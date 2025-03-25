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外圍經濟 | 多家分析機構發表樂觀預期，稱美股最糟糕階段已結束

25/03/2025

外圍經濟 | 多家分析機構發表樂觀預期，稱美股最糟糕階段已結束

 

　　摩根大通、摩根士丹利和Evercore ISI等機構的股票策略師都表示，美股近期下跌的最嚴重階段可能已經過去，理由包括投資者情緒、市場倉位以及有利的季節性因素等。

 

　　自2月中旬以來，市場擔心人工智能推動的科技股漲勢可能過度，令股市大幅下跌，導致標普500指數錄得近百年來第七快的10%跌幅，市值蒸發超過5.6萬億美元。

 

　　不過，摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas指出，大部分下跌來自一組動量股，即標普500中表現最強的50隻股票，因此，短期內再次出現劇烈拋售的風險應該較低。

 

　　此外，Lakos-Bujas及摩根士丹利的Michael Wilson亦表示，季節性因素、美元走弱、美債孳息率，以及極度悲觀的市場情緒與倉位，為短期內的可交易反彈鋪平了道路。

 

市場可能很快迎來「前進三步」

 

　　Evercore ISI首席股票與量化策略師Julian Emanuel則認為，特朗普政府近期在經濟方面的言論，已經將市場預期的基準重置到極度悲觀的狀態，市場此前經歷的「後退兩步」階段正在逐步消退，現在很可能迎來「前進三步」的上漲。

撰文：經濟通市場國金組

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