擔心。

他又認為，市場未有減少對人工智能、未來發展及如何應用於各行各業的熱情，但要謹慎對待產能過剩的情況。

蔡崇信指出，投資和發展AI大致可分為3類型公司，首先是投資模型研究開發如OpenAI和DeepSeek等，另一種是基建相關如投資數據庫的公司。阿里則為第三類，即上述兩項業務都會發展，一方面可以研發技術並對外輸出服務，同時可支持自家研發。他亦稱，阿里正研究利用AI寫年報，暫時進程達65%。

民營企業座談會後內地企業家信心增強

阿里巴巴主席蔡崇信（右）預警AI數據中心建設或現「泡沫」（滙豐全球投資峰會提供）

至於內地經濟轉型，蔡崇信認為，若消費要復甦，商業信心首先要回穩，僱主多投資並增聘人手，居民消費力自然會增加，阿里多個季度員工規模減少，現時相信亦已觸底，將「重新啟動並重新招聘」。

他續指出，當樓價回穩，消費信心亦有望回升，他個人對今年內需表現看法樂觀。他亦表示，自今年1月國家主席習近平會見民營企業以來，企業家信心明顯增強。

撰文：經濟通通訊社採訪組

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