外資精點 | 滙豐升恒指年底目標至25830點，籲增持中港股市

滙豐環球研究發表報告，將恒生指數今年底目標由23870點調高8.2%至25830點，並維持香港、中國及印尼股市「增持」評級不變。

該行並將國指目標由8800點調高至9620點，上調820點或9.3%。富時中國指數目標由27990點，調高3%至28830點。該行亦調低印度、日本、台灣等多個指數今年目標，維持台股、日股、新加坡及泰國股市「減持」評級。

該行指出，最近中國股票反彈，因人工智能(AI)等科技突破，由樂觀情緒推動，估值已經上升。至於市場今年預期盈利增長按年增約10%是保守共識預測，顯示出謹慎但樂觀前景。如果企業能提供盈利上調，將進一步推動市場反彈，並可能帶來意料之外的驚喜。

滙豐表示，近期超過50%的資金流入內地股市，主要是與DeepSeek相關的行業，如互聯網和資訊科技板塊。突顯市場目前對AI驅動機遇的強烈關注，但與去年9月或2023年疫情後市場反彈相比，此次反彈範圍顯得更加狹窄。

從過往資料顯示，從特定行業開始的市場反彈，通常會隨著信心增強而擴展到其他更為傳統行業，如消費品和銀行業等，如果該模式持續，未來可能會出現更廣泛市場參與，該現象通常為更持久且健康市場反彈特徵。

撰文：經濟通採訪組

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