  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

開市Go | 美徵汽車關稅，中行淨息差收窄，蜜雪集團多賺四成

27/03/2025

要聞盤點

 

1、白宮表示特朗普將於周三（26日）新聞發布會上公布新的汽車進口關稅後，美股跌幅擴大，美股三大指數收市報跌，科技股普遍下跌，拖累納指跌逾2%。市場關注特朗普公布新的汽車進口關稅。道指收市跌132點，或0.31%，報42454點；標普500指數跌64點，或1.12%，報5712點；納指跌372點，或2.04%，報17899點。金龍中國指數升56點。最大日經期貨截至上午8時12分升22點。

 

2、特朗普宣布將對所有非美國製造的汽車加徵25%關稅，此政策為永久性，將於4月2日生效，4月3日開始徵稅，並將疊加其他關稅措施。

 

3、美國國會預算辦公室(CBO)預計，聯邦政府最快於8月發生債務違約。自1月2日豁免債務上限法案屆滿後，美元國債已超過36.1萬億美元上限，財政部正運用特別財政手段維持運作。

 

4、美國貿易代表格里爾與中國副總理何立峰舉行視像會議，表達對中國不公平貿易政策的關切。同時，美國商務部將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，中方強烈反對。

 

5、加拿大總理卡尼表示，中國在貿易問題上不認同加拿大的價值觀，強調在促進雙邊商業關係時需格外謹慎。

 

6、據彭博報道，知情人士透露，OpenAI即將完成一輪由軟銀集團領投的400億美元融資，其他參與者包括Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management。

 

7、摩根大通上調對中國股票的展望，將MSCI中國指數的看跌/基準/看漲情境目標從58/67/76點分別上調至70/80/89點；將MSCI香港指數的看跌/基準/看漲情境目標點位從9500/10700/11800點分別上調至10300/11600/12400點。

 

開市Go | 美徵汽車關稅，中行淨息差收窄，蜜雪集團多賺四成

 

開市Go | 美徵汽車關稅，中行淨息差收窄，蜜雪集團多賺四成

 

開市Go | 美徵汽車關稅，中行淨息差收窄，蜜雪集團多賺四成

 

【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02285

泉峰控股

17.340

異動股

02800

盈富基金

23.880

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

104.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 26.900
  • 00001 長和
  • 46.550
  • 02800 盈富基金
  • 23.880
  • 00762 中國聯通
  • 8.720
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 126.200
股份推介
  • 00778 置富產業信託
  • 4.140
  • 目標︰$4.45
  • 00856 偉仕佳杰
  • 6.730
  • 目標︰--
  • 01415 高偉電子
  • 29.950
  • 目標︰$40.00
  • 06069 盛業
  • 14.020
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 7.260
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.500
  • 00981 中芯國際
  • 50.950
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.500
  • 00001 長和
  • 46.550
  • 00700 騰訊控股
  • 508.500
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.500
  • 目標︰$60.00
  • 09911 赤子城科技
  • 6.200
  • 目標︰--
  • 01209 華潤萬象生活
  • 34.450
  • 目標︰$44.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/03/2025 10:13  《本港樓市》差估署2月樓價指數按月跌0.9%，連跌三個月

27/03/2025 09:45  【大國博弈】特朗普：願考慮降關稅，換北京同意TikTok交易

27/03/2025 09:41  《異動股》中銀香港飆5%，今年起每季派息，研究股份回購

27/03/2025 09:33  《異動股》新奧能源復牌高開16%，獲母企溢價35%提私有化

27/03/2025 09:36  《異動股》恒大汽車低開15%，廣汽澄清從未洽購恒汽南沙工廠

27/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒６８億元，買招行沽小米

27/03/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】中銀中行續後獲升目標，大和升新奧能源至跑贏大市

27/03/2025 09:37  《財資快訊》美電穩報７﹒７７５１，隔夜拆息較上日升至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普新政 | 特朗普開徵25%汽車關稅，美國車股盤後大跌新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 中行去年純利增長近2.6%逾2378億元人民幣勝預期，全年派息按年增逾2%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股焦點 | 特朗普汽車關稅引憂慮，美股轉跌，納指跌逾2%新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

麥當勞x姜濤Big Mac Big Heart活動回歸 $35歎巨無霸/脆雞巨無霸套餐！新登場「迷你酥皮批」 一盒兩款口味
人氣文章

玩樂 What’s On

紀念啟德機場100週年 3月30日國泰客機低飛至啟德主場館 集體回憶重現
人氣文章

政政經經．石鏡泉

退守、退守、退守
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

Omakase不死！中環人氣廚師發辦糅合港式情懷：日式赤身火腿粉紅生死戀、劍魚腩叉燒蛋飯、鹹魚白菜配秘製醬汁
人氣文章

Beauty

Editor’s Pick：換季氣墊粉底推薦！入手NARS、 Laura Mercier、Prada人氣Cushion，春夏必備的輕薄底妝
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Gucci的終極孤注一擲？Demna Gvasalia能為品牌帶來爆炸性轉變嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
青壯年也有肌少症？簡單兩招即測患病風險
人氣文章
學習擁抱你和孩子的情緒新文章
人氣文章
中醫防治病毒方案：分階段治療，補益氣血及調和陰陽調和，針灸對抗病毒的四維功效新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 10:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 10:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 10:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2025 10:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態27/03/2025
特朗普新政 | 特朗普開徵25%汽車關稅，美國車股盤後大跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處