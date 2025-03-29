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美股收盤 | 美股三大指數收市報跌，道指挫715點，納指挫2.7%

29/03/2025

　　《經濟通通訊社28日專訊》美股三大指數收市報跌，道指挫715點。特朗普關稅政策不確定性，美國通脹高企，加上消費者信心下降，引發市場憂慮美國經濟將出現滯脹甚至衰退。

 

　　道指收市跌715.80點，或1.69%，報41583.90點；標普500指數跌112.37點，或1.97%，報5580.94點；納指跌481.04點，或2.70%，報17322.99點。

 

美股收盤 | 美股三大指數收市報跌，道指挫715點，納指挫2.7%

（iStock）

 

　　本周道指累跌0.96%，納指跌2.59%，標普500指數下跌1.53%。

 

　　大型科技股普遍下跌，拖累納指跌逾480點。英偉達(US.NVDA)跌1.6%，英特爾(US.INTC)跌3.9%，亞馬遜(US.AMZN)跌4.3%，特斯拉(US.TSLA)跌3.5%，谷歌(US.GOOG)跌4.9%，蘋果(US.AAPL)跌2.7%。

 

　　美國2月個人消費開支(PCE)物價指數按月升0.3%，符合市場預期，按年則上升2.5%。期內扣除食品和能源的核心PCE物價指數，按月升0.4%，略高於1月和預期的0.3%。美國密歇根大學消費者信心指數初值意外降至57.0，預期為57.9。

 

　　美匯指數日內下跌0.25%，報104.023。美國2月核心PCE物價指數高於預期，相關數據強化了市場對聯儲局繼續維持現有利率的預期。美元兌日圓一度觸及近四周高位後回落，日內下跌0.7%，報149.980。歐元兌美元升0.24%，報1.08263。

 

　　在美國政策方向不確定性日益增加的情況下，投資者紛紛轉向黃金等避險資產，紐約期金升0.81%，報每盎司3116.03美元。

 

　　市場仍然憂慮特朗普的關稅戰將打擊經濟，並抑制原油需求紐約期油跌1.17%，報每桶69.10美元；布蘭特期油跌1.09%，報每桶72.54美元。

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