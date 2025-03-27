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王維基指京東香港app疑抄襲，京東呼籲實際行動為市民謀福利

27/03/2025

王維基指京東香港app疑抄襲，京東呼籲實際行動為市民謀福利

 

　　HKTVmall母公司香港科技探索(01137)副主席兼行政總裁王維基較早前指京東香港app疑似抄襲情況。京東港澳在社文平台上發文指出，感謝王維基對其關注，稱完全明白他對於京東開拓香港市場的疑慮，但亦指京東來港「唔係要同邊個鬥，而係想將真正的著數帶俾每一位香港街坊」。

 

王維基指京東香港app疑抄襲，京東呼籲實際行動為市民謀福利

 

　　貼文稱，由現時至6月底大家電銷售旺季，所有香港客買的京東自營家電均獲免費上門安裝；京東App香港今年已經全面推行全類別滿188元(人民幣)免運費送上門服務。
   

 

王維基指京東香港app疑抄襲，京東呼籲實際行動為市民謀福利

 

京東營運模式可將成本壓到最低

 

　　貼文表示，香港市民物價較內地高，而京東營運模式可將成本壓到最低，亦呼籲王維基與京東一同用實際行動為市民謀福利。

 

　　較早前，王維基在其社交平台發文指，收到朋友的截圖查詢，指一個名為「京東香港app」，與HKTVmall app有八、九成相似，甚至連圖案都似模似樣，「難分真與假」，亦稱事件令他反思近年出現眾多網絡騙案。

 

王維基指京東香港app疑抄襲，京東呼籲實際行動為市民謀福利

 

　　至於京東實行「買貴就賠」，王維基反問為何不包括HKTVmall在內，暗示後者貨品較便宜。

 

撰文：經濟通採訪組

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