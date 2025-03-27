開市Go | 美徵汽車關稅，中行淨息差收窄，蜜雪集團多賺四成

要聞盤點

1、白宮表示特朗普將於周三（26日）新聞發布會上公布新的汽車進口關稅後，美股跌幅擴大，美股三大指數收市報跌，科技股普遍下跌，拖累納指跌逾2%。市場關注特朗普公布新的汽車進口關稅。道指收市跌132點，或0.31%，報42454點；標普500指數跌64點，或1.12%，報5712點；納指跌372點，或2.04%，報17899點。金龍中國指數升56點。最大日經期貨截至上午8時12分升22點。

2、特朗普宣布將對所有非美國製造的汽車加徵25%關稅，此政策為永久性，將於4月2日生效，4月3日開始徵稅，並將疊加其他關稅措施。

3、美國國會預算辦公室(CBO)預計，聯邦政府最快於8月發生債務違約。自1月2日豁免債務上限法案屆滿後，美元國債已超過36.1萬億美元上限，財政部正運用特別財政手段維持運作。

4、美國貿易代表格里爾與中國副總理何立峰舉行視像會議，表達對中國不公平貿易政策的關切。同時，美國商務部將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，中方強烈反對。

5、加拿大總理卡尼表示，中國在貿易問題上不認同加拿大的價值觀，強調在促進雙邊商業關係時需格外謹慎。

6、據彭博報道，知情人士透露，OpenAI即將完成一輪由軟銀集團領投的400億美元融資，其他參與者包括Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management。

7、摩根大通上調對中國股票的展望，將MSCI中國指數的看跌/基準/看漲情境目標從58/67/76點分別上調至70/80/89點；將MSCI香港指數的看跌/基準/看漲情境目標點位從9500/10700/11800點分別上調至10300/11600/12400點。

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