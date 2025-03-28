長和據報下周不會簽出售巴拿馬港口協議，傳分拆環球電訊業務於倫敦上市

長和(00001)出售巴拿馬港口的最終協議，原訂4月2日前簽訂。據《星島》報道引述接近長和高層消息人士透露，下星期不會簽訂任何協議，報道亦引述消息人士稱「大家明啦！」。

（資料圖片）

長和早前與貝萊德牽頭的「BlackRock-TiL」財團達成原則性協議，出售中港以外包括巴拿馬等43個港口業務，連日來惹起外交爭議。但較早前據《彭博》引述消息報道，交易計劃正按期進行，表明談判尚未因中國官方對該交易的不滿而中斷。據報有關各方目前正在敲定盡職調查、稅務、會計和其他交易條款，仍力爭按計劃在4月2日前簽署最終協議。不過，另據《南華早報》昨日引述消息指，長和正與香港政府討論「合理的解決辦法」。

長和據報研究分拆環球電訊資產倫敦上市

另外，據《路透》引述消息人士報道，長和正尋求將旗下電訊資產分拆成一家新公司，並在倫敦證券交易所上市。

報道稱，長和一直在與財務顧問就分拆計劃進行磋商，分拆出來的新公司將包括長和在歐洲、香港和東南亞的電信資產。長和發言人對此不予置評。

國家市場監督管理總局：將依法審查長和港口交易

大公文匯記者今日就「長和擬售巴拿馬港口」一事，向國家市場監督管理總局提問。國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人稱，注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

國家市場監督管理總局官網顯示，反壟斷執法二司，負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查。負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件。開展數字經濟領域經營者集中反壟斷審查。監督執行經營者集中附加限制性條件。指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。

撰文：經濟通採訪組

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