彭博：中國暫停國有企業與李嘉誠相關公司新增合作

據《彭博》引述消息指，中國要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的合作，顯示出北京方面針對長江和記實業剝離巴拿馬業務的計劃，繼續向其施壓。

知情人士表示，中國高層官員上周要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的項目合作，包括有意向和正在審批中的各類項目。知情人士並稱，已在進行中的合作項目不受這一要求影響。

知情人士還表示，中國同時正在對境內外李氏家族相關企業所有現有和擬議中的投資進行調研和梳理，以更好掌握與其有關的商業往來。國資委、商務部、長和、長實集團及盈科拓展均暫未回覆彭博置評請求。

《彭博》上周引述知情人士報道，中國有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。有跡象表明，北京方面對這家香港企業集團迫於美國壓力出售巴拿馬港口業務感到不滿。

不過，《彭博》昨日再引述消息指，各方正按期推進，仍力爭按計劃在4月2日前簽署最終協議，顯示談判尚未因中國官方對該交易的不滿而中斷。

報道指，長和系此前已削減在大中華區的資產敞口，目前長和收入中只有12%來自香港和中國內地，這或意味著與北京關係惡化對長和集團的衝擊有限。李澤鉅管理的另一家企業長實(01113)則有眾多地產業務位於中國內地，包括五分之一的長期出租投資地產等。

此外，李嘉誠次子李澤楷的盈科拓展集團也有不少業務在內地，其旗下保險公司富衛正欲拓展其內地業務，這或需要與內地公司進行合作。李澤楷早前受邀出席在北京舉行的中國發展高層論壇，並與國務院總理李強同場大合照。

撰文：經濟通採訪組

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