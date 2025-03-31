內銀股 | 四家國有大行向財政部配股集資逾5千億人幣，內銀去年淨息差仍受壓可以點揀？

四間國有大行包括中國銀行(03988)(滬:601988)、建設銀行(00939)(滬:601939)、郵儲銀行(01658)(滬:601658)和交通銀行(03328)(滬:601328)公布計劃定向增發股份用於補充核心一級資本，總集資規模不超過5200億元人民幣，財政部將採用特別國債500O億元人民幣的方式予以支持，有大行指此舉有助緩解淨息差壓力，但短期可能產生股權稀釋效應。另外，多家內銀陸續公布去年業績，盈利普遍只微升，其中農行(01288)(滬:601288)去年多賺4.7%已算表現最標青，而四大行淨息差收窄18至19個基點，但普遍稍為增加派息，今日(31日)內銀股價升跌不一，若想吸納可以如何選擇？

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財政部將發首批特別國債5000億人幣 支持國有大行補充資本



中國財政部公布，按照黨中央和國務院決策部署，2025年財政部將發行首批特別國債5000億元人民幣，積極支持中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行補充核心一級資本。



中國銀行、建設銀行、交通銀行以及郵儲銀行分別在上交所公布，計劃向財政部等機構發行A股集資，募資規模上限分別為1650億元、1050億元、1200億元及1300億元人民幣，總集資規模不超過5200億元人民幣；其中建行、中行發行對象為財政部，交行發行對象為財政部、中國煙草、雙維投資，郵儲銀行發行對象為財政部、中國移動集團、中國船舶集團；四家銀行均為溢價增發。

花旗：國有大行定增A股助緩淨息差壓力 惟短期更看好股份制銀行

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花旗發表研報稱，中國銀行、郵儲銀行、建設銀行和交通銀行定向增發股份，有助於緩解淨息差壓力，並恢復貸款能力。不過，短期內，該行更看好招商銀行(03968)(滬:600036)等股份制銀行，但若連同農行、工行(01398)(滬:601398)的六大行股價大幅調整，可能帶來撈底機會。



花旗指，此次再融資將分別使建行、中行、郵儲、交行的核心一級資本充足率(CET1)分別提升至15%、13.1%、11.5%和11.1%，並導致現有股東的股權攤薄至4.3%、8.5%、15.6%和17.2%，但僅從2025年起對股息殖利率產生攤薄影響。而此次再融資並非因六大行資本壓力迫在眉睫，而是補償銀行於過去執行「國家任務」造成的資本消耗、緩解淨息差壓力、加速不良貸款處置與核銷、為潛在的小銀行救助做好準備。

中信里昂：短期或產生股權稀釋效應 惟利好銀行業長期穩健發展



中信里昂指，是次定向增發的市帳率介乎0.67至0.76倍，溢價幅度在8.8%至21.5%之間，儘管短期可能產生股權稀釋效應，但資本實力增強將利好銀行業長期穩健發展，補充資本對國有銀行屬長期利好，因當前偏低的市淨率估值使其難以通過公開市場融資。監管層充分認知銀行盈利與資本實力對金融體系及經濟的重要性，此點亦值得肯定。

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該行又預計農業銀行與工商銀行(01398)(滬:601398)將於2026年啟動第二批注資，規模估計再達5000億元人民幣。此外，國有大行通過定向增發補充資本為行業破除約束，預期部分股份制銀行及地方銀行或將跟進此類資本補充操作。

工行去年純利按年升0.5% 建行去年多賺0.9%

另外，內銀股近日陸續公布去年全年業績，四大行方面，工行去年純利3658.63億元人民幣，按年升0.5%，派末期息0.1646元人民幣，計及中期息，全年派0.308元人民幣，按年多派0.5%。去年營業收入7861.26億元人民幣，下降2.5%，其中利息淨收入6374.05億元人民幣，下降2.7%；非利息收入1487.21億元人民幣，下降1.8%。計提資產減值損失1266.63億元人民幣，下降16%。期內受貸款市場報價利率(LPR)下調、存量房貸利率調整、存款期限結構變動等因素影響，淨利息差和淨利息收益率分別為1.23%和1.42%，按年分別下降18個基點和19個基點。撥備覆蓋率214.91%，上升0.94個百分點；資本充足率升至19.39%。



建行去年純利為3355.77億元人民幣，按年升0.9%，派末期息0.206元人民幣，計及中期息，全年派息每股0.403元人民幣，按年增不足1%。去年實現經營收入7285.7億元人民幣，按年跌2.29%，其中利息淨收入5898.82億元人民幣，按年跌4.43%；非利息淨收入1386.88億元人民幣，按年升8%。集團減值損失1209.98億元人民幣，按年降11.83%。不良貸款率1.34%，按年降0.03個百分點。淨利息收益率1.51%，按年跌0.19%，資本充足率19.69%，核心一級資本充足率14.48%。

農行去年純利按年升4.7% 中行去年多賺2.6%

農行去年純利2820.83億元人民幣，按年升4.7%，派末期息0.1255元人民幣，計及中期息，全年派息0.2419元人民幣，按年增近5%。去年實現營業收入7114億元人民幣，按年增2.3% ，其中淨利息收入5807億元人民幣，按年增1.6%。淨利息收益率1.42%，淨利差1.27%，均按年下降18個基點。貸款減值損失1297.1億元人民幣，減少91.7億元人民幣。不良貸款率1.3%，較上年末下降0.03個百分點；逾期貸款率1.18%，撥備覆蓋率299.61%。資本充足率18.19%，較上年末提升1.05個百分點。

中行去年純利2378.41億元人民幣，按年升2.6%，建議派發末期普通股股利每股派0.1216元人民幣，連同中期息0.1208元人民幣，全年每股股息0.2424元人民幣，按年增2.5%。去年收入6327.71億元人民幣，升1.4%。淨利息收入4489.34億元人民幣，跌3.8%；非利息收入1838.37億元人民幣，升16.7%。資產減值損失降至約1027.2億元人民幣；淨利差1.4%，下降0.19個百分點；不良貸款比率1.25%，跌0.02個百分點；不良貸款撥備覆蓋率200.6%，升8.94個百分點。另外，招行 、交行、郵儲行去年純利同樣輕微增長，亦上調每股股息。

伍禮賢：發A股集資利好暫告一段落 惟農行4.6元可博短線反彈

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，去年整體內銀股面對息差收窄壓力，大家都預期業績不會太好，其中建行淨利息收入跌幅在一眾大型銀行中較顯著，意味息差收窄對其利息收入影響較大，從而導致其收入也有較明顯下跌，當然其盈利仍有上升，反映不良貸款率有改善趨勢，但建行與同行比較亮點不算充足。今年內地仍會實施寬鬆貨幣政策，包括LPR料會繼續下行，建行業績趨勢有機會繼續維持現時局面，若要部署內銀未必會揀建行。

伍禮賢續指，農行今次業績算是不錯，在淨息差收窄下，收入仍可上升，包括淨利息收入也上升，反映其發放貸款規模增加有助抵銷淨息差下跌影響，另其盈利按年增4.7%，比其他大型銀行增長幅度更顯著，派息亦有相應增加，若因業績因素部署內銀可留意農行，始終農行業務偏向三四線城市，於農村地區投放業務較多，資產質素有機會更為平穩。農行此前股價曾升至逾5元，近日明顯回落亦屬正常，現時挨近50天線約4.6元，可於該處部署短線反彈。至於長線收息，則不太建議買內銀，始終內銀股價仍偏高，距歷史高位不遠，整個板塊盈利能力亦轉弱，只靠不良貸款比率改善帶動盈利能力上升，未必可支持股價有一中長期升勢。

另伍禮賢指，內銀向財政部發行A股集資，令資金規模增加，可發放的貸款量有機會增加，整體不良貸款比率也變相有機會下降，對內銀一定有正面幫助，而內銀向財政部配股集資，其影響也與過去個別藍籌配股集資不同。其次，今次發行A股的價格對內銀影響較正面，因普遍對比原先A股有8%至逾20%溢價，反映包括財政部在內對內銀發展前景看得較正面。除了今次發行A股，過去兩會也反映未來有機會再發行特別國債支持內銀，性質相信亦類似，對內銀幫助亦會較正面。惟隨著今次利好因素落地，短線對內銀帶來的利好暫告一段落。

內銀股今日表現各異，工行升0.91%收報5.54元，建行升2.69%報6.88元，中行升2.18%報4.69元，農行跌0.43%報4.68元，交行升0.29%報6.96元，招行升0.55%報45.9元，郵儲行跌3.22%報4.81元，中信銀行(00998)升0.83%報6.09元，民生銀行(01988)跌4.63%報3.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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