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比亞迪 | 業績勝預期獲大行唱好，比電毛利率下跌遭降目標，兩股齊下挫可以點部署？

25/03/2025

　　比亞迪(01211)及同系比亞迪電子(00285)齊公布業績，其中比亞迪去年盈利按年升34%至逾402億元人民幣，營業收入升29%至7771億元人民幣，均勝市場預期，末期息增加28%至3.974元人民幣。比亞迪電子去年收入升36%至1773億元人民幣，盈利卻只升6%至約43億元人民幣，毛利率則由8.03%跌至6.94%。績後比亞迪獲多間大行唱好，比亞迪電子則遭麥格理下調目標價，指其去年下半年毛利率及經營溢利遜預期，兩隻股份今日(25日)齊隨大市下挫，其中比亞迪電子更跌近一成，哪隻較值博？應如何部署？

 

（比亞迪汽車官網截圖）

 

比亞迪去年盈利升34%營收升29%　末期息增至3.974元人幣

 

　　比亞迪截至去年12月31日止年度盈利402.54億元人民幣，按年升34%，超過市場預期，每股盈利13.84元人民幣，建議派末期股息每股3.974元人民幣，按年增28.4%。去年營業收入7771億元人民幣，按年升29%，同勝預期，其中汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入約6174億元人民幣，增長27.7%，手機部件、組裝及其他產品業務收入約1596億元人民幣，增長34.6%，兩項業務佔總收入比例分別為79.45%和20.54%。年內毛利升35%至1510.56億元人民幣，毛利率由上年度18.58%升至19.44%。


　　比亞迪去年全球銷量達427萬輛，按年增長41%，汽車品牌全球銷量排名第四。新能源汽車方面，比亞迪去年以427.21萬輛新能源汽車銷量蟬聯中國汽車市場車企銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍、全球新能源車市場銷量冠軍。

 

　　比亞迪表示，截至去年底，其新能源汽車已進入全球6大洲共100多個國家和地區。按地區劃分，中國(包括港澳台地區)收入按年升25.6%至5552.18億元人民幣，海外收入則升38.5%至2218.85億元人民幣，海外佔總收入佔比增加近兩個百分點至28.55%。比亞迪稱今年將持續提升產品競爭力，緊跟市場趨勢，持續推進多品牌矩陣建設，加速業務出海進程。

 

去年底現金儲備達1549億人幣　擬用最多600億買理財產品

 

　　另比亞迪去年研發投入約542億元人民幣，按年升35.68%，累計研發投入超1800億元人民幣，而截至去年底，現金儲備約1549億元人民幣。

 

　　此外，比亞迪A股於深交所的通告提到，公司及其控股子公司擬動用不超過600億元人民幣閒置資金，在銀行、證券公司、基金公司、保險資產管理公司等金融機構購買中低風險的理財或債券產品。

 

摩通：市場對比亞迪今年盈測保守　花旗：仍予目標價688元

 

　　摩通發表研報指，比亞迪第四季盈利溫和超出預期，受季內較好的銷量增長及產品組合所推動，業績暗示公司於今年及明年盈利及銷量會進一步創下紀錄。市場已上調比亞迪今年全年盈利預測至520億元人民幣，但仍低於該行認為可能偏向保守的預測550億元人民幣。料比亞迪管理層將評論盈利能力與競爭；地緣政治不確定情況下全球市場擴張；人工智能和自動駕駛計劃；以其最新超快速充電技術為主導的新車型部署。長遠而言，預期比亞迪將成為全球新能源汽車市場的「豐田」，預期至2030年全球出貨量將超1000萬輛，予目標價600元，評級「增持」。

 

　　花旗表示，比亞迪去年第四季純利約150億元人民幣，按季升29%，按年升73%，自由現金流達493億元人民幣，按季大增149%，令人驚喜，去年第四季末淨現金升至824億元人民幣，按年升4.6%。預期比亞迪今年3月可交付超過4萬輛電動車，按月增逾24%，勝市場預期，而今年首季純利料達80億元人民幣，亦超預期。預測其今年及明年純利分別達570億及850億元人民幣，仍屬首選股，維持「買入」評級，目標價仍是688元。


美銀：每輛車純利升9%料今年保持　升目標價至480元 


　　美銀證券稱，比亞迪上季收入按年升53%至2750億元人民幣，稍遜該行預期，而每輛車的純利按年升9%至1萬元人民幣，料今年可保持相若水平。考慮到比亞迪上季業績，上調其今明兩年銷量預測6%及9%，上調期內每股盈利預測分別9%及10%，將目標價由405元升至480元，維持「買入」評級。


　　招銀國際指，比亞迪上季盈利表現強勁，利潤率表現超出預期，再次強調了規模經濟的重要性，並為今年盈利奠定基礎。預計集團今年再次優先考慮銷量，透過推出新車型、擴展海外市場、升級電池技術及發展自動駕駛技術，這或在今年再為集團帶來穩健的盈利。上調其今年的淨利潤預測8%至575億元人民幣，意味每輛車淨利潤為1.09萬元人民幣，續予「買入」評級，並將目標價由350元升至470元，以反映集團的領導地位及近期投資氣氛得到改善。

 

比電去年盈利升6%收入升36%　末期息增至56.8分人幣

 

　　比亞迪電子截至去年12月31日止年度盈利42.66億元人民幣，按年升5.55%，EBITDA約116.6億元人民幣，按年升45.2%。每股盈利1.89元人民幣，擬派末期股息每股56.8分人民幣，按年增加5.58%。去年收入1773億元人民幣，按年升36.4%，主要是消費電子和新能源汽車業務增長驅動，尤其是消費電子業務受惠海外大客戶產品擴充、安卓需求回升帶動，年度收入1412.3億元人民幣，按年增45%；集團毛利123億元人民幣，升17.9%，毛利率由2023年約8.03%下降至約6.94%，主要原因是產品結構的變化。


　　比亞迪電子指，大力發展AI數據中心、AI機器人等新興業務，培育新的增長引擎。預計今年各業務板塊將保持良好發展勢頭，業務規模持續增長。

 

（比亞迪電子網頁截圖）

 

麥格理：去年下半年毛利率及經營溢利遜預期　降目標價至63.2元

 

　　麥格理指，比亞迪電子去年下半年收入勝預期，但毛利率按年跌1.16個百分點至7%，低於該行及市場預期1至1.2個百分點，或受住宅能源儲存收入組合較低，以及尚未優化的iPhone機殼業務影響。同期經營溢利按年升2%，差於該行及市場預期26%及16%。惟憧憬新能源汽車零件及數據中心業務成為推動公司2025年淨利潤加速增長的關鍵因素，維持「跑贏大市」評級，目標價由70.4元降至63.2元，同時下調其今明兩年盈利預測11%及10%，配合毛利率預測下調。


　　花旗稱，比亞迪電子去年第四季及下半年業績未達預期。去年下半年收入略高於該行預期2%，其中機殼業務低於預期7%，智能業務則超出預期13%。去年第四季毛利率為5.9%，按季下降2.6個百分點，按年下降0.8個百分點，可能因iOS智能手機機殼業務的利用率低於預期以及業務組合影響，導致下半年毛利率低於該行預期及市場共識分別1.5個百分點和1.2個百分點。淨利潤則分別低於該行預期及市場共識11%和9%，評級「買入」，目標價48元。


林嘉麒：比亞迪業績理想377元有支持　比電增收不增利恐跌穿40元

 

比亞迪 | 業績勝預期獲大行唱好，比電毛利率下跌遭降目標，兩股齊下挫可以點部署？

（林嘉麒）

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，比亞迪業績絕對可以「收貨」，其中第四季營收為2748億元人民幣，同比增長52%，環比也增36%，比全年增長更快，而全年營收亦超過市場預期，多約100億元人民幣，集團全年突破1000億美元的銷售額亦已超越Tesla。比亞迪去年盈利也很理想，第四季更同比增長73%，環比也增29%，單季淨利潤達5.46%，亦超過預期。比亞迪今日股價卻沒有反映業績表現，可能與兩個消息相關，首先集團全年經營性現金流雖然很強，但經營活動現金流同比下降逾兩成，儘管也有1330億元人民幣，集團卻打算用不超過600億元閒置資金去進行一些委託理財，縱使內地現時息率很低，投資理財產品理所當然，但市場可能覺得用近半經營活動現金流不太適合。另外，比亞迪定下今年全年銷量500至600萬輛，而今年前兩個月銷量已同比增長93%達62萬輛，大家可能覺得集團目標不算太高，現金流又看來沒之前那麼強，往後研發卻可能需用更多錢，故形成短期憂慮。

 

　　林嘉麒續指，比亞迪昨日(24日)股價頗強，一跌穿10天線即反彈，今日曾略為跌穿10天線，但成交不算很多，之後就算進一步回至上周五(21日)低位384元，惟早前配股後突破至約20天線377元附近，該處應有不錯支持。而新能源車股包括比亞迪電子其實都有機械人概念，相信會令股價於低位有支持，有貨也不需過分恐慌。

 

　　至於比亞迪電子，林嘉麒指其受業績拖累，今日股價走勢很差，可能大家不滿意其純利及毛利率表現，全年純利增長半成，但收入增幅高達36%，即增收不增利，而毛利率全年計為6.94%，不單比上年約8%低，甚至低於第三季逾7%。第四季盈利看似也沒頭三季那麼好，第三季盈利有15億元人民幣，第四季卻只有12億元人民幣，故市場不太「收貨」，其他手機設備股包括舜宇(02382)及瑞聲(02018)業績看來都好得多。比亞迪電子今日低開低走，現價已跌至100天線水平，亦回至去年12月至今年2月的橫行區約35至43.5元。今日跌得快且成交大，要留意大行會否進一步下調其目標價，現時其市盈率仍達20倍確有些危險，尤其之前也曾衝至61元然後「撻下來」，不排除會原地踏步甚至跌至40元以下。總的而言，無論從前景或業績來看，有貨都宜考慮定下短期止蝕位。

 

　　比亞迪今日跌3.52%收報389.2元，成交60.68億元。比亞迪電子跌9.59%報42.45元，成交20.78億元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒 ，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評比亞迪及港股大市，立即重溫


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