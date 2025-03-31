廣汽目標今年在港銷量逾2000輛，推新SUV車型

廣汽國際副總經理王順勝見記者時表示，今年在港目標全系列車型銷量逾2000輛汽車，後續尚會引入混動、純電車型新能源汽車，料將於下半年公布有關計劃。

（許英略攝）

此外，公司今年開始在港設充電網絡，包括公共設施、停車場、加油站等，目標至2028年在港設置1000個充電樁。

目標2年海外拓至100國家市場，銷量50萬輛

（許英略攝）

現時公司重點海外發展地區分別為東南亞及中東，已進入全球75個國家。王順勝稱，目標於2027年，進入共100國家，其時海外總銷量目標50萬輛。

公司將在每個市場採本地化行動。王順勝指出，今年5月，印尼組裝工廠將投產，後續公司有考慮非洲拓展計劃。至於較早前泰國地震，王順勝回應指，泰國車廠目前運作一切正常。

公司今在港發布新SUV車型AION V，王順勝稱預訂訂單表現不錯，認為定價具有性價比。其中，AION V Premium版本零售價21.8萬元，早鳥價20.8萬元；Luxury版本零售價23.8萬元，早鳥價22.8萬元。其中，兩版本早鳥優惠共設99部限額。

撰文：經濟通採訪組

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