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港股 | 午市前瞻 | 中銀香港勤派息回購仿效滙控 難掩業績失色

27/03/2025

　　港股踏入業績期，發布業績多隻藍籌均錄得好表現，不過小米(01810)大成交下捱沽，跌幅顯著，以一己之力拖低股市表現。恒生指數半日報23729，升246點或1%，20天線（約23785點）見頂，主板成交逾1416億元。恒生中國企業指數報8736，升82點或1%。恒生科技指數報5647，升74點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中銀香港勤派息回購仿效滙控 難掩業績失色

（Shuttlestock圖片）

 

溫鋼城：港股支持比預期強，但未看到大升機會且利淡不輕

 

　　港股上周觸及24800高位後展開回吐浪，至今累計跌1500點後已出現硬淨支持，至今仍力保年10月「政策頂」不失。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股回吐浪期間支持力度比預期為強，跌至常見的黃金比例0.382倍約22500前已於20天線上下，或0.236倍時已出現強勁支持，對比外圍回吐幅度已算有交代。

 

　　不過他提到，現時港股資金面及消息面上都出現尷尬情況，回吐浪期間雖然有時北水撈底，但要流出時同樣不會手軟，未知會否各方都可能認為恒指24800接近25000關前已差不多，因此造成不上不下狀態。短期外圍消息方面同樣烏雲密布，美國總統特朗普將於4月2日(下周三)為對各國關稅提出細則，雖然會有「彈性」，但中國的風險仍相當高，不宜忽視所帶來的利淡因素。

 

　　因此今日雖然有所反彈，但短線利淡風險仍然存在，溫鋼城目前恒指下方首站支持仍位於23200「政策頂」，再下一關為22500黃金比例回調0.382倍水平。他補充，目前市底仍算強，但整體未見到有大升的機會。

 

中銀香港業務限制於本地難有大增長

 

　　業績期接近尾聲，銀行股壓軸公布年度業績，中銀香港(02388)公去年多賺16.8%至382.33億元，末期息增近24%至1.419元，全年合共派1.989元，派息比率提升1個百分點至55%。同時中銀於業績歷史性宣布將擬於今年起按季度派息，同時正研究推出股份回購，消息刺激股價半日急升逾7%，除淨後計逼近2018年高位水平。

 

　　溫鋼城明言中銀香港業績並不算理想，淨利息收入以及淨息差較2023年度收窄之餘同時差過預期，但派息方面的確成功吸引市場資金關注。他認為派息消息短期可刺激股價進一步上行，可望再升一成挑戰35元，但要留意除淨前後股價將會傾向波動。

 

　　中銀派季息兼正研究回購，大有睇齊股王滙控(00005)的感覺。但溫鋼城認為兩者始終不同，滙控國際業務繁多能有更多盈利增長機會，但中銀僅得本地業務，本地經濟表現平淡甚至轉淡外令業績前景難有太強增長，限制中銀盈利表現。而以目前中銀帳面淨值計，中銀亦已難有太大升幅，短炒目標僅得上述約一成潛在升幅。

 

港股 | 午市前瞻 | 中銀香港勤派息回購仿效滙控 難掩業績失色

中銀香港股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中銀香港勤派息回購仿效滙控 難掩業績失色

滙控股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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